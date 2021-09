Les plus grands moments des MTV VMA 2021

Dimanche soir, Brooklyn a accueilli certains des plus grands noms de la musique au Barclays Center pour les MTV Video Music Awards 2021. L’événement spécial, qui a eu lieu pour la 36e fois depuis le lancement du réseau, a coïncidé avec la célébration des 40 ans de MTV. Comme la plupart des années, les MTV VMA étaient un rappel du passé musical du réseau, avant son virage vers la télé-réalité.

Mais la cérémonie de cette année, animée par la chanteuse et rappeuse Doja Cat, a permis d’introduire une nouvelle ère de jeunes artistes qui donnent la priorité aux éléments visuels de leur musique et aux musiciens chevronnés qui leur passent le flambeau.

Olivia Rodrigo ouvre les VMA 2021 en trombe

En janvier, Olivia Rodrigo a ouvert la porte à la musique pop avec le premier événement musical majeur de l’année lorsqu’elle a sorti son monolithe record d’un premier single “Drivers License”, il était donc juste qu’elle soit la première interprète de la nuit aux Video Music Awards de cette année. Dans les quelques mois qui ont suivi la sortie de la chanson, la chanteuse de 18 ans a déjà établi qu’elle n’est pas le genre de pop star qui choisit de jouer la sécurité, elle est plutôt une plus grande fan de défier les attentes. Plutôt que de ressasser “Drivers License”, qui a remporté le prix de la chanson de l’année, pour sa performance, Rodrigo est descendue du plafond de la salle dans une performance tonitruante du Aigre hymne pop punk « Good 4 U ».

Rodrigo a flambé à travers la piste et la chorégraphie qui l’accompagne tout en adhérant au thème du bal du décor, faisant écho aux performances trouvées dans son film de concert en direct Bal aigre qui a placé son premier album dans un cadre de lycée avec une brume de nostalgie. Pendant tout ce temps, le public des MTV VMA présent au Barclays Center était fasciné par la présence captivante du chanteur sur scène.

Lorsque Rodrigo est arrivé au refrain final passionnant de “Good 4 U”, le volume du public lui criant “Comme un foutu sociopathe” avec toute l’émotion qu’ils pouvaient rassembler rivalisant avec celle de la gagnante du meilleur nouvel artiste elle-même. La performance d’ouverture, avec des explosions de confettis et des étincelles, a donné un aperçu prometteur de ce que ce sera d’être à un concert d’Olivia Rodrigo à l’avenir avec des fans dévoués récitant l’intégralité de Sour en présence de leur nouvelle princesse pop.

Lil Nas X apporte le spectacle pop parfait

Une chose que vous pouvez toujours compter sur les MTV VMA pour offrir est un spectacle visuel et comme tous ceux qui suivent la scène de la musique pop de ces dernières années peuvent en témoigner : personne ne fait de spectacle pop comme Lil Nas X. Le joueur de 22 ans Le rappeur et chanteur est monté sur scène dimanche pour interpréter son single “Industry Baby” avec le rappeur du Kentucky Jack Harlow, donnant vie au cadre fictif de la prison d’État de Montero en dehors du clip à succès.

Ayant brouillé la frontière entre la pop et le rap plus qu’il ne l’a chevauchée, voyant le musicien se vanter de “Dis un rap n___a, “Je ne te vois pas” / Je suis un n___a pop comme Bieber” tandis que le prince de la pop lui-même assis à quelques mètres de là a été un moment déterminant pour un artiste révolutionnaire qui ne fait que commencer.

Normani et Chlöe servent l’excellence sans compromis dans leurs performances respectives

Pour une remise de prix qui honore la performance visuelle avant tout, les détails méticuleux d’un artiste comme Normani seront toujours un point culminant. L’ancienne membre de Fifth Harmony est devenue une star de la pop et du R&B a interprété son dernier single “Wild Side”. La performance du chanteur de 25 ans était à la fois nostalgique et futuriste – rendant hommage au pionnier Janet Jackson et frappant habilement chaque mouvement de la chorégraphie du clip.

Normani avait déjà monté la scène des MTV VMA pour la première fois en 2019 lorsqu’elle a interprété son premier single solo “Motivation”, créant l’un des moments les plus mémorables que le spectacle ait donné ces dernières années. La cérémonie de cette année a offert un moment similaire lorsque Chlöe x Halle’s Chlöe a fait ses débuts en solo avec l’hymne contagieux “Have Mercy”.

