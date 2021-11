Les plus grands concerts-bénéfice de l’histoire

Considérant combien de temps la musique et la politique vont de pair, il est surprenant qu’il ait fallu autant de temps aux musiciens pour se rendre compte qu’ils pouvaient faire la différence en faisant ce qu’ils faisaient le mieux – jouer. Mais après George Harrison a organisé The Concert For Bangladesh, en 1971, l’idée de concerts de charité a commencé à prendre forme. Les concerts les plus bénéfiques ont depuis sensibilisé le monde à tout, de la lutte contre la famine à la sensibilisation au sida, et sont devenus un outil incroyablement efficace à la disposition des musiciens politiquement conscients.

Voici 10 des plus grands concerts-bénéfice de tous les temps.

Concert pour le Bangladesh : Madison Square Gardens, New York City (1971)

Lorsque le maestro du sitar Ravi Shankar a appris l’escalade de la crise humanitaire à laquelle les indigènes déplacés du Pakistan oriental étaient confrontés au cours des premiers mois de 1971, il a confié ses inquiétudes à son ami proche, George Harrison. Shankar avait initialement prévu d’organiser son propre concert-bénéfice, mais une fois le pouvoir d’un ex-Beatles a été exploité, un partenariat avec l’UNICEF a été établi et Madison Square Gardens a été réservé, le premier concert-bénéfice à grande échelle au monde était en cours.

Au fur et à mesure que le line-up a été révélé, l’excitation a atteint des niveaux fébriles. Non seulement The Concert For Bangladesh (en fait deux spectacles le même jour) marquait la première grande performance de Harrison d’une carrière solo qui avait pris son envol avec Toutes les choses doivent passer (et avec un groupe d’accompagnement mettant en vedette des gens comme Eric Clapton, Billy Preston, Léon Russell et Ringo Starr, rien de moins), mais il comporterait également Bob Dylanpremier spectacle depuis le festival de l’île de Wight en 1969.

Les concerts ont eu lieu le dimanche 1er août à 14 h 30 et à 20 h et ont connu un succès retentissant, non seulement dans la collecte de fonds pour la cause, mais aussi dans la sensibilisation mondiale. Et ils ont créé un précédent pour les plus grands concerts-bénéfice qui ont suivi, avec Harrison transmettant son expertise à Bob Geldof pour les années 1985 Aide en direct. La résultante Concert pour le Bangladesh L’album reste aussi un document passionnant.

Le bal du policier secret (1976-2008)

Cette série de spectacles-bénéfice pour collecter des fonds pour l’organisation caritative de défense des droits humains Amnesty International a commencé en 1976 avec A Poke In The Eye (With A Sharp Stick), mettant en vedette les meilleurs talents de la bande dessinée, notamment Peter Cook, l’équipe Monty Python et The Goodies. Mais ce n’est que lorsque L’OMS‘s Pete Townshend est apparu au spectacle de 1979 que les musiciens ont commencé à faire leur part.

Depuis lors, ceux qui ont offert leurs services ont inclus Joan Armatrading, Kate Bush, Duran Duran, Morrissey, Piquer, et U2. Sans oublier le moment inoubliable, en 1991, où les dieux du rock Spinal Tap ont été rejoints par David Gilmour.

Carnaval Rock Against Racism, Victoria Park, Londres (1978)

Prouvant que les plus grands concerts-bénéfices peuvent faire une énorme différence sans compter sur des organisateurs vedettes, Rock Against Racism du 30 avril 1978 a été le point culminant d’une campagne populaire de deux ans de concerts antiracistes, distribution de fanzines, et des réunions visant à stopper à la fois la montée du racisme dans la société et le Front national dans la politique britannique.

Les organisateurs avaient espéré que 20 000 personnes pourraient assister à l’événement. Quand environ la moitié de ce nombre s’était réuni à Trafalgar Square, Londres, à 7 heures du matin, prêt à marcher un peu plus de quatre milles ensemble vers Victoria Park à East London pour le concert, les attentes ont été révisées à la hâte. Au final, on estime que 100 000 personnes ont afflué dans le parc pour une facture comprenant Le choc, Tom Robinson, Impulsion d’acier, X-Ray Spex et Sham 69.

Le succès de RAR a conduit à plus de concerts, à une sensibilisation accrue à la cause et, de manière significative, a fait sentir aux gens ordinaires qu’ils pouvaient faire une différence. Alors que le soutien au Front national, maintenant complètement discrédité publiquement, a fortement chuté, Rock Against Racism a survécu.

