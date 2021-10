Les plus grands mouvements boursiers pré-marché d’aujourd’hui: 10 meilleurs gagnants et perdants vendredi

Les plus grands changeurs d’actions pré-marché d’aujourd’hui : les 10 meilleurs gagnants et perdants vendredi | InvestorPlace Aller au contenu

PHUN et MTCR sont en tête des listes d’aujourd’hui

22 octobre 2021 Par William White, rédacteur InvestorPlace 22 octobre 2021, 7 h 28 HAE 22 octobre 2021

Bon vendredi, commerçant ! La semaine est presque terminée et nous commençons le dernier jour de celle-ci avec un aperçu des plus grands mouvements boursiers avant la bourse !

Source : Shutterstock

Les actions sont en mouvement aujourd’hui pour diverses raisons. Parmi ceux-ci figurent les rapports sur les revenus, les liens avec l’ancien président Donald Trump, etc.

Passons à ces déménageurs boursiers pré-boursiers ci-dessous !

Déménageurs de stock pré-commercialisation : 10 meilleurs gagnants

Phunware (NASDAQ :PHUN) l’action monte en flèche de près de 234% sur des échanges pré-marché incroyablement lourds avec quelque 40 millions d’actions en mouvement.

Création (NASDAQ :CRTD) les actions montent en flèche de près de 85% alors que les investisseurs sur les réseaux sociaux pompent le penny stock.

Acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC) l’action augmente de plus de 51% alors que la SPAC continue de se rallier à un accord avec Trump avec les médias.

Groupe de médias de Salem (NASDAQ :SALM) les actions grimpent de plus de 24% alors que les investisseurs discutent de liens possibles avec l’ancien président Trump.

DatChat (NASDAQ :DATS) le stock augmente de plus de 13% sur ce qui semble être une compression courte du stock.

Entreprises sociales Grom (NASDAQ :GROM) les actions gagnent plus de 10 % après l’annonce d’une mise à jour de ses plans de placement privé.

Alpine 4 Holdings (NASDAQ :ALPP) l’action bondit de plus de 9% après avoir fait ses débuts en public hier.

T2 Biosystèmes (NASDAQ :TTOO) les actions obtiennent une augmentation de plus de 7% suite à l’annonce d’un nouvel accord de distribution.

Renouveler l’énergie (NASDAQ :RNW) l’action est en hausse de plus de 7% sur aucune nouvelle claire ce matin.

Takung Art (NYSEAMÉRICAIN :TKAT) les actions sont en hausse de plus de 6% malgré un manque de nouvelles lors des échanges avant bourse.

10 meilleurs perdants

métacrine (NASDAQ :RCTM) le stock est en chute libre de plus de 50 % après la publication des résultats intermédiaires d’un essai clinique de phase 2.

Se casser (NYSE :SE CASSER) les actions plongent à plus de 20% après la publication des résultats du troisième trimestre 2021.

Prise Mobile (NASDAQ :SCKT) l’action est en train de battre plus de 17% après la publication de son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021.

Finance en ligne en Chine (NASDAQ :JRJC) les actions chutent de plus de 15% après le rallye d’hier.

Pont de lumière (NASDAQ :LTBR) l’action plonge de plus de 15% après un rallye jeudi sur les nouvelles du département américain de l’Énergie.

Thérapeutique Acorda (NASDAQ :ACOR) les actions glissent de plus de 14%, ce qui continue le mouvement négatif d’hier.

Kelso Technologies (NYSEAMÉRICAIN :KIQ) l’action chute de plus de 12% après avoir rebondi jeudi.

Énergie de carrossage (NYSEAMÉRICAIN :CEI) les actions reculent de plus de 11% après avoir augmenté plus tôt cette semaine.

Innovations des marques Kaival (NASDAQ :KAVL) l’action est en baisse de près de 11% après avoir rebondi jeudi