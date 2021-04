Les plus grands moteurs de pré-commercialisation d’aujourd’hui: 10 meilleurs gagnants et perdants mercredi matin | InvestorPlace Aller au contenu

Les plus grands moteurs de pré-commercialisation d'aujourd'hui: 10 meilleurs gagnants et perdants mercredi matin

ATHE est en tête de liste aujourd’hui

Par William White, rédacteur InvestorPlace 21 avril 2021, 7 h 13 HAE 21 avril 2021

Très bien, investisseurs! Nous avons atteint le milieu de la semaine, mais il n’y a pas encore le temps de commencer à se relâcher! Au lieu de cela, préparez-vous à regarder les plus grands mouvements de pré-marché pour mercredi alors que nous nous préparons pour une autre journée de négociation bien remplie.

Mais avant de faire cela, nous devons rattraper les histoires les plus importantes d’hier. Heureusement, notre propre Sarah Smith s’est occupée de cela. Vous pouvez consulter ces histoires sur ce lien. Maintenant, passons directement aux plus grands acteurs de la pré-commercialisation pour aujourd’hui!

Pré-market Movers: 10 meilleurs gagnants

Thérapeutique d’altérité (NASDAQ:ATHE) commence la liste avec les actions du penny en hausse de 12,8% ce matin.

Arrivée (NASDAQ:ARVL) se situe environ 11,5% plus haut malgré un manque de nouvelles depuis sa publication il y a environ un mois.

Uxin (NASDAQ:UXIN) augmente de près de 10% en l’absence de nouvelles claires ce matin.

Williams industriel (NYSEAMERICAIN:WLMS) le stock est en hausse d’un peu plus de 9%.

Métaux Sierra (NYSEAMERICAIN:SMTS) est en hausse d’environ 8,5%, la seule nouvelle récente étant les résultats de production du premier trimestre 2021 publiés vendredi.

Aptinyx (NASDAQ:APTX) est en hausse de 8,4% ce matin.

Support.com (NASDAQ:SPRT) augmente de plus de 8% alors que les investisseurs attendent qu’il conclue un accord de fusion avec une société minière crypto.

Éducation libérale en Chine (NASDAQ:CLEU) est en hausse de 7,9% alors que les investisseurs attendent la confirmation de son acquisition de Wanzhong Education Investment Management.

Soligenix (NASDAQ:SNGX) est en hausse de 7% ce matin alors qu’il se prépare pour les présentations des données récentes d’essais cliniques la semaine prochaine.

Greenpro Capital (NASDAQ:GRNQ) clôt la liste des gagnants avant la mise en marché avec des actions en hausse de 6,7% après avoir vu une baisse hier.

10 meilleurs perdants

Inotiv (NASDAQ:NOTV) est en baisse de 16,1% après l’annonce d’un projet d’offre publique d’actions hier.

Allié numérique (NASDAQ:DGLY) recule de 13,4% après avoir vu de forts gains hier.

Infobird (NASDAQ:IFBD) plonge de 8,6% ce matin après avoir été rendu public hier.

Netflix (NASDAQ:NFLX) est en baisse de près de 8% après avoir révélé que la croissance de son nombre d’abonnés au premier trimestre n’avait pas atteint les estimations.

Hoth Therapeutics (NASDAQ:HOTH) est en baisse de plus de 7% après un bond hier sur les récentes nouvelles sur le traitement du cancer.

Baosheng Media Group (NASDAQ:BAOS) est en baisse de plus de 6% ce matin.

Obalon Therapeutics (NASDAQ:OBLN) est en baisse d’environ 6% en l’absence de nouvelles apparentes.

Aytu BioPharma (NASDAQ:AYTU) est en baisse d’environ 5,3%, poursuivant une tendance à la baisse amorcée la semaine dernière.

Avinger (NASDAQ:AVGR) est en baisse de 5% ce matin.

Farmmi (NASDAQ:FAMI) termine la liste des déménageurs pré-marché avec des actions de son action en baisse de 4,6%.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

