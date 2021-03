Les plus grands lobbyistes maintenant les entreprises de technologie; Apple n’est pas un acteur majeur

Un nouveau rapport de Public Citizen, une organisation à but non lucratif de défense des consommateurs, indique que les grandes entreprises technologiques sont désormais les plus grands lobbyistes et que l’argent qu’elles dépensent pour influencer la politique gouvernementale leur a permis de «nuire aux consommateurs, aux travailleurs et à d’autres entreprises».

Cependant, alors qu’Apple est mentionné 27 fois dans le rapport, une seule critique directe est adressée à l’entreprise…

Le rapport s’intitule Big Tech, Big Cash: Washington’s New Power Players. Il s’ouvre en regroupant Amazon, Apple, Facebook et Google.

Ces dernières années, Amazon, Apple, Facebook et Google ont tous fait l’objet d’une surveillance accrue pour avoir menacé notre vie privée, la démocratie, les petites entreprises et les travailleurs. Dans la course pour accumuler un pouvoir de monopole sur leurs marchés respectifs, ces entreprises ont développé des pratiques commerciales prédatrices qui récoltent les données des utilisateurs à des fins lucratives et facilitent la discrimination fondée sur la race, la religion, l’origine nationale, l’âge et le sexe. […]

Big Tech a éclipsé les grands dépensiers d’hier dans le lobbying, Big Oil et Big Tobacco. En 2020, Amazon et Facebook ont ​​dépensé près de deux fois plus qu’Exxon et Philip Morris en lobbying.

Au cours du cycle électoral de 2020, Big Tech a dépensé 124 millions de dollars en lobbying et en contributions à la campagne – battant ses propres records des cycles électoraux précédents […]

Ce rapport constate que les quatre sociétés ont massivement étendu leurs machines d’influence à Washington – éclipsant les gros dépensiers d’hier comme Big Oil et Tobacco, et en font l’un des intérêts corporatifs les plus puissants de Washington. Il détaille leurs dépenses de campagne et de lobbying tout en donnant un aperçu de leurs autres efforts pour influencer l’élaboration des politiques par la publicité, le soutien des chercheurs et d’autres moyens.