Les plus grands buts de Lionel Messi à Barcelone au cours de sa carrière

Cela ne semble pas tout à fait réel; c’est plus un cauchemar pour les fans de Barcelone, dont ils sont si désespérés de se réveiller. Lionel Messi est Barcelone. Ils ne l’admettront pas, mais il l’est. Il est la lumière brillante, le phare d’espoir et de magie, la chose même qui relie le club à chaque personne qui pense au football pendant une seconde. Sans lui, ils ne sont que la Barcelone des temps modernes ; un cirque et une équipe si pleine d’échecs. Sans les plus grands buts de Lionel Messi, quels sont-ils ?

Les ventes de maillots chuteront, tout comme les ventes de billets car, avouons-le, les gens se sont rarement présentés pour regarder Antoine Griezmann, aussi dur que cela puisse paraître. Visiter le camp Nou pour assister à un dieu du football est devenu une partie de la liste des choses à faire. Et c’est pourquoi cela semble si mal que la dernière saison de Messi en Espagne se soit déroulée devant un stade vide.

Tant de gens ont été témoins de moments qui resteront dans l’histoire du petit magicien, dont beaucoup sont énumérés ci-dessous alors qu’il présentait spectacle après spectacle, criant presque «et pour mon prochain acte», avant de produire l’impossible.

Les plus beaux buts de Lionel Messi à Barcelone

5: Messi fait taire le Bernabeu

El Clasico, l’une des plus grandes scènes du football. Barcelone contre le Real Madrid. Historiquement le meilleur contre le meilleur. La chance de vous immortaliser dans l’histoire de la Liga. C’est là que les joueurs d’élite se mobilisent pour produire des moments inoubliables. Et en avril 2017, Lionel Messi a fait exactement cela au Bernabeu.

Les scores étaient égaux à deux chacun. Casemiro avait donné l’avantage à Madrid avant que Messi n’égalise avant la mi-temps. Ivan Rakitic croyait avoir le vainqueur à la 73e minute avant que James Rodriguez ne pense avoir volé la vedette à la 85e. Mais ce n’était ni l’une ni l’autre de leurs nuits ; ni l’un ni l’autre de leur jeu pour décider. C’était le spectacle de Messi; Le script de Messi et le moment de Messi.

Avec le tout dernier coup de pied du match, l’Argentin s’est connecté avec Jordan Alba’a pour se replier profondément dans le coin inférieur gauche du but de Keylor Navas. Le maillot s’est détaché, présenté devant les fidèles silencieux de Bernabeu. Barcelone avait remporté le Clasico avec pas une seconde à perdre, grâce à l’un des plus grands buts de Messi.

4: Boateng au sol; Bayern battu

En regardant ce but en arrière, vous vous détournez presque de honte; comme si vous ne deviez pas regarder, juste au cas où Jérôme Boateng entrerait. Cela défie presque toute description. Faire passer le ballon entre les jambes d’un défenseur est assez agréable, mais les mettre sur le dos en même temps ? Juste carrément ridicule. Et puis pour couronner le tout en passant le ballon sur l’un des plus grands gardiens de but de tous les temps. Juste incroyable.

L’année était 2015, la meilleure année de Barcelone ces derniers temps, alors qu’ils affrontaient le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. Et c’était à l’époque où les retours étaient rares contre le club catalan ; c’était le Barcelone de Luis Enrique. C’était une équipe avec sans doute le plus grand trio de tous les temps MSN-Messi, Suarez, Neymar. Le Bayern n’avait aucune chance.

À la fin du match, Barcelone en avait marqué trois, Messi avait un doublé, tandis que Neymar en avait un. Au match retour, malgré une défaite 3-2 dans la nuit, les Espagnols ont progressé de 5-3 au total. C’était un but à l’aller qui s’est vraiment démarqué, cependant.

Le temps a passé à la 80e minute, Messi en avait déjà marqué un seulement trois minutes plus tôt, mais il n’en avait pas fini là. Prenant le ballon à l’intérieur, l’Argentin s’est replié sur sa droite, ce qui a entraîné Boateng, qui ne pouvait que tomber au sol alors que Messi dansait devant lui. Avec Manuel Neuer laissé à battre, Messi a délicieusement bu le ballon au fond des filets d’une manière étonnante. C’était assez facilement l’un des plus grands buts de Messi à Barcelone.

