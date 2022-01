Les plus grandes théories de la fin infinie de Halo, expliquées

Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

Malgré son nom, Halo Infinite est littéralement fini. Comme la plupart des jeux axés sur l’histoire, le jeu de tir à la première personne de 343 barnbuster arrive à une conclusion – et, mec, ce sont des bananes, ce qui implique toutes sortes d’implications quant à la direction que pourrait prendre le récit de Halo. À ce jour, un tas d’entre vous l’ont vu par vous-mêmes. Vous avez probablement beaucoup de pensées et de sentiments. Attachez-vous.

Spoilers, évidemment, pour la fin de Halo Infinite.

La campagne de Halo Infinite se termine par deux combats de boss. Le premier est contre Escharum, le chef d’une faction ennemie appelée les Banished. Escharum est le mentor d’Atriox, l’ancien chef banni qui bat le héros Master Chief dans la cinématique d’ouverture de Halo Infinite mais meurt, apparemment, avant que le jeu ne commence réellement.

Pour un cocktail de raisons comprenant l’honneur, la bravade et la justification convaincante de « Je suis le méchant, alors combattez-moi », Escharum passe tout le match à vouloir une confrontation un contre un contre Chief, finissant par kidnapper le seul ami humain de Chief. , un ingénieur militaire spatial connu uniquement sous le nom de Pilote, utilisé comme appât. Vous les trouvez. Vous avez battu Escarum. Il meurt. Vous sauvez le pilote (dont le vrai nom, Fernando Esparza, est révélé quelques cinématiques plus tard). Cool. Passer à autre chose.

Le deuxième combat, et le plus conséquent, est contre quelqu’un qui s’appelle Harbinger, qui porte si bien son nom qu’elle s’intégrerait parfaitement dans un jeu BioWare. Vous voyez, le Harbinger est un émissaire d’une ancienne civilisation, les Endless, qui ont été emprisonnés des milliers et des milliers d’années avant le début de Halo Infinite. Son objectif, pour l’ensemble du jeu, est de libérer son peuple de sa prison sur Zeta Halo (où Infinite se déroule en grande partie). Le vôtre, dans le combat final, est de l’arrêter.

C’est alors que la merde devient réelle. Bien que vous ayez vaincu le Harbinger (qui se bat si courageusement aux côtés d’une brute incroyablement frustrante avec un marteau à gravité à un coup), elle termine toujours, apparemment, sa mission. Fernando arrive et récupère Chief, mais note qu’il est hors du radar depuis trois jours, même si ce combat dure une heure, c’est le maximum.

Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

La compagne d’IA de Chief, The Weapon, qui avait appris son origine surprenante et imbibée de sang – qu’elle était une copie de l’ancienne compagne d’IA de Chief, Cortana – dans une série d’enregistrements d’hologrammes juste avant le combat final, mentionne qu’elle a décidé d’un nom pour elle-même. Fondu au noir.

Lire la suite: Halo Infinite Dev parle du moment le plus choquant du jeu

Oh, qu’est-ce que c’est ? Un autre avertissement de spoiler?

Spoilers pour la fin légendaire de Halo Infinite.

Il est de tradition que les jeux Halo comportent deux dards de fin de générique : une cinématique pour ceux qui ont battu le jeu et une autre pour ceux qui ont battu le jeu en difficulté Légendaire, le niveau le plus élevé. Si vous terminez Halo Infinite en Légendaire, vous pourrez voir… la même cinématique que dans n’importe quelle autre difficulté. La seule différence est qu’il est doté d’une date et d’une piste de voix off énigmatique.

La cinématique de base, que vous pouvez voir ici, montre Atriox ouvrant la prison contenant l’Endless. Une partie de la scène consiste à établir que, oui, la Harbinger a réussi sa mission, mais c’est aussi censé être une révélation choquante. Vous me dites que cet ennemi dont on nous dit à plusieurs reprises qu’il est mort mais que nous n’avons pas vu mourir à l’écran n’était pas réellement mort tout le temps ? Sortez d’ici !

Ce n’est qu’une partie de l’histoire. Pour votre information, si vous attendez l’introduction du jeu coopératif en mai pour affronter Halo Infinite dans son niveau de difficulté le plus élevé, voici la cinématique uniquement légendaire :

Voir? Même chose. Mais le diable est dans les détails.

Plaçons cette date : 97 368 avant notre ère, c’est peu de temps après que le réseau Halo a été déclenché en 97 455 avant notre ère, effaçant ainsi toute vie sensible de la galaxie (enfin, à l’exception de ceux qui se sont cachés sur l’Arche, une installation exogalactique). Hein.

Il est également révélateur que Despondent Pyre, l’unité d’IA responsable de la surveillance de Zeta Halo, parle dans cette convo. Si vous vous en souvenez, à la fin de Halo Infinite, Despondent Pyre est très, très mort. L’autre bavardage est le Grand Édit, un membre vraisemblablement de haut rang du Forerunner, le peuple qui a emprisonné l’Endless. À la fin de leur conversation, le Grand Édit mentionne que Offensive Bias, une autre unité d’IA, a été déployée.

Biais offensif ?

Dans Halo Lore, Offensive Bias a été conçu comme une sécurité intégrée pour Mendicant Bias, une unité d’IA malhonnête dont le scénario de 100 000 ans nécessiterait au moins dix blogs supplémentaires pour un récapitulatif approprié. Pour l’instant, je vais vous diriger vers la page bio incroyablement complète du personnage sur Halopedia.

Certains fans pensent que Halo Infinite est engagé dans des détournements temporels. Après tout, cette cinématique est datée d’il y a près de 100 000 ans; Sinon, comment Atriox aurait-il pu s’y retrouver (euh, alors) si ce n’était pour voyager dans le temps ? Il est logique qu’Atriox veuille également remonter dans le temps. Sa planète, après tout, avait été anéantie par Cortana ; le seul moyen d’empêcher que cela se produise serait de se rabattre sur certains tours de l’intrigue au niveau de Avengers: Endgame.

De plus, il y a tout cela dans le scénario actuel de Halo où Master Chief disparaît mystérieusement du radar lors de son combat avec le Harbinger pour réapparaître trois jours plus tard. Et une partie du dialogue dans cette voix off finale – en particulier la partie où le découragé Pyre dit « Le temps n’est pas une construction que nous pouvons contrôler », seulement pour que le Grand Édit dise « Nous ne pouvons pas permettre que ce soit le leur » – indique que le voyage dans le temps va jouer un rôle dans les futurs scénarios de Halo.

Les autres fans ne sont pas si sûrs.

Une théorie postule que la date limite est purement là pour mettre du temps à la conversation que nous entendons, pas aux événements que nous voyons. La conversation a encore eu lieu il y a près de 100 000 ans, suggère la théorie, mais Atriox lâche l’Endless pendant ou peu de temps après l’événement de Halo Infinite. Il y a un précédent pour un tel clin d’œil : Halo 4 a réussi un tour similaire avec sa fin légendaire.

Halo Infinite se termine sur des questions ouvertes au-delà de la question du voyage dans le temps, en particulier sur qui ou quoi sont les Endless. Un utilisateur de Reddit a avancé l’idée que l’Endless est en fait le Flood, une espèce d’esprit de la ruche de la trilogie originale Halo, déterminée à manger toute la vie sensible dans la galaxie. Un autre utilisateur a poussé cette notion un peu plus loin et, en rassemblant divers glyphes et actifs de développement de l’ensemble de l’œuvre Halo, a compilé un argument convaincant selon lequel l’Endless est en effet un esprit de la ruche, mais est plus avancé sur le plan technologique que le Flood. (Sérieusement, la théorie est ridiculement bien documentée et mérite d’être lue dans son intégralité.)

Où que ce soit ou à chaque fois que Halo ira ensuite, les Endless joueront certainement un rôle majeur. En 2020, le développeur 343 Industries a déclaré que Halo Infinite ne recevrait pas de suite et servirait plutôt de plate-forme de base pour «les dix prochaines années» d’extensions et autres. Le mois dernier, comme le rapporte NME, Microsoft a déposé une marque pour « Halo : The Endless ». Peut-être que Halo Infinite n’est pas si fini après tout.