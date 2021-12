Les plus grands jeux Nintendo Switch à venir de 2022 et au-delà

La Nintendo Switch continue de se renforcer, grâce à une bibliothèque d’excellents jeux propriétaires et à un solide support tiers. Avec la possibilité de jouer en étant connecté à un téléviseur ou en tant que console portable, c’est un excellent moyen de profiter de vos jeux préférés. Nous avons déjà vu de nombreux jeux Nintendo Switch brillants tels que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey et Animal Crossing: New Horizons, il est donc excitant de savoir qu’il y a plus à venir. Que vous soyez propriétaire de Switch depuis le début, ou que vous envisagez peut-être la nouvelle version OLED, il y a beaucoup de jeux à venir pour vous enthousiasmer. Pour vous aider à trouver votre prochaine obsession du jeu, nous avons compilé une liste des plus grands jeux Nintendo Switch à surveiller au cours de la prochaine année.

Zelda: Répartition de la bande-annonce de Breath Of The Wild | E3 2021 : https://youtu.be/5L7TNcyno-Q

Bande-annonce de l’E3 2021 de The Legend Of Zelda : Breath Of The Wild 2 : théories, panne et plus : https://www.gamespot.com/articles/the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-2 -e3-2021-remorque-théories-panne-et-plus/1100-6467714/

Suite de Zelda: Répartition de la bande-annonce de Breath Of The Wild | E3 2019 : https://youtu.be/3DRARZQexW4