Les femmes noires dans l’industrie de la musique en général, mais surtout dans le domaine de la musique pop, ont toujours été tenues à un niveau d’attentes plus élevé pour leurs performances. Chlöe et Normani ne sont pas étrangers à cette notion et bien que leurs performances soient forcément plus scrutées, quiconque recherche un seul faux pas ou un trébuchement vocal arrivera les mains vides dans sa recherche. Avec des clins d’œil à des artistes comme Janet Jackson et Beyoncé dans leurs performances respectives, il est clair que non seulement l’excellence est inscrite dans l’ADN de ces deux jeunes musiciens, mais qu’ils sont également les étudiants de certains des plus grands artistes du spectacle que l’industrie a à offrir.

Kacey Musgraves plaide indéniablement pour le pays lors des débuts des VMA

Kacey Musgraves a pris la scène pour une interprétation intense de la chanson titre de son album studio récemment sorti Traversé d’étoiles. Le single théâtral, enraciné dans des thèmes shakespeariens, a été joué à la lueur des bougies alors que le chanteur mettait en scène la fin dévastatrice d’une relation qui ne pouvait tout simplement pas être sauvée. La performance a marqué la première apparition de Musgraves sur les MTV VMA, qui a notamment rarement récompensé les musiciens country et n’a toujours pas de catégorie country spécifique. Debout au centre de la scène face au public, la chanteuse “Rainbow” a transformé la chaleur estivale de son album Golden Hour en l’émotion enflammée de Star-Crossed alors que l’esquisse d’un cœur derrière elle s’enflammait.

En tant que chanson, “Star-Crossed” pèche du côté du minimalisme avec sa production largement acoustique et ses rares variations dans les paroles. Le véritable récit de la piste est venu de la prestation sombre de Musgraves alors qu’elle puisait dans des profondeurs d’émotion plus profondes au fur et à mesure que la chanson progressait. La performance aurait facilement pu aller au-delà, tirant de la colère et de la volonté de vengeance décrites dans le film d’album visuel récemment sorti du chanteur. Star-Crossed: Le Film, maintenant en streaming sur Paramount+. Mais la performance épurée axée sur la performance vocale de Musgraves et sa simple présence sur scène a constitué un moment époustouflant pendant le spectacle qui n’a pas eu à sacrifier la puissance ou la qualité des stars dans sa simplicité.

Foo Fighters et Busta Rhymes réinventent le medley des VMA

Cela fait deux ans que les MTV VMA ont décerné pour la dernière fois son très convoité Video Vanguard Award (autrefois connu sous le nom de Lifetime Achievement Award) qui honore la portée et l’impact de la production visuelle d’un artiste sur la culture populaire. Après avoir décerné Missy Elliot en 2019, une récipiendaire attendue depuis longtemps, MTV a choisi de ne pas décerner le prix en 2020 et a plutôt présenté Lady Gaga avec le tout premier Tricon Award célébrant les réalisations artistiques dans trois disciplines. Cependant, le Tricon Award a été de courte durée et absent de la cérémonie de cette année.

À sa place, une nouvelle distinction, le MTV Global Icon Award, décerné pour la première fois aux Foo Fighters avec une introduction couvrant toute la carrière de Billie Eilish. Les Foo Fighters a interprété un medley de « Learning to Fly », « Shame Shame » et « Everlong » de la même manière que l’arrangement de performance traditionnel de Video Vanguard. Dans le discours d’acceptation du groupe, Dave Grohl a réfléchi sur les 26 ans d’histoire du groupe et a continué sur une note d’espoir de célébrer encore deux décennies et demie.

Le rappeur Busta Rhymes a également interprété un mélange de tubes lors de la cérémonie d’hier soir, parcourant des décennies de tubes avec Spliff Star à ses côtés. Le natif de Brooklyn a apporté une grande énergie à la scène centrale de Barclays avec un groupe de « Mettez vos mains là où mes yeux peuvent voir », « Scénario », « Touchez-le », « Passez le Courvoisier » et « Look At Me Now » – le tout dans moins de huit minutes. Mis à part les titres et les distinctions, la capacité de mettre sur pied toute une arène de fans de musique grâce à la seule force du talent et des compétences en dit long sur l’héritage d’un artiste.

Consultez la liste complète des gagnants et des artistes interprètes ou exécutants de la VMA ici.