Concerts For The People Of Kampuchea, Londres, décembre (1979)

De 1975 à 1979, le régime khmer rouge, dirigé par Pol Pot, était responsable de souffrances indicibles et jusqu’à deux millions de morts au Cambodge (connu sous le nom de Kampuchea à cette époque). Fin décembre 1978, le Vietnam a lancé une invasion du Cambodge avec l’intention de déplacer le chef, ce qui a conduit à une prise de conscience accrue de l’étendue des horreurs que le pays, fermé du monde, avait enduré.

Le secrétaire général de l’ONU de l’époque, Kurt Waldheim, a demandé l’aide de Paul Mccartney et l’UNICEF pour organiser une série de concerts qui ont eu lieu au Hammersmith Odeon de Londres, du 26 au 29 décembre 1979, afin de récolter des fonds pour le peuple ravagé par la guerre du Kampuchea. Les relations de McCartney lui ont été très utiles : interprètes inclus reine, Le Qui, Le Clash, Elvis Costello & The Attractions, Pretenders et, procédure de clôture, le dernier concert des Wings.

Live Aid, Wembley Stadium, Londres / JFK Stadium, Philadelphie (1985)

« Do They Know It’s Christmas ? cinq semaines. Mais l’impact de la chanson était plus grand que son succès de collecte de fonds : elle s’est infiltrée dans la conscience nationale. Cela était évident à la fin de Club Culturella série de spectacles de Noël de cette année-là, lorsqu’une interprétation impromptue de la chanson a laissé le chanteur Boy George submergé; il y avait une suggestion qu’un concert devrait s’appuyer sur l’élan de la chanson.

Bob Geldof est intervenu. L’un des plus grands concerts-bénéfice de l’histoire serait en fait deux événements massifs, organisés le 13 juillet, des deux côtés de l’Atlantique, avec des programmations échelonnées pour minimiser les temps d’arrêt et maximiser les audiences télévisées. Et il a réussi. Live Aid a été un énorme succès et a captivé l’imagination du monde. David Bowie, Reine, U2, Elton John, Paul Mccartney, Sabbat noir, Madone, une Led Zeppelin retrouvailles… et cela ne fait qu’effleurer la surface. Live Aid a finalement collecté 127 millions de dollars d’aide contre la famine et a aidé à persuader les pays occidentaux de faire don de leurs réserves de céréales excédentaires aux pays appauvris.

Aide agricole, Memorial Stadium, Champaign, Illinois (1985)

Jamais du genre à mâcher ses mots, lorsque Bob Dylan est monté sur scène lors de l’étape de Philadelphie de Live Aid, dans le cadre d’un trio délabré avec Keith Richards et Ronnie Wood, il a suggéré que les agriculteurs américains défavorisés avaient également besoin d’aide. Malgré la fureur qui a suivi, beaucoup pensaient qu’il avait raison – y compris Willie Nelson, qui regardait l’événement dans son bus de tournée.

Nelson a commencé à faire des recherches sur la crise qui sévissait à l’époque dans l’industrie agricole américaine. Grâce à un projet de loi agricole qui favorisait l’agriculture d’entreprise, les agriculteurs familiaux étaient en difficulté, de plus en plus nombreux à déposer le bilan. Unir nos forces avec Jean Mellancamp et Neil Young, Nelson a organisé le premier événement Farm Aid le 22 septembre 1985, rassemblant une programmation qui se lisait comme une liste d’invités du Rock And Roll Hall Of Fame : Les garçons de la plage, Johnny Cash, Dylan, Emmylou Harris, BB Roi, Roy Orbison, Lou Reed et bien d’autres, y compris des sets des organisateurs eux-mêmes.

Trente-trois ans plus tard, Farm Aid reste toujours l’un des plus grands concerts-bénéfice en cours, ayant fait des quantités incalculables d’aide aux agriculteurs et finançant une infrastructure pour soutenir l’agriculture durable. Tout, des secours d’urgence aux lignes téléphoniques d’assistance téléphonique, est financé par les foules importantes et fiables que Farm Aid attire.

Le Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness, Wembley Stadium, Londres (1992)

Quand la chanteuse Queen Freddie Mercury décédé des suites d’une longue bataille contre le sida, ses camarades ont rapidement décidé que la meilleure façon de lui rendre hommage serait d’organiser un concert pour récolter des fonds pour la recherche sur le sida. L’hommage était peut-être approprié, étant donné que, sept ans plus tôt, Mercury avait livré la performance de sa vie à Live Aid.

