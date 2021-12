Les plus grands critiques américains de romans policiers détruisent 2021 dans le crime

Au milieu des menaces actuelles de COVID-19 et du calcul racial qui ont marqué 2021, la lecture du crime (fiction et non-fiction) a fourni à la fois une évasion bien nécessaire et, dans la prolifération de nouvelles voix diverses et de thèmes urgents, un tonique vivifiant – un signe avant-coureur de changement espéré.

Que dire de plus sur l’année de l’écriture policière ? Beaucoup, si l’on demande aux critiques qui surveillent de près sa multitude de genres. Vous trouverez ci-dessous les résultats édités d’une correspondance continue par courrier électronique avec plusieurs d’entre eux : Steph Cha, auteur de « Your House Will Pay » et éditeur de la série « The Best American Mystery and Suspense » ; Oline Cogdill, critique mystère pour le Sun-Sentinel et d’autres points de vente ; Maureen Corrigan, critique littéraire pour « Fresh Air » de NPR ; Molly Odintz, rédactrice en chef de CrimeReads; et Sarah Weinman, auteur et chroniqueuse de romans policiers pour le New York Times Book Review.

Comment caractériseriez-vous cette année dans le crime ?

Cogdill: Le genre continue de s’étendre, de se revitaliser et de s’élever. Les histoires continuent de nous emmener à de nouveaux niveaux, montrant des intrigues et des personnages plus profonds.

Corrigan: J’avais l’impression que presque tous les romans policiers et à suspense que j’ai achetés cette année comportaient une intrigue « anxiété d’appropriation ». Depuis qu’Edgar Allan Poe a écrit « La lettre volée » en 1844, le vol d’un manuscrit a été un complot standard, mais cette année, il s’agissait d’une accusation plus politique, tournant souvent autour d’une personne moins puissante revendiquant la propriété de ce qui était à l’origine le leur par des actes de vengeance minutieusement préparés.

Maureen Corrigan, critique littéraire pour « Air frais » de NPR.

(Nina Subin)

Cela me rappelle une phrase de « Medea » qu’Alison Gaylin a utilisée comme épigramme pour son thriller « The Collective » : « La haine est une tasse sans fond ; Je vais verser et verser. Pourquoi pensez-vous que la fiction motivée par la vengeance est de plus en plus populaire ?

Weinman: Nous ressentons tous de la rage, en particulier au cours des cinq dernières années environ, elle doit donc être canalisée quelque part. Nous verrons certainement plus de thrillers de vengeance dans un proche avenir.

Cha: Nous sommes impuissants à bien des égards, et les thrillers de vengeance offrent un fantasme de représailles et de justice brutale qui est bien au-delà de tout ce que nous pourrions espérer voir dans la vraie vie.

Quels débuts ont marqué cette année ?

Cogdill: Mia P. Manansala pliée dans un mélange vivant de culture philippine, de nourriture et de liens familiaux dans « Arsenic and Adobo ». Catherine Dang dans « Nice Girls » et Amanda Jayatissa avec « My Sweet Girl » ont apporté une angoisse de jeunesse tout en explorant leurs origines culturelles. Les questions d’identité ont longtemps été un pilier des mystères, et Alexandra Andrews avec « Who Is Maud Dixon? » et Abigail Dean avec « Girl A » ont apporté une nouvelle perspective.

Je suis également encouragé de voir des écrivains établis continuer à grandir et à évoluer. Le mystère historique de Naomi Hirahara, « Clark and Division », était un véritable départ par rapport à son autre série de mystères.

Corrigan: Je pense que c’était courageux de la part de Lisa Scottoline de publier de la fiction historique cette année. Comme elle l’a dit dans des interviews, elle voulait écrire dans ce genre depuis des décennies. J’ai apprécié « Eternal » (se déroulant dans l’Italie fasciste) et j’ai admiré le fait que Scottoline n’ait pas laissé son énorme succès l’enfermer.

Cha: Je sais qu’il est surtout connu pour ses fictions littéraires généalogiques, mais Colson Whitehead travaille avec des éléments criminels depuis « The Intuitionist » et « Harlem Shuffle » est un délice absolu qui embrasse le genre. Et il y a une suite à venir – une première pour Whitehead.

Cogdill: Megan Abbott continue de produire des romans provocateurs qui nous montrent le côté sombre de l’ambition, de la compétition et de l’anxiété féminines avec son dernier « The Turnout ». Michael Connelly, qui a apporté un changement générationnel lorsqu’il a présenté Renée Ballard avec « The Late Show » en 2017, l’a porté à un nouveau niveau dans « The Dark Hours ».

Oline Cogdill, critique mystère pour le Sun-Sentinel.

(Bill Hirschman)

En parlant de Connelly, alors que nous réévaluons le rôle de la police dans notre société, comment se sont déroulées les procédures policières cette année ?

Cogdill: Connelly a constamment et sans broncher montré les bons et les mauvais flics. C’est particulièrement vrai dans « The Dark Hours », dans lequel Connelly, sans prendre parti, montre comment les manifestations pour la justice raciale, l’insurrection du 6 janvier et la pandémie ont affecté les officiers du LAPD, décimé le moral et amené certains à remettre en question leurs choix de carrière.

Weinman: J’avoue être déconcerté par la procédure. Mais je ne veux pas non plus tirer de conclusion définitive sur ce sous-genre avant au moins deux ou trois ans, alors que les écrivains ont eu le temps de vraiment se débattre ces dernières années.

J’ai été encouragé à voir plus de romans policiers d’auteurs queer.

Odintz: J’en ai tellement aimé, dont : « By Way of Sorrow » de Robyn Gigl ; « Lies With Man » de Michael Nava ; « Avertissez-moi quand il est temps » de Cheryl Head ; et « Upended » d’Amanda Kabak. « Le voleur de parfum » de Timothy Schaffert m’a fasciné.

Corrigan: Je suis ravi de voir la résurgence de la fiction policière LGBTQ+. Il y avait tellement d’énergie dans les années 1980 et 1990 autour d’écrivains criminels queer comme Nava, Liza Cody, Katherine V. Forrest, Joseph Hansen et JM Redmann, pour n’en nommer que quelques-uns. Puis quelque chose a changé, ce qui a rendu plus difficile pour les écrivains LGBTQ+ et les écrivains de couleur de continuer. Un ami et collègue insiste sur le fait que la disparition des librairies indépendantes de romans policiers a beaucoup à voir avec le reflux de la diversité dans la fiction policière. De nos jours, les podcasts et les sites de romans policiers en ligne aident les lecteurs à découvrir des écrivains dont les profils ne correspondent pas « aux seuls suspects habituels ».

Odintz: Je pensais que « The Damage » de Caitlin Wahrer était une très bonne fiction alliée, tout comme « Razorblade Tears » de SA Cosby. Comme le livre de Cosby, « The Damage » a utilisé sa plate-forme pour explorer les effets de la masculinité toxique sur les personnages masculins cis hétérosexuels, qui étaient auparavant une norme incontestée du comportement des protagonistes du crime. C’est une énorme amélioration.

Molly Odintz, rédactrice en chef de CrimeReads.

(Molly Odintz)

Mais j’ai aussi remarqué ce qui semble être une prépondérance d’hommes homosexuels qui obtiennent des contrats d’édition par rapport aux auteurs lesbiens et autres queer.

Cogdill: J’espère que cela peut être en train de tourner en termes d’éditeurs grand public. La trilogie de Kathleen Kent, finaliste d’Edgar, sur le sergent-détective de Dallas. Betty Rhyzyk et sa femme, Jackie, viennent de terminer cette année avec « The Pledge ». L’année prochaine, je regarderai « Sedating Elaine » de Dawn Winter, Les débuts de la série de Katharine Schellman, « Dernier appel au rossignol », ainsi que des livres de quelques petites maisons d’édition.

Odintz: Je suis d’accord, il y a beaucoup de petites presses qui font mieux quand il s’agit de publier un large éventail de voix queer. Cependant, ce n’est pas seulement aux éditeurs ; il appartient également aux lecteurs de lire, de demander et de recommander autant d’œuvres d’auteurs queer sous-représentés que possible.

Je suis ravi de lire des romans policiers écrits par plus d’écrivains de couleur que jamais. Y en a-t-il qui vous ont marqué cette année ?

Cha: Je suis d’accord. J’ai déjà mentionné Whitehead, mais j’ai aussi été très impressionné par « Velvet Was the Night » de Silvia Moreno-Garcia, « Reprieve » de James Han Mattson et « Razorblade Tears » de Cosby. Nous avons affaire à une industrie dominée par les voix blanches depuis des siècles, donc chaque écrivain de couleur récupère du terrain. Nous sommes toujours à l’ère des premières et des seules, où, par exemple, Cosby arpente de nouveaux territoires en écrivant du noir rural du Sud sur les Noirs.

Corrigan: Je pense que les romans de Cosby sont remarquables. Ils évoquent la sombre situation difficile d’être voués à un certain destin «sans issue»; étant donné qu’il écrit sur des personnages de couleur, cette situation noire familière est rechargée avec des commentaires contemporains.

Weinman: Mais le point clé reste la puissance. S’ils vendent, nous en obtiendrons plus. Je ne veux pas que ce qui s’est passé dans les années 90 se reproduise. Ensuite, les écrivains noirs ont été publiés en plus grand nombre que jamais auparavant, mais n’ont pas eu beaucoup de chance de trouver un public et ont donc été abandonnés par leurs éditeurs. Les lecteurs ont perdu lorsque des écrivains comme Charlotte Carter, Penny Mickelbury et Valerie Wilson Wesley n’ont pas obtenu le soutien qu’ils méritaient. Il est réconfortant de voir réapparaître nombre de ces écrivains (j’aime beaucoup les rééditions des romans de Charlotte Carter, Nanette Hayes), mais encore plus de voir un écosystème qui reconnaît davantage ces voix et les nourrit.

