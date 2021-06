Les plus grandes mises à niveau du Galaxy Fold 3 de Samsung pourraient avoir fuité – .

Samsung prévoit de dévoiler deux téléphones pliables début août et de les lancer en magasin d’ici la fin du mois. Ce sont les très attendus appareils Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 qui sont apparus dans diverses rumeurs cette année. Aux côtés du Galaxy S21 FE qui aurait été retardé, les deux pliables sont destinés à faire oublier la série Galaxy Note, au moins cette année. Les nouveaux pliables seront meilleurs à tous égards que leurs prédécesseurs, selon des fuites récentes. Samsung a amélioré la qualité de construction et la durabilité de ses appareils et prévoit quelques mises à niveau importantes pour les combinés.

La plupart des rapports se sont concentrés sur le Fold 3, qui sera le plus cher des deux produits phares. Le combiné devrait comporter une technologie de panneau d’écran Ultra Thin Glass (UTG) de deuxième génération qui prendra en charge le stylet S Pen de Samsung. Le Fold 3 est également censé être le premier téléphone Samsung à disposer d’une caméra sous panneau (UTC). Samsung a déjà confirmé que ce dernier était une fonctionnalité créée pour les ordinateurs portables dotés d’écrans OLED et que les conceptions UTC implicites s’appliqueraient à davantage d’appareils mobiles sans faire explicitement référence au Fold 3 ou à tout autre combiné Galaxy. Mais une nouvelle découverte semble confirmer les grands plans de mise à niveau du Fold 3 de Samsung.

Meilleure offre du jour Le tout nouveau Roku Express 4K+ vient de recevoir sa première grosse remise sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le blog néerlandais LetsGoDigital, qui a découvert divers brevets Samsung détaillant les conceptions et fonctionnalités potentielles des téléphones pliables, est de retour avec une nouvelle découverte.

Samsung a déposé en novembre dernier un brevet appelé Appareil de communication portable avec écran qui a été publié en ligne à la mi-juin. Les illustrations du brevet montrent un appareil doté d’un écran pliable, tout comme le Fold and Fold 2 d’origine. Le brevet fait référence à la technologie décrite par Samsung dans un brevet Samsung 2019.

Les illustrations d’un nouveau brevet Samsung montrent un téléphone pliable avec une caméra sous l’écran et des capteurs d’empreintes digitales. Source de l’image : Samsung via LetsGoDigital

Samsung a placé sous l’écran divers capteurs, comme on le voit sur les images. Nous examinons un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, une caméra selfie UPC et d’autres capteurs sous l’écran.

Le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran est une fonctionnalité que nous attendons des appareils Samsung, mais il n’est pas encore apparu sur le Fold. Les illustrations utilisées par Samsung indiquent que le capteur ne peut pas être placé au milieu du téléphone pliable, et c’est compréhensible. C’est là que réside la charnière. C’est aussi la raison pour laquelle les caméras internes du Fold n’ont jusqu’à présent pas été placées dans un emplacement central en haut.

La caméra sous-écran pourrait comporter plusieurs objectifs, si nécessaire, et pourrait être associée à un élément électroluminescent, un flash frontal. Les capteurs seraient également décentrées en ce qui concerne la conception globale du téléphone. Mais ils seraient placés au milieu de la moitié droite de l’écran.

Concept du Galaxy Z Fold 3 basé sur le nouveau brevet Samsung. Source de l’image : Samsung via LetsGoDigital

Comme toujours avec les innovations pour lesquelles les géants de la technologie demandent des brevets, rien ne garantit que le capteur d’empreintes digitales à l’écran et la conception UPC seront utilisés dans l’ensemble Fold 3 qui sera lancé cet été. Mais la découverte du brevet correspond bien au récit actuel qui dit que le nouveau Fold pourrait être le premier appareil Samsung à comporter un appareil photo sous l’écran.

Par ailleurs, Samsung a cessé de prendre des commandes de Galaxy Fold dans sa boutique en ligne américaine, ce qui indique que Samsung pourrait être en rupture de stock, et la société se prépare lentement au lancement de la version Fold de troisième génération.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’être épuisés – ils sont maintenant de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission