Les plus grands jeux vidéo sortis en 2022

2021 n’a pas offert beaucoup de grosses sorties de jeux vidéo, mais 2022 promet de faire déjà beaucoup mieux. La PS4 et la Xbox One passeront leurs derniers mois en tant que consoles pertinentes, tandis que la PS5 et la Xbox Series X|S devront montrer de quoi la soi-disant « prochaine génération » est vraiment capable. Le temps des bavardages de téraflops est terminé – maintenant, laissez les vrais jeux parler. Quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous jouez : PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC apporteront une quantité et une qualité à tous les niveaux – enfin.

Il y a beaucoup de jeux très attendus qui sortiront l’année prochaine, au point où nous avons dû retirer certains de nos choix de cette liste pour l’empêcher de se transformer en livre. Certains titres ont déjà une date de sortie gravée dans le marbre, même si un retard de dernière minute pourrait toujours voir les plans changer. D’autres ont des éditeurs et des développeurs qui ne se sont pas encore engagés sur une date précise, car ils ne veulent pas décevoir les fans et les investisseurs avec des promesses qu’ils ne sont pas en mesure de tenir.

Cependant, les gros jeux triple A continueront de sortir et vous aurez quelque chose de nouveau à jouer pratiquement tous les mois. Voici donc les plus gros jeux sortis en 2022 (et un tas de mentions honorables, vous pouvez donc suivre de plus en plus de titres qui sortiront bientôt).

Légendes Pokémon : Arceus | Commutateur Nintendo | 28 janvier 2022



Pokémon Legends : Arceus est un nouveau départ pour The Pokémon Company et Game Freak. S’inspirant de la zone sauvage de Sword & Shield, Pokémon Legends: Arceus offrira un véritable monde ouvert pour la première fois dans la franchise, et cela vous rappellera instantanément The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Monster Hunter. Le jeu revient dans la région de Sinnoh, que vous pourrez voir sous un nouveau jour grâce à des systèmes de capture et de combat largement repensés.

Dying Light 2 : restez humain | PC, PlayStation, Xbox | 4 février 2022



Le dernier jeu de la série post-apocalyptique basée sur les zombies place la barre plus haut en matière de narration. Dying Light 2: Stay Human permettra aux joueurs de prendre des décisions et d’avoir un impact à la fois sur l’histoire et sur l’évolution de leur monde. Vous pourrez toujours explorer, gagner de meilleurs équipements et armes, et rencontrer de nouveaux personnages et factions qui pourraient bien être des amis ou des ennemis. Le parkour et les combats au corps à corps sont également de retour, et ils devraient être une bonne raison pour les personnes qui ont adoré l’original Dying Light de revenir à la série l’année prochaine.

Horizon : Ouest interdit | PS4, PS5 | 18 février 2022



Suite du célèbre Zero Dawn, le premier RPG d’action jamais réalisé par Guerrilla Games (auparavant connu pour les jeux FPS Killzone), Horizon: Forbidden West emmène le protagoniste Aloy dans un nouveau voyage vers des lieux inédits comme un post-apocalyptique San Francisco. La dernière entrée sort sur PS4 et PS5 et se déroule sur une Terre mourante. Aloy obtiendra de nouveaux outils et armes, et part à la rencontre de nouvelles tribus qui se sentiront plus vivantes que jamais, grâce aux systèmes d’IA de nouvelle génération.

Anneau ancien | PC, PlayStation, Xbox | 25 février 2022



Premier véritable jeu à monde ouvert de FromSoftware, Elden Ring élève les ambitions du studio japonais de manière exponentielle tout en gardant inchangé le système de combat emblématique de Dark Souls et Bloodborne. Le récent test de réseau fermé a montré que le jeu à venir – témoin d’une collaboration sans précédent entre Hidetaka Miyazaki et George RR Martin – est toujours punitif. Cependant, il offre certains des ajustements que vous attendez d’un titre mondial ouvert, y compris un cheval, afin que vous puissiez parcourir le monde plus rapidement, et une carte qui vous permet de ne pas vous perdre dans un environnement aussi vaste.

Grand Tourisme 7 | PS4, PS5 | 4 mars 2022



Après avoir expérimenté des compétitions en ligne sur GT Sport, Gran Turismo 7 revient à ses racines avec un mode Carrière hors ligne, où vous pouvez jouer tout seul et à votre rythme, quelques pistes des chapitres les plus appréciés et un mode GT. GT7 arrive sur PS4 et PS5, mais vous obtiendrez une résolution plus élevée et un lancer de rayons uniquement sur les consoles de nouvelle génération.

Starfield | PC, Xbox, nuage | 11 novembre 2022



La prochaine grande chose de Bethesda Game Studios arrive sur PC, Xbox Series X|S et cloud via Xbox Game Pass (où il sort le premier jour). Starfield est un RPG d’action se déroulant parmi les étoiles, au tout début du voyage spatial, où l’exploration et le jeu de rôle seront essentiels. Les utilisateurs pourront créer leur propre personnage et visiter des environnements étranges, notamment des métropoles extraterrestres et des lieux plus exotiques. C’est une énorme aventure du développeur de The Elder Scrolls – un grand changement par rapport aux rééditions de Skyrim.

Dieu de la guerre : Ragnarok | PS4, PS5 | 2022



Maintenant, il est temps pour les titres 2022 qui n’ont pas encore reçu de date de sortie ferme. Beaucoup d’entre eux pourraient bien être retardés et, bien qu’officiellement confirmé pour un lancement l’année prochaine, God of War: Ragnarok se sent certainement comme l’un de ceux qui pourraient passer plus de temps au four. Le deuxième et apparemment dernier chapitre de la saga nordique de Kratos et Atreus, Ragnarok amènera les fans en plein Fimbulwinter, l’hiver le plus froid de tous les temps et présage de la fin des temps. Cela viendra avec de nouvelles possibilités de jeu, telles que la traversée de lacs glacés sur un traîneau à neige, et plus encore.

Bayonetta 3 | Commutateur Nintendo | 2022



Il a disparu pendant longtemps, mais le dernier titre de la série hack ‘n slash de Platinum Games sortira enfin l’année prochaine, exclusivement sur Nintendo Switch. Bayonetta 3 a été annoncé en 2017 et est revenu d’entre les morts il y a seulement quelques mois. Une longue bande-annonce a présenté un gameplay familier mais convaincant (avec une nouvelle fonctionnalité vous permettant de contrôler les démons) et a suscité un débat sur la véritable identité de son protagoniste. Maintenant, tout ce dont nous avons besoin, c’est d’une date de sortie réelle, et peut-être ferme.

Suicide Squad : Tuez la Ligue des Justiciers | 2022



En parlant de ceux qui nous ont fait attendre, Rocksteady est de retour avec un nouveau jeu sept ans après Batman : Arkham Knight. Suicide Squad: Kill the Justice League devrait être assez différent, cependant, offrant un gameplay coopératif à quatre joueurs et la possibilité de battre l’enfer de Superman, Wonder Woman et plus encore en tant que Suicide Squad. Curieusement, contrairement à Gotham Knights (également sorti en 2022), Kill the Justice League se déroule dans l’Arkhamverse, alors attendez-vous à des surprises et des œufs de Pâques. On ne sait jamais, Batman lui-même pourrait même surgir de l’obscurité.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild suite | 2022



L’un des meilleurs jeux de dernière génération (sinon le meilleur) revient avec une suite. Et, pour l’instant, c’est ainsi qu’il s’appelle – la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild – car Nintendo craint que le titre final ne révèle trop de choses sur l’histoire, trop tôt. Nous n’avons vu qu’un aperçu du gameplay, mais nous savons que la suite introduit la possibilité de traverser les cieux de la même manière que Skyward Sword, ce qui signifie que les joueurs auront un monde ouvert encore plus grand à explorer.

Mentions honorables



2022 regorge de nouvelles versions de jeux vidéo, dont certaines très attendues comme ci-dessus, tandis que d’autres sont chargées de surprendre les fans de leur position d’outsider. Ceux-ci incluent Rainbow Six: Extraction (20 janvier), Triangle Strategy (4 mars), Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (18 mars), Tiny Tina’s Wonderlands (25 mars), STALKER 2: Heart of Chernobyl (28 avril) et Saints Row (23 août). Toujours sans date de sortie, mais prévu pour 2022 : Redfall (en été), GhostWire Tokyo, Gotham Knights, A Plague Tale : Requiem, Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope, Splatoon 3, Poudlard Legacy, Forspoken et Avatar : Frontiers of Pandore.

Écrit par Paolo Sirio au nom de GLHF.