Les plus grandes sociétés productrices de pétrole au monde se lancent-elles dans l’exploitation minière de Bitcoin ? ⋆ Crypto nouveaux médias

Le dernier rapport sur le marché est que les plus grandes sociétés productrices de pétrole au monde envisagent de rejoindre le marché minier Bitcoin. Le dimanche 1er août, TrustNodes a signalé pour la première fois que les sociétés productrices de pétrole cherchaient un moyen d’utiliser le sous-produit du gaz dans les activités minières de Bitcoin.

Ainsi, l’utilisation productive du gaz contribuera également à réduire les émissions à effet de serre nocives telles que le méthane généré par le torchage du gaz. En conséquence, les principaux producteurs de pétrole au monde – Saudi Aramco, ExxonMobil et Gazprom – explorent des options. S’adressant à la publication, Alexander Kalmykov, directeur de Gazprom Neft, une filiale de Gazprom, a déclaré :

« L’énergie du gaz associé peut alimenter les centres de données et les fermes minières. Cela augmentera le pourcentage d’utilisation rationnelle des matières premières. C’est particulièrement vrai pour les régions reculées de la Sibérie et de l’Arctique, où le transport du gaz associé depuis les gisements n’est pas rentable ».

Expérience de Saudi Aramco avec Bitcoin Mining

L’extraction de bitcoins est un processus énergivore et l’industrie s’est efforcée de s’orienter vers des solutions énergétiques vertes. Maintenant, dans le cas de la production de pétrole, le sous-produit du gaz méthane est complètement gaspillé. Ainsi, son utilisation pour l’exploitation minière de Bitcoin peut apporter des revenus supplémentaires aux géants pétroliers.

Des entreprises de premier plan comme Saudi Aramco ont une production excédentaire de méthane. Raymond Nasser, responsable des opérations minières chez Wise&Trust, a noté que le gaz brûlé par Aramco peut à lui seul alimenter la moitié du réseau Bitcoin. Nasser a dit :

« Nous négocions avec Aramco. Tout liquide noir [oil] qui sort du désert appartient à cette entreprise. Tout le gaz brûlé qu’ils n’utilisent pas, et c’est une information publique, je peux vous le dire, c’est suffisant pour « alimenter » la moitié du réseau Bitcoin aujourd’hui à partir de cette seule société ».

L’État américain du Texas est également en train de devenir une destination clé pour les mineurs de bitcoins. Cela offre une immense opportunité au géant pétrolier ExxonMobil de se plonger dans l’extraction de bitcoins. Ainsi, ils peuvent vendre leur sous-produit de gaz aux mineurs de Bitcoin et l’utiliser pour l’extraction de Bitcoin. Il s’agira d’une approche à plusieurs volets. D’une part, ils réduiront les coûts en crédits de carbone, économiseront les frais de pénalité et gagneront également des revenus en vendant le gaz supplémentaire.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.