À la suite d’une annonce aux Brit Awards de 1992, les 72 000 billets pour l’événement se sont vendus, bien qu’une reine nouvellement sans leader soit le seul tirage confirmé. Une fois le 20 avril arrivé, cependant, ces lève-tôt n’ont pas été déçus.

La première moitié du concert a vu des actes stellaires dont Metallica, Déf Leppard, et Guns N’ Roses effectuez de courts sets, réchauffant bien la foule avant l’événement principal – un set chargé des plus grands succès de Queen avec un casting remarquable de chanteurs remplaçants. Les goûts de David Bowie, Robert Plante, Elton John, Annie Lennox et Axl Rose sont intervenus, mais c’était George michael qui a saisi la journée avec une performance passionnée et passionnante de « Somebody To Love ». L’un des plus grands concerts-bénéfice de tous les temps, le Freddie Mercury Tribute Concert For AIDS Awareness a été diffusé dans 76 pays, et il a été estimé qu’un milliard de personnes ont écouté dans le monde entier, tous les bénéfices étant reversés à une organisation caritative spécialement créée pour le sida. Mercure aurait sans doute approuvé.

Concert de la liberté tibétaine, Golden Gate Park, San Francisco (1996)

Lorsque Beastie Boy Adam Yauch a rencontré l’activiste Erin Potts à Katmandou, au Népal, il a suivi un cours accéléré sur le sort des exilés tibétains de Chine et le travail que Potts faisait pour les aider. Ils sont restés en contact au cours des années suivantes, Potts tenant Yauch informé de l’évolution de la communauté militante, jusqu’à ce qu’il soit décidé d’organiser un concert-bénéfice pour aider la cause.

Le concert inaugural de la liberté tibétaine a été l’un des plus grands concerts-bénéfice des années 90 : un événement de grande envergure avec 100 000 personnes réunies au Golden Gate Park de San Francisco pendant deux jours pour voir Björk, A Tribe Called Quest, Rage Against The Machine, John Lee Hooker, Fugees, Pavement et les Beasties eux-mêmes. Mais Potts et Yauch ont veillé à ce que le message ne soit pas perdu pour les mélomanes, avec des discours d’exilés tibétains et d’experts de l’histoire de la région faisant partie intégrante du projet de loi. Les concerts de la liberté tibétaine se sont poursuivis jusqu’en 2003, sensibilisant à la fois le monde entier et d’énormes sommes pour la cause.

Le concert pour New York, Madison Square Garden, New York (2001)

Il était peut-être inévitable qu’un événement tel que le 11 septembre mène à l’un des plus grands concerts-bénéfice que les États-Unis aient jamais vu. Une tentative de sauver une certaine fierté de la dévastation causée par les attentats à la bombe, le concert pour la ville de New York, qui s’est tenue le 20 octobre 2001, était un avantage pour honorer la police et les pompiers qui avaient agi en tant que premiers intervenants dans la tragédie, et ceux impliqués dans les opérations de sauvetage et de récupération qui ont eu lieu depuis.

Paul McCartney a organisé un projet de loi mêlant des groupes de rock classique à des stars de la pop américaine contemporaine : Mick Jagger et Keith Richards, Bowie, Elton John et James Taylor côtoyé Destiny’s Child, Backstreet Boys et Jay Z. Mais la plus grande réaction a été causée par la performance viscérale et émotionnelle de The Who. Leur courte série a laissé une impression si durable qu’en décembre 2008, les membres survivants Roger Daltrey et Pete Townshend ont reçu le Kennedy Center Honors.

One Love Manchester, terrain de cricket d’Old Trafford, Manchester (2017)

Personne n’aurait blâmé Ariana Grande si elle s’était retirée des projecteurs suite à l’attentat à la bombe survenu lors de son concert à la Manchester Arena le 22 mai 2017. Au lieu de cela, la chanteuse a fait preuve d’une bravoure et d’une ténacité remarquables, organisant un concert au profit des victimes de l’attentat, tenue un peu plus de deux semaines après cette horrible soirée.

La royauté de la pop et du rock a offert son soutien aux victimes de l’attentat à la bombe, y compris des stars de certains de Manchester sous la forme de Prend ça et Liam Gallagher. Vraiment, cependant, tous les yeux étaient rivés sur Grande, et elle a en quelque sorte réussi non seulement l’un des plus grands concerts-bénéfice de tous les temps, mais sans doute le plus grand concert de sa vie à ce moment-là. Pour beaucoup, le moment le plus mémorable de la soirée a été son interprétation assistée par Coldplay de « Don’t Look Back In Anger », la chanson qui était devenue un baume unificateur pour la ville au cours des semaines précédentes.

