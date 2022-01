Les plus grands jeux sortis en janvier: Pokemon Legends Arceus, God of War, etc.

Bienvenue en 2022 ! L’année a officiellement commencé et il semble que les 365 prochains jours seront remplis de sorties de premier plan sur PC et console. Alors que février 2022 détient actuellement la part du lion du premier trimestre des sorties de grands noms, janvier ressemble à un calme trompeur avant la tempête. Vous ne verrez pas trop de nouveaux jeux sur cette liste, mais il y a quelques grands noms qui profitent du calendrier de sortie plus modéré.

Dieu de la guerre (14 janvier)

Dieu de la guerre

Janvier est un mois pour que d’autres exclusivités de la console PlayStation arrivent sur PC, et cette poussée se poursuit avec l’arrivée de Kratos dans God of War. L’un des meilleurs jeux de l’ère PS4, l’histoire captivante de la paternité de Sony Santa Monica, les mythes nordiques et l’effet de retour à l’expéditeur le plus satisfaisant de tous les jeux est une expérience incontournable pour tous ceux qui sont curieux de connaître God of War.

Extraction Rainbow Six (20 janvier)

Extraction Rainbow Six

Dans la catégorie quelques-uns contre plusieurs qui semble être très populaire auprès des développeurs ces derniers temps, Ubisoft arrive en 2022 avec les débuts de Rainbow Six Extraction. Alors que Rainbow Six Extraction comprend diverses fonctionnalités de Rainbow Six Siege, ce jeu est davantage axé sur un travail d’équipe serré qui oppose un certain nombre d’armes biologiques qui sont là pour vous.

Après le lancement, attendez-vous à une quantité importante de contenu gratuit, tels que des événements de crise et le protocole Maelstrom, qui mettront vos compétences à l’épreuve.

Pokemon Legends : Arceus (28 janvier)

Pokémon Légendes : Arceus

Arrivé quelques mois seulement après le lancement des remakes de Pokemon Diamond et Pearl, Pokemon Legends: Arceus représente un départ massif pour la franchise de monstres de poche. Un voyage dans le temps à l’époque où la région de Sinnoh était connue sous le nom de région de Hisui, le dernier jeu Pokemon consiste à arpenter, attraper et rechercher des Pokémon sauvages tout en travaillant sur le premier Pokedex pour cette terre. Un certain nombre d’ajustements de gameplay intéressants, de nouvelles variantes de Pokémon et un terrain plus dangereux à explorer font du prochain chapitre de la longue série un pas en avant intrigant qui a le potentiel de bousculer la formule habituelle.

Uncharted : Collection Legacy of Thieves (28 janvier)

Uncharted : Collection Legacy of Thieves

Uncharted: Legacy Of Thieves Collection représente la première fois que la franchise sera jouable sur PC, car les packs de séries anciennement exclusifs à PlayStation dans les remasters d’Uncharted 4 et d’Uncharted: The Lost Legacy. Arrivant d’abord sur PS5, la version PC de la collection Uncharted sortira plus tard dans l’année et est développée par Iron Galaxy. Au cas où vous auriez manqué les jeux précédents, Uncharted 4 poursuit l’histoire du protagoniste Nathan Drake, tandis que The Lost Legacy est un jeu dérivé qui met en lumière Chloe Frazer et Nadine Ross.

Calendrier de sortie des jeux vidéo de janvier 2022

Regard de démon supplémentaire (Switch, PS4) – 6 janvierMadison (PC) – 7 janvierMonster Hunter Rise (PC) – 12 janvierAstroneer (Switch) – 13 janvierL’Anacrouse (PC via Steam Early Access) – 13 janvierDieu de la guerre (PC) – 14 janvierAVERTIR (PC via Steam Early Access) – 20 janvierVent noir (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch) – 20 janvierCoupe-vent 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Stadia) – 20 janvierLégendes du RPGolf (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) – 20 janvierExtraction Rainbow Six (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia, PC) – 20 janvierCaché Profond (PC via Steam Early Access) – 24 janvierRoyaume des morts (PC) – 26 janvierLa diplomatie n’est pas une option (PC via Steam Early Access) – 26 janvierSuperstars du circuit (PS4) – 27 janvierGunvolt Chronicles : Luminous Avenger iX 2 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 27 janvierPokémon Légendes : Arceus (Switch) – 28 janvierUncharted : Collection Legacy of Thieves (PS5) – 28 janvier