La victoire sur deux matches a aidé Barcelone à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, où ils ont battu la Juvetus 3-1 pour soulever le trophée.

3. Éclat individuel en finale de la Copa del Rey

Quelques semaines seulement après avoir battu Jerome Boateng, le but de Messi en finale de la Copa del Rey a de nouveau défié les probabilités de la manière la plus Lionel Messi possible. Gagnant 3-1 dans la nuit pour remporter le trophée, qui a finalement été rejoint par la Ligue des champions, la Liga, la Coupe du monde des clubs et la Super Coupe, Messi a encore une fois fait le show.

Les scores étaient égaux à 20 minutes au compteur ; Messi en avait marre d’attendre. Il a pris les choses en main. Ramassant le ballon juste à l’intérieur de la mi-temps, il a rapidement haussé les épaules de trois joueurs de l’Athletic Bilbao dans le coin, en en frappant même un dans le processus avant de couper à l’intérieur et de tirer sur Iago Herrerin à son poste proche. Au total, il a dansé devant cinq joueurs de la ligne médiane à la surface. C’est rarement mieux que ça. Le but est sans aucun doute l’un des plus grands de Lionel Messi pour Barcelone.

2. El Clasico Magic dans les quatre derniers de la Ligue des champions

Lionel Messi et El Clasico ont une relation de longue date, avec de nombreux souvenirs spéciaux en cours de route. Mais il n’y a pas mieux que la victoire 2-0 au match aller en finale de la Ligue des champions 2011. Au Bernabeu, sous la direction de Pep Guardiola, aux côtés sans doute de la plus grande équipe de Barcelone de tous les temps, le petit magicien a réalisé l’un de ses plus grands buts de tous les temps.

C’était un objectif digne de l’occasion; un but qui a fait ressembler Sergio Ramos à des défenseurs de la Sunday League. Alors que le match approchait de la 87e minute, après avoir déjà inscrit un but à son équipe, Messi a une fois de plus puni Madrid à dix.

Utilisant Sergio Busquets comme un mur, Messi a joué le une-deux avant de conduire à la défense madrilène. Un passé, deux, trois, quatre, au fond du filet. Passé Raul Albiol, passé Sergio Ramos, passé Marcelo. Il l’a fait paraître si simple; il avait l’air intouchable alors qu’il slalomait devant le milieu de terrain madrilène avant de percer la ligne de fond et de passer devant Iker Casillas.

C’était un objectif pour les âges et qui a aidé Barcelone à Wembley pour la finale de la Ligue des champions. Et, lors de cette finale, il n’a pas déçu car Manchester United a été condamné à une nouvelle défaite sur la plus grande scène d’Europe, le coup de foudre de Messi étant un élément clé de la victoire 3-1.

1. Un premier indicateur de ce qui allait arriver

L’année était 2007. Lionel Messi n’avait que 19 ans, il avait à peine eu deux ans dans la première équipe, mais cela ne l’a pas empêché de prendre le devant de la scène. Il faut du temps pour éclipser Ronaldinho au Camp Nou, quel que soit l’âge. Pourtant, Lionel Messi était là, faisant exactement cela à l’adolescence, marquant un but contre Getafe pour préfigurer ce qui allait arriver.

Ramassant le ballon dans sa moitié de terrain, Messi a slalomé entre deux avant de conduire avec rythme et tout le contrôle du monde vers le milieu de terrain et la ligne arrière de Getafe. Il a dépassé deux, puis trois puis quatre et, pour couronner le tout, comme si les dégâts précédents ne suffisaient pas, il a dansé autour du gardien qui s’approchait avant d’enfoncer le ballon au fond des filets.

À 19 ans, il a affronté à lui seul la majorité de l’équipe de Getafe, y compris le gardien de but, avant de s’éloigner pour célébrer. Il restera sans aucun doute dans les mémoires comme le meilleur des plus grands buts de Lionel Messi sous un maillot de Barcelone.

Le Camp Nou manquera à ces pieds éclairants et à ces moments de magie. Mais le plus grand compliment que vous puissiez faire est peut-être que les défenseurs de la Liga ne le feront pas.

