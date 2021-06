Les plus grands mouvements boursiers pré-marché d’aujourd’hui: 10 meilleurs gagnants et perdants vendredi

Kevin De Bruyne inspiré Belgiqueest de retour contre Danemark lors de la 2e journée à Euro 2020, aidant magnifiquement un but pour Thorgan danger avant de marquer un lui-même, et maintenant il est dit qu’il est en lice pour remporter le ballon d’Or prix. Interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse d’avant-match […] More