Sarah Weinman, chroniqueuse de romans policiers pour le New York Times Book Review.

(Nina Subin)

Le vrai crime semble être plus populaire que jamais. Pourquoi pensez-vous qu’il s’est assuré une place croissante dans l’imaginaire des lecteurs (et des éditeurs) ?

Weinman: J’ai toujours dit que le vrai crime est un genre toujours populaire qui remonte à au moins trois siècles. Les gens aiment lire sur le pire de l’humanité. Ce qui est différent maintenant, bien sûr, c’est une plus grande prépondérance d’histoires centrées sur ceux qui ont été blessés et assassinés, leur donnant des portraits en trois dimensions et contextualisant les crimes dans le cadre de systèmes brisés et de sous-cultures. « Last Call » d’Elon Green le fait exceptionnellement bien.

Odintz: J’aime considérer le vrai crime comme une histoire militaire pour les femmes et tout groupe touché de manière disproportionnée par la violence.

Le suspense domestique est également un sous-genre en pleine croissance, bien que le terme lui-même soit un peu polarisant.

Odintz: J’ai apprécié la façon dont le suspense domestique a déclenché un renouveau de la fiction gothique – une progression naturelle, étant donné que les deux incluent souvent une femme en danger dans une grande maison mystérieuse. Une grande partie du suspense domestique a été davantage du genre thriller psychologique de banlieue, mais nous aimons tous lire des choses horribles qui se produisent dans des décors somptueux, et j’ai (et beaucoup d’autres) remarqué une tendance vers des protagonistes plus riches. Ooh, et les maisons intelligentes. Beaucoup, beaucoup de maisons intelligentes sont apparues ces derniers temps.

Weinman: C’est ici que j’aimerais intervenir et battre un tambour particulier : « Suspense domestique », comme je l’ai utilisé dans mon anthologie de 2013, était spécifiquement destiné à classer les romans policiers et les nouvelles de femmes écrits entre le début des années 40 et le milieu des années 1940. années 1970. « Où sont les enfants ? » de Mary Higgins Clark (1975) a marqué la fin du « suspense domestique » et le début du suspense psychologique contemporain, culminant avec « Gone Girl » (2012) de Gillian Flynn et « The Silent Wife » de ASA Harrison (2013). Depuis, nous sommes dans la phase post-« Gone Girl » et je pense qu’il est maintenant temps pour un autre descripteur.

Steph Cha, dont le roman le plus récent est « Your House Will Pay ».

(Jay L. Clendenin/Los Angeles Times)

L’une des tendances que j’ai également appréciées est la croissance de la fiction policière qui croise l’horreur ou d’autres genres. « Reprieve », « Dream Girl » de Laura Lippman et « The Other Black Girl » de Zakiya Dalila Harris me viennent à l’esprit.

Corrigan: Je pense que l’épissage de la fiction policière et de l’horreur fait partie d’une tendance actuelle à « l’intersectionnalité littéraire » qui affecte tous les genres. Pensez au dernier roman de Kazuo Ishiguro, « Klara et le soleil », qui évoque la science-fiction, la fiction dystopique et la fiction littéraire « directe ». Ensuite, il y a l’inventif « The Chosen and the Beautiful » de Nghi Vo, une réimagination de « The Great Gatsby » – lourde de fantaisie – narrée par un Jordan Baker qui est queer et asiatique.

Odintz: C’est l’année où j’ai découvert que j’étais dans l’horreur ! Les thrillers psychologiques sont la parfaite passerelle vers d’autres cauchemars de l’esprit. Les lecteurs de crime ont depuis longtemps un appétit pour les thrillers psychologiques et la fiction gothique, qui sont tous deux imprégnés de tropes d’horreur, et un roman de tueur en série est absolument à la fois de la fiction policière et de l’horreur. Certains types de romans policiers deviennent moins problématiques considérés comme de l’horreur. Une histoire d’invasion de domicile présentée comme ordinaire et/ou plausible est toujours ennuyeuse, mais le cauchemar d’une histoire d’invasion de domicile avec, par exemple, des clowns est beaucoup moins ennuyeux.

Il y a aussi beaucoup d’expériences – en particulier, les expériences corporelles des femmes, et les méfaits du gaz et les dommages physiques que la société inflige aux personnes marginalisées – qui peuvent être mieux représentées par l’horreur. Les déclarations de faits ou la fiction réaliste ne suffisent souvent pas à rendre justice aux vérités émotionnelles, même dans quelque chose d’aussi sombre que la fiction policière. Et il y a aussi certaines traditions – je pense à la fiction latine et amérindienne – qui ont une longue histoire d’incorporation d’éléments d’horreur et de fantastique dans les histoires de crime. De plus, vous ne pouvez pas ignorer l’influence de « Midsommar » et « Get Out » dans le marketing [comparisons] seul.

Cogdill: C’est une autre façon dont le genre continue de s’étendre.

Woods est critique littéraire, éditeur et auteur de la série de romans policiers « Charlotte Justice ».