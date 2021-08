Les plus grandes querelles de Love Island survenues après le spectacle .

Love Island serait un spectacle beaucoup moins divertissant sans les nombreux arguments des acteurs. L’épisode d’hier soir était un divertissement de premier plan grâce à tous les insulaires, principalement Faye, qui se sont jetés dessus. Mais les combats ne sont pas terminés une fois que les caméras ont cessé de tourner. Chaque année après la fin de l’émission, il y a de nombreuses disputes et querelles entre les anciens insulaires.

Au fil des ans, les insulaires se sont mutuellement accusés d’intimidation, se sont disputés les responsabilités des demoiselles d’honneur et se sont jetés une ombre importante les uns sur les autres pour avoir fréquenté leurs ex.

Et ce ne sont pas seulement les insulaires de la même saison, souvent dans l’enchevêtrement du Web Love Island, les concurrents de différentes séries commenceront à se renforcer les uns les autres.

Voici les plus grandes querelles de Love Island qui se sont produites après le spectacle:

Olivia, Alex et Malin

Au bon vieux temps, de nombreuses querelles des Love Islanders se sont déroulées sur Twitter et Olivia, Alex et Malin de la deuxième série avaient du bœuf sur Twitter.

Au cours d’une promo pour la série trois, Alex et Olivia discutaient avec qui ils étaient en contact depuis leur saison. Pendant ce temps, ils ont qualifié Malin de “sans importance” quand Olivia a dit: “Je ne me souviens pas de son nom, elle est sortie avec Terry la première fois…” et Alex a poursuivi: “Oh celle-là, elle n’a aucun rapport avec la vie de tout le monde, alors je ne sais pas qui est-ce. Est-ce que ça commence par M ? Marie? Marie, c’était ça.

Malin a répondu à l’ombre sur Twitter en qualifiant Alex et Olivia de « brutes ». Elle a écrit: “Si je ne suis pas pertinent, pourquoi diable suis-je dans votre esprit… putains d’intimidateurs.”

Et ça ne s’est pas arrêté là. Olivia et Malin ont toutes deux accusé l’autre de les avoir bloquées en premier. Malin a ensuite aimé un tweet sur le fait qu’Olivia n’était pas pertinente quand Alex baisait Zara.

Le tweet disait: “Alex B et Olivia Buck ont ​​qualifié Malin de hors de propos – imaginez leurs visages si Malin a répondu en disant à quel point Olivia était hors de propos quand Alex baisait Zara.”

Nous ne sommes pas amis et nous ne prétendons pas l’être. L’humour sec n’est pas pour tout le monde. Alex et moi étions bloqués avant cet entretien #fairsfair https://t.co/Y6834ECROK – Olivia Bowen (@OliviaDBuck) 30 mai 2017

Olivia a précisé qu’elle et Alex ont fait les commentaires originaux comme « de l’humour sec ».

Olivia et Cara

Olivia n’a pas eu une, mais deux chutes après Love Island. Elle a mis fin à son amitié avec la gagnante de la saison deux, Cara De La Hoyde, lors des préparatifs de son mariage.

Olivia et Cara étaient de bonnes amies et tout le monde s’attendait à ce que Cara soit l’une des demoiselles d’honneur d’Olivia, mais Cara a été exclue de la fête de mariage parce que les deux se sont éloignées et Olivia a affirmé qu’elle n’avait pas le temps d’ajuster la robe de Cara. Cela a finalement conduit Cara à ne pas assister du tout au mariage d’Olivia et les deux ne se sont pas parlé. Olivia a également déclaré qu’elle avait de gros problèmes de confiance avec tout le monde au moment de son mariage.

Cependant, depuis la pandémie, les deux sont redevenus amis après avoir passé deux ans sans parler.

Olivia a dit OK ! magazine, la pandémie lui avait fait comprendre ce qui est important. Elle a déclaré: «Elle va si bien et elle a l’air incroyable. Delilah est magnifique – je suis si fière. J’ai hâte de les voir, de régler les choses et de redevenir comme nous étions.

«Je ne peux pas croire que cela fait deux ans que nous nous sommes parlé. Cette fois avec ce qui se passe avec le coronavirus m’a appris ce qui est important. »

Ambre et Kady

Kady et Amber ont commencé leur querelle plutôt unilatérale lorsqu’Amber est apparue pour la première fois sur Love Island en 2017 et Kady a parlé d’elle.

Kady était agacée par les comparaisons entre les deux et qu’Amber avait également été qualifiée de “fusée de poche” comme Kady l’avait fait l’année précédente. Kady a également exprimé son irritation à l’idée que la relation d’Amber et Kem soit comparée à sa relation avec Scott.

Sur Twitter, elle a déclaré: «Les gens peuvent-ils arrêter de comparer Amber et Kem à la mienne et à la relation de Scott. Ils ne dureront pas cinq minutes.

En janvier, après qu’Amber ait remporté Love Island, Kady a révélé qu’elle avait été bloquée par Amber et a déclaré qu’elle n’était pas impressionnée par elle dans l’émission.

S’adressant au Sun, Kady a déclaré: «Je n’ai pas été surpris d’entendre Amber et Kem se séparer. Amber n’est pas aussi authentique que Kem. Je n’ai pas été impressionné par elle dans l’émission.

« Je n’ai jamais rencontré Amber – et je n’ai pas l’intention de la rencontrer non plus. Elle m’a bloqué sur Twitter en fait. Les gens oublient que c’est ma série qui a fait grimper les cotes. Nous avons rendu le spectacle grandiose.

Les choses sont ensuite devenues encore plus gênantes lorsque Amber a été accusée d’avoir copié le look de Kady après avoir porté la même tenue que les NTA, un an après que Kady ait porté la pièce.

Et un mois plus tard, il y avait des rumeurs selon lesquelles Scott Thomas, l’ex d’Amber et Kady, avait passé la nuit ensemble, une rumeur que Scott a démentie, affirmant que le couple n’était que des amis.

Kady a cependant déclaré que les photos d’Amber sur son canapé étaient incroyablement irrespectueuses et qu’elle aurait souhaité avoir suivi son instinct. S’adressant au Daily Mail, Kady a déclaré: “Je suis très contrarié d’apprendre que Scott a passé la nuit avec Amber, d’autant plus qu’il sait que nous ne nous entendons pas. J’aurais aimé suivre mon instinct il y a des mois quand j’ai commencé à soupçonner.

“Je suis blessé que Scott l’ait autorisée à entrer dans l’appartement que nous partagions ensemble et je pense que le comportement d’Amber de partager des clichés d’elle-même sur le canapé que j’ai acheté pour notre maison est très irrespectueux.”

Josh et Théo

Josh de la saison quatre et Theo de la chute de la saison trois sont survenus après que Theo a commencé à sortir avec l’ex de Josh, Kaz Crossley. Tout allait bien jusqu’à ce que Theo soit partiellement aveuglé d’un œil après avoir été frappé avec un bouchon de champagne.

Le même jour, Josh a tweeté le mème “And I oop” quelques heures seulement après l’accident de Theo et a été accusé de s’être moqué de lui. Josh a rapidement supprimé la photo et, selon Kaz, il a envoyé un message d’excuses à Theo.

Cependant, cela ne s’est pas arrêté là. Quelques semaines plus tard, Theo a ensuite partagé une histoire Instagram qui semblait montrer Josh dans un club tenant une main sur son œil. Theo a appelé Josh par la poste et lui a dit qu’il était une petite fouine.

Theo a écrit : « Six mois de cette petite belette qui me fout en l’air et à Kaz pour quoi… ton ex est passé à autre chose. En fait, je me fiche de tout ce que vous faites ou dites. Tout ce que je demande, c’est de s’assurer que vous avez cette énergie la prochaine fois que je vous vois. Toujours embrasser le cul comme un petit suppliant. MDR.”

Theo a ensuite partagé une autre capture d’écran d’un message Whatsapp prétendument de Josh dans lequel Josh lui a souhaité bonne chance avec son œil. Theo a écrit sur la capture d’écran appelant Josh un “serpent”.

Theo a rapidement supprimé les captures d’écran car il ne voulait pas “se retrouver sur une autre page de mèmes” et le drame semblait s’arrêter là.

Lucie, Luke et Demi

Pendant le verrouillage de l’année dernière, il y avait encore beaucoup de querelles de Love Island, avec le plus grand événement entre Lucie, Luke M et Demi.

Peu de temps après avoir quitté la villa hivernale de Love Island, Demi et Luke se sont séparés et il a rapidement commencé à sortir avec Lucie de la série de l’année précédente. Cependant, avant que Lucie et Luke M ne confirment leur relation, il y avait eu un sérieux problème de légende entre les filles.

Lucie a posté une photo avec la légende “Tout récemment, j’ai ressenti des sentiments… pas des vols.” Trois jours plus tard, Demi a posté une photo d’elle disant “Chérie… tu devrais suivre mon conseil, prends ce vol, pas le sentiment.” De nombreux fans pensaient qu’il s’agissait d’une fouille directe chez Lucie.

Puis le jour où il a été dit que Luke M et Lucie sortaient ensemble, Demi a tweeté “Girllllllllll, connais ta valeur” avec un emoji bâillant mais a précisé qu’il ne s’agissait pas de Lucie.

Le drame semblait être éclairci jusqu’en novembre de l’année dernière lorsque Demi a expliqué la raison de sa rupture avec Luke dans une vidéo YouTube. Au cours de la vidéo, Demi a affirmé que Luke avait cessé de lui répondre pendant le verrouillage, puis l’avait appelée à l’improviste en lui disant qu’il devait mettre fin à leur relation.

Elle a ensuite suggéré que Luke et Lucie avaient parlé pendant le verrouillage et c’est pourquoi il a soudainement mis fin à leur relation. Luke a sauté sur Instagram pour rejeter les allégations et a déclaré que Demi avait essayé de maintenir leur relation tout en faisant la promotion d’une gamme de vêtements.

Luke a également déclaré qu’il avait commencé à sortir avec Lucie deux semaines après avoir rompu avec Demi. Et le drame s’est poursuivi lorsque Lucie a appelé la vidéo YouTube de Demi en disant que c’était “totalement inutile et injustifié” et qu’aucune pensée n’avait été accordée à eux ou à leurs familles.

Lucie et Yewande

Plus tôt cette année, Lucie a également été impliquée dans une autre querelle de Love Island lorsqu’elle a accusé Yewande de l’avoir intimidée dans la villa.

Dans un commentaire sur Instagram, on a demandé à Lucie ce qu’elle ressentait à propos de Yewande disant qu’elle était une “personne horrible”, ce à quoi Lucie a répondu affirmant que Yewande l’avait intimidée dans la villa.

Elle a dit: “Elle m’a toujours intimidé, je ne me soucie pas de son opinion… la fait mal paraître, je ne sais pas où elle a dit ça cependant.”

Tu as refusé de m’appeler par mon nom parce que c’était trop “difficile à prononcer” maintenant tu veux dire que je t’ai intimidé !! Intimidé 🤬 – #ENDSARS (@yewande_biala) 18 janvier 2021

Yewande a rapidement répondu aux allégations sur Twitter, affirmant que Lucie ne dirait pas son nom correctement lorsqu’ils étaient ensemble dans l’émission. Amy Hart et Amber Gill se sont toutes deux précipitées à la défense de Yewande.

Amy a dit à ses abonnés qu’il y avait tellement de téléspectateurs que les téléspectateurs ne voyaient pas dans le programme et Amber a précisé qu’elle était celle qui était ennuyée par Lucie pour la façon dont elle avait parlé à Yewande et Yewande a parlé de manière apaisante pendant l’interaction avec Lucie.

Lucie a continué à défendre ses commentaires dans le Daily Mail en disant qu’elle avait du mal à prononcer le nom de Yewande car c’est “juste ce à quoi je ressemble”.

Curtis, Maura et Chris

À la fin de l’année dernière, nous étions tous choqués et heureux de voir que Chris et Maura s’étaient mis en couple, mais une personne qui n’était pas très heureuse était l’ex Curtis de Maura.

Curtis a parlé du couple en disant qu’il se sentait «trahi» et a demandé si Maura l’avait trompé.

S’adressant au Sun, Curtis a déclaré: “Je me sens trahi par eux deux – deux personnes dont j’étais très proche. Quand j’ai vu les photos, je mentirais si je disais que je ne me suis pas sentie blessée. J’étais énervé. Depuis combien de temps cela dure-t-il vraiment ?

« À l’époque, j’étais accusé de tricherie, mais je ne l’ai jamais fait. J’ai toujours été fidèle à Maura. Si vous regardez tout en arrière – et j’y repense maintenant – je me dis : ‘Curtis, tous les signes fleurissaient là-bas, pourquoi n’as-tu pas réalisé alors ?’

« Vous ne le faites tout simplement pas lorsque vous êtes dans cette situation. Vous faites confiance à ce qu’ils disent. Maintenant, ses vraies couleurs sont affichées. Ils ont dit qu’ils ne seraient jamais ensemble, et les voici.

Curtis a également frappé Chris car il sentait qu’il le soutenait dans la villa même lorsque Chris lui a dit qu’il aimait Maura.

Il a déclaré: “Quand nous étions sur Love Island, Chris était très contrarié dans la villa. Je l’ai soutenu et soutenu. J’étais une très bonne personne pour Chris – et il m’a alors dit qu’il aimait Maura. Mais plus tard, tout a disparu.

Malheureusement, Maura et Chris se sont maintenant séparés, donc la querelle n’avait aucun sens de toute façon.

Love Island 2021 continue sur ITV2 à 21h ce soir. Pour toutes les dernières nouvelles et potins de Love Island et pour les meilleurs mèmes et quiz, comme The Holy Church of Love Island sur Facebook.

