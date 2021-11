Les plus grands chagrins de lutte et la célébration du premier championnat de la WWE de Bret Hart 30 ans plus tard

Cette semaine, Evan, Flobo et Jack discutent de la prochaine étape pour Jay Lethal après la fermeture de Ring of Honor (3:43), de leurs plus grands chagrins de lutte professionnelle (12:01) et si les spaghettis doivent être mélangés avant d’arriver dans votre assiette (33:10). De plus, à la lumière du 30e anniversaire de la première victoire de Bret Hart au championnat de la WWE, les gars partagent leur match préféré de The Hitman (38:57).

Hôte : Evan Mack, Flobo, Jack Farmer

Producteur : Brian H. Waters

S'abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS