Les plus grands moments de l’histoire des grilles de Formule 1 de Martin Brundle

Le gridwalk de Martin Brundle est revenu sur nos écrans avec un bang au Grand Prix des États-Unis, nous rappelant immédiatement pourquoi regarder quelqu’un simplement se promener peut être tellement amusant.

Il le fait depuis près d’un quart de siècle maintenant et nous a offert un certain nombre de moments en or avec son approche impétueuse et quelque peu chaotique.

Répertorier chaque instant de ce type prendrait des années, mais nous avons sélectionné certains de nos favoris…

Dennis la menace

Saviez-vous que Ron Dennis est tout un farceur ? Non, moi non plus, mais l’ancien McLaren le patron a canalisé son homonyme menaçant lorsque Brundle est apparu devant lui peu de temps avant une course.

Alors que le diffuseur tentait d’interviewer Bernie Ecclestone, Dennis a constamment fait tomber ses écouteurs de sa tête, attendant qu’il les remette avant de les faire tomber à nouveau.

Brundle en a ri et a essayé de l’ignorer au début, mais vous pouviez voir la frustration s’infiltrer lorsqu’il a déclaré « Je dois laisser mon casque allumé car j’ai besoin d’écouter ces gens », ce qui le rendait d’autant plus amusant, de être honnête.

Sentez la Berne

Bernie était l’une des personnes avec qui Brundle parlait le plus sur ses grilles à l’époque, et leurs interactions étaient rarement ennuyeuses. Le plus drôle d’entre eux a peut-être été lorsque l’ancien pilote s’est ouvertement moqué du pivot du sport.

À l’époque, il était question que le Grand Prix de Grande-Bretagne se déplacerait à Brands Hatch et lorsqu’on a demandé à Bernie si le sport y courrait, il a répondu « là ou Silverstone à coup sûr », ce à quoi Brundle a répondu sarcastiquement: « Je l’aime. parce que vous êtes toujours si absolument… vous ne vous asseyez jamais sur la clôture, n’est-ce pas ? Il faut être solide, nous savons tous où nous en sommes.

Si vous venez chez le roi, vous feriez mieux de ne pas manquer, et Martin ne l’a pas fait.

Rencontre Ozzy

Nous ne classons pas ces moments mais si nous l’étions, celui-ci serait un gros prétendant à la première place. En effet, Brundle lui-même l’a choisi comme son interview de grille préférée de tous les temps, et à juste titre.

Il était visiblement excité lorsqu’il a repéré Le Prince des Ténèbres sur la grille avant le Grand Prix du Canada 2003, confiant qu’une discussion rapide serait plutôt divertissante, et les 20 secondes environ qui ont suivi ont certainement été utiles.

Ozzy a répondu à la première question de Brundle avec une réponse plutôt incompréhensible mais sa seconde, après qu’on lui ait demandé s’il avait amené ses chiens à la course avec lui, est aussi clair que le jour : « Non, ils sont tous à la maison sh***ing . «

Non compris

Ce même été, l’une des plus grandes histoires du monde du sport était de savoir si David Beckham quitterait Manchester United et signerait pour le Real Madrid. Compte tenu de cela, Brundle n’a pas pu résister lorsqu’il a repéré l’un des joueurs vedettes du club espagnol, Roberto Carlos, sur la grille.

Quand il est allé lui parler, le Brésilien a déclaré de façon dramatique, dans un très bon anglais, qu’il ne parlait pas anglais. Brundle a ensuite insisté et lui a demandé si Beckham venait en Espagne, et il a répondu avec un regard franchement hilarant et espiègle qui aurait sans aucun doute plongé les forums de football dans le chaos.

S’éloignant avec un sourire ironique sur son visage, Brundle a déclaré: « C’est bien, ‘no comprende’. »

Kimi classique

6) C’est l’adieu (supposé) de Michael Schumacher de la #F1 Pelé a remis un prix au 7x WDC Et pourquoi Kimi Raikkonen manquait-il ? #Kimi7 #KimiF1 (2006 Brésil) pic.twitter.com/S7JC8SnIIj — La F1 dans les années 2000 (@CrystalRacing) 6 septembre 2018

Celui-ci, du Grand Prix du Brésil 2006, n’a pas besoin d’être présenté. C’est sans aucun doute le moment de gridwalk le plus célèbre de tous les temps et sans doute le plus drôle.

Avant le départ de ce que nous pensions à l’époque être sa dernière course, Michael Schumacher s’est vu remettre un prix pour l’ensemble de ses réalisations par Pelé. La plupart des chauffeurs étaient présents mais Kimi raikkonen n’était pas.

Par la suite, Brundle lui a demandé s’il s’en remettrait, ce à quoi le Finlandais a répondu : « Ouais… j’étais en train de chier. »

Cerise sur le gâteau, Brundle a ensuite répondu, après avoir un peu ri : « Evidemment, vous aurez alors une belle voiture légère sur la grille. » Des trucs glorieux tout autour.

Envoyé à Shanghai

En plus des célébrités et de leurs gardes du corps, Brundle s’est aussi parfois heurté au personnel de la FIA, et assister à un tel affrontement avant le Grand Prix de Chine 2007 était très amusant.

Il avait l’intention d’interviewer Jenson Button, mais son chemin vers la grille a été bloqué par un membre du personnel qui, pour une raison quelconque, a décidé qu’il n’était pas autorisé à accéder au tarmac.

Essayant de parler à l’homme, Brundle a déclaré « nous avons Keanu Reeves là-bas » comme si cela le convaincrait de changer d’avis. C’était d’autant plus amusant que Robert Kubica était juste à côté d’eux sur sa grille, observant tout se dérouler avec un regard de véritable curiosité.

À ce jour, je me demande encore quelles étaient les pensées de Keanu avant la course…

Sauter la file d’attente

Si vous pensez que Brundle est un gentleman honnête, détrompez-vous. Quand il s’agit d’obtenir des interviews pour ses grilles, les manières et l’étiquette passent par la fenêtre – et c’était très évident au début des années 2010 lorsqu’il voulait un mot avec Sebastian vettel.

Le pilote Red Bull de l’époque était engagé dans une conversation et Tanja Bauer de Sky Deutschland attendait poliment qu’il finisse pour qu’elle puisse l’interviewer. Brundle a ensuite fait irruption, lui a demandé s’il y avait une file d’attente et après avoir été informé qu’il y en avait, a sauté devant elle dès que Seb était libre avant de s’enfuir en riant après avoir dit qu’il avait des ennuis.

C’était remarquablement impoli, mais les deux diffuseurs semblent être de bons amis, alors nous pensons qu’il est normal d’en rire.

La torréfaction de Christian Horner

Il est tout à fait normal de rire de celui-ci, dans lequel Brundle a produit un one-liner meilleur que tout ce que nous avons vu au cours des trois premières saisons de Drive to Survive.

Avant le Grand Prix de Singapour, Christian Horner a mis le circuit sur écoute et a déclaré avec un grand sourire narquois sur le visage : « C’est dommage que vous soyez trop vieux pour avoir vraiment piloté ici. Tu aurais aimé ça.

Il se sentait probablement assez fier de cette blague, mais une telle fierté aurait disparu lorsque Brundle a répondu : « Je suis trop vieux… dommage que vous n’ayez pas été assez rapide pour arriver en Formule 1 ».

Des trucs absolument de sang-froid. Si Toto Wolff veut gagner la prochaine guerre des mots que lui et son homologue Red Bull ont, il devrait demander quelques conseils au joueur de 62 ans.

Martin et Mariah

Brundle a réussi à avoir un mot avec beaucoup de grandes célébrités à l’époque où il faisait ces promenades, mais il a également été rejeté par bon nombre d’entre elles, dont Mariah Carey.

En la voyant, il s’est approché et a dit « Mariah, puis-je avoir un mot pour Sky TV? » comme s’ils étaient de vieux copains, mais a été assez catégoriquement fermé par son entourage.

Il s’est ensuite tourné vers la caméra et a dit : « Okey dokey, je pense que c’est un non. Eh bien, ça ne va pas gâcher ma vie. Très bien aussi, Martin.

Une vie dure

Quelqu’un à Martin : Tu ne peux pas faire ça. Martin : Je peux, parce que je viens de le faire. Une vie dure. #F1 pic.twitter.com/kAtUv5iWQp – PlanetF1 (@Planet_F1) 24 octobre 2021

Nous terminerons cette liste avec ce qui était sans aucun doute le point culminant du retour tant attendu du gridwalk au Circuit of The Americas cette saison.

Brundle a repéré Megan Thee Stallion et a voulu discuter, mais alors qu’elle était bien prête pour elle-même, il a rapidement été emmené par sa sécurité, avec un membre disant « vous ne pouvez pas faire ça ».

Il a répondu en disant « Je peux parce que je viens de le faire », avant de suivre plus tard avec un tweet appelant les gardes du corps sur la grille à faire preuve de « manières et respect ».