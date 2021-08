Les plus grandes histoires de mode de 2021 à ce jour – WWD

Alors que la pandémie de coronavirus s’étendait jusqu’en 2021, les grandes marques et entreprises se sont efforcées de rebondir de son impact sur les affaires avec de nouvelles initiatives et des remaniements qui ont dominé le cycle de l’actualité de l’année.

Alors que les plus grands reportages de l’année dernière étaient centrés sur l’impact immédiat de la pandémie, 2021 a vu de grandes maisons de design changer leurs structures avec de nouveaux PDG et directeurs créatifs – comme chez LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, qui a élargi son partenariat avec le designer Virgil Abloh – et se lancer dans de nouvelles entreprises majeures, telles que « The Hacking Project » de Gucci et Balenciaga, pour poursuivre le redressement de leur entreprise.

L’année a également été marquée par plusieurs moments historiques dans le monde de la mode, comme l’investiture du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, qui a remis à l’honneur la mode américaine, et lors de la récente Paris Couture Week, qui a vu le créateur de Pyer Moss Kerby Jean -Raymond entre dans l’histoire en tant que premier designer noir à figurer dans le calendrier tant convoité.

Ici, WWD décompose toutes les plus grandes actualités de la mode de 2021 par mois jusqu’à présent. Lisez la suite pour en savoir plus.

Janvier 2021 : l’investiture du président Joe Biden met en lumière la mode américaine

L’inauguration historique de Biden et Harris a eu un grand impact sur la mode américaine.

Les deux premières dames Jill Biden et Harris ont choisi des designers américains émergents pour leurs looks vestimentaires significatifs. La première dame portait un manteau Markarian bleu personnalisé, une robe et un masque facial assorti pour la cérémonie, qui étaient agrémentés de perles et de cristaux Swarovski placés dans un motif floral. La couleur bleue a été choisie pour “signifier la confiance, la confiance et la stabilité”, selon Markarian.

Harris s’est tournée vers Christopher John Rogers pour son look d’inauguration, qui consistait en un manteau et une robe violets accessoirisés avec une épinglette du drapeau américain David Yurman. La couleur pourpre, qui était également portée par l’ancienne Première Dame Michelle Obama et l’ancienne Secrétaire d’État et Première Dame Hillary Clinton, avait une signification significative lors de l’inauguration, car la teinte “représente un mélange et une réunion du rouge et du bleu, qui sont les deux couleurs qui représentent chacun des principaux partis politiques aux États-Unis », selon Laurie Pressman, vice-présidente du Pantone Color Institute.

Le look de Harris a également fait un clin d’œil à Shirley Chisholm, la première femme noire élue au Congrès américain, qui s’est présentée à la présidence en 1972 et a utilisé le violet comme l’une de ses couleurs de campagne.

Février 2021 : Rihanna met en pause la marque de mode Fenty

Rihanna et LVMH ont annoncé le 10 février qu’ils mettraient en pause la marque de mode Fenty du musicien près de deux ans après ses débuts. La pause indéfinie a été provoquée par les défis engendrés par la pandémie en cours et la difficulté de la marque à trouver sa place lors du lancement.

La musicienne est entrée dans l’histoire lorsqu’elle a lancé la marque en 2019, car c’était la première fois que LVMH créait une marque de toutes pièces depuis la création de Christian Lacroix en 1987. Rihanna est également la première femme noire à être à la tête d’une marque sous le conglomérat. .

Mars 2021 : la controverse de la rédactrice en chef de Teen Vogue, Elsa Peretti, décède

Teen Vogue a été impliqué dans une controverse en mars 2021 à propos de son rédacteur en chef nouvellement nommé, Alexi McCammond, dont l’histoire de tweets racistes et homophobes a été révélée après sa nomination. De nombreux tweets de McCammond visaient la communauté américaine d’origine asiatique, qui connaissait une augmentation des crimes haineux anti-asiatiques. Après des semaines de réactions négatives à la nomination, McCammond a annoncé qu’elle n’assumerait plus le rôle.

Le mois a également vu le décès de la célèbre créatrice de bijoux Tiffany & Co. Elsa Peretti, décédée le 18 mars à l’âge de 80 ans. Peretti a commencé sa carrière en tant que mannequin, étant l’une des nombreuses muses du créateur de mode américain Halston. Elle a ensuite rejoint la bijouterie fine et a créé certaines de ses pièces les plus connues, ses bijoux en argent minimalistes devenant un élément central de l’identité de la marque.

Avril 2021 : Alber Elbaz décède, le « projet de piratage » de Gucci et Balenciaga, des changements chez Ferragamo

Le monde de la mode était en deuil en avril lorsque l’ancien créateur de mode Lanvin, Alber Elbaz, est décédé subitement à l’âge de 59 ans après avoir lutté contre COVID-19. Sa mort est survenue quelques mois seulement après qu’Elbaz a révélé sa nouvelle entreprise de mode, AZ Factory, qu’il a lancée avec Richemont.

En avril, Gucci a également fêté son 100e anniversaire avec sa collection « Aria », qui a dévoilé le « Hacking Project » de la maison de design avec Balenciaga, où les deux marques interprètent mutuellement leurs logos, motifs et styles célèbres dans leurs pièces.

Plus tôt en avril, Salvatore Ferragamo a annoncé que le directeur créatif Paul Andrew quitterait la marque le mois suivant. WWD a été le premier à annoncer la nouvelle en janvier lorsque des sources du marché ont indiqué que le contrat d’Andrew se terminait en février.

Mai 2021 : NYFW Fashion Alliance d’IMG, ventes de mode et de médias

Alors que les restrictions COVID-19 étaient lentement levées, IMG attendait avec impatience la Fashion Week de New York de septembre avec une nouvelle initiative avec 11 designers américains qui se sont engagés à présenter lors de l’événement semestriel jusqu’en 2022. L’alliance comprend les marques et les designers Telfar, Rodarte, Proenza Schouler, Altuzarra, Brandon Maxwell, Prabal Gurung, Sergio Hudson, Monse, Jason Wu, LaQuan Smith et Markarian.

Le mois a également vu plusieurs ventes importantes dans les espaces mode et médias. Verizon Communications a commencé le mois en vendant Yahoo et AOL à la société de capital-investissement Apollo Global Management pour 5 milliards de dollars. Hearst Magazines a emboîté le pas en vendant Marie Claire US à la société de médias britannique Future, qui possède déjà la version britannique du magazine.

Côté mode, Ralph Lauren a annoncé qu’il vendrait le Club Monaco à la société de capital-investissement Regent après 22 ans passés avec la marque.

Juin 2021 : rebranding de Victoria’s Secret, Yeezy Gap, Media Shifts

Victoria’s Secret a fait ses débuts avec un nouveau look en juin 2021 après que sa société mère, L Brands, a annoncé qu’elle transformerait la marque de lingerie en sa propre société publique. La marque de lingerie a dévoilé sa nouvelle image de marque avec une nouvelle campagne marketing qui comprenait une gamme diversifiée de modèles et un conseil composé presque entièrement de femmes. L’initiative intervient après que le fondateur et président de L Brands, Les Wexner, a annoncé en mars qu’il quittait l’entreprise.

Il y avait quelques nouvelles importantes à venir de maisons de design patrimoniales en juin, dont le PDG de Burberry, Marco Gobbetti, quittant la marque patrimoniale anglaise pour Salvatore Ferragamo, LVMH prenant le contrôle total d’Emilio Pucci, Richemont acquérant la société belge de maroquinerie Delvaux et la société horlogère de luxe. Tourneau change de nom.

Kanye West a également révélé la collaboration très attendue de sa marque Yeezy avec Gap, en publiant une image d’une veste bouffante bleu clair en nylon recyclé.

Juin 2021 a également vu plusieurs remaniements médiatiques. Choire Sicha, rédacteur en chef de Styles de longue date du New York Times, a quitté son poste pour rejoindre le New York Magazine en tant que rédacteur en chef. Peu de temps après, il a été annoncé que Stella Bugbee, rédactrice de longue date du magazine vertical de la mode The Cut, quittait le magazine pour rejoindre le New York Times en tant que nouvelle rédactrice de Styles. Il a également été révélé que la rédactrice en chef d’Allure, Michelle Lee, quitterait la publication appartenant à Condé Nast pour rejoindre Netflix en tant que vice-présidente de la rédaction et de la publication.

Juillet 2021 : Rôle LVMH de Virgil Abloh, Nouvelle Collection de Phoebe Philo, Pyer Moss Couture

Juillet 2021 a vu plusieurs reportages majeurs parmi les marques de mode et de beauté. L’un des plus importants est venu de LVMH, qui a révélé le 20 juillet qu’il élargissait son partenariat avec Abloh, directeur artistique de Louis Vuitton pour hommes et designer Off-White, et portait sa participation dans sa marque à 60%. L’accord permet également à Abloh de lancer plus de marques et de sceller des partenariats à travers les activités du conglomérat au-delà de la division de la mode.

De plus, dans le domaine de la mode, il a été rapporté que l’ancienne créatrice de Céline, Phoebe Philo, prévoyait une nouvelle collection, marquant sa première entreprise depuis qu’elle a quitté la maison de couture en 2017. Selon une source du secteur, Philo travaillait sur sa propre ligne lorsqu’elle est partie. Chloé en 2006, mais a mis le projet en veilleuse une fois qu’elle a accepté le poste de Céline. LVMH est un investisseur minoritaire dans la nouvelle entreprise.

Jean-Raymond est entré dans l’histoire en juillet en devenant le premier créateur de mode noir à figurer au calendrier de la Semaine de la couture à Paris. Il a lancé sa première collection de couture Pyer Moss à Irvington, NY, domaine du magnat international des soins capillaires Madame CJ Walker – qui est également la première femme millionnaire autodidacte aux États-Unis – et a présenté une collection qui rendait hommage aux inventions noires américaines négligées. et inventeurs.

Balenciaga a également connu un moment marquant lors de la semaine de la couture lorsque la créatrice Demna Gvasalia a dévoilé la première collection couture de la maison de création en 53 ans. Gvasalia a restauré le salon de couture historique de Cristóbal Balenciaga pour la collection.

Août 2021 : Vente Reebok, Sephora chez Kohl’s

Reebok a trouvé un nouveau propriétaire en août 2021 lorsqu’il a été annoncé que Authentic Brands Group avait signé un accord de 2,1 milliards d’euros pour acheter la marque de sport à Adidas. L’accord réunit Reebok avec son endosseur vedette, l’ancien joueur de basket-ball professionnel Shaquille O’Neal, qui souhaitait depuis longtemps posséder la marque. La vente donne à ABG, qui est une centrale de licences, un coup de pouce dans la catégorie athlétique juste avant son introduction en bourse prévue cet été.

De plus, en août, Sephora et Kohl’s ont lancé leur initiative de magasinage en magasin très attendue, où le géant de la beauté propose plus de 125 marques de beauté de prestige à 850 des magasins de détail de niveau intermédiaire à travers les États-Unis.

