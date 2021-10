Les plus grands jeux mobiles avec une scène esports

Arena of Valor, comme on l’appelle en Occident, ou King of Glory, comme on l’appelle en Chine, est sorti en 2015 lorsque League of Legends était le MOBA incontournable. En 2017, il comptait 80 millions de joueurs actifs sur 200 millions d’inscrits.

Mais pourquoi ne s’appelle-t-il pas League of Legends Mobile – ou Wild Rift, peut-être ? – tu peux demander. Riot ne voulait pas licencier ses noms, alors le développeur a plutôt créé quelque chose de similaire et de distinct sur le plan juridique. Le résultat final ? Tellement de fans que même Nintendo a accepté de le mettre sur Switch.

De nos jours, Arena of Valor est hébergé dans le monde entier et offre un prize pool annuel de près de 2,2 millions de dollars à ceux qui parviennent à s’emparer des premières places. L’intérêt pour le jeu est tout aussi élevé – la quantité de contenu AoV regardé en heures est imbattable parmi les esports mobiles : plus de 70 millions. Dommage que Riot n’ait pas vu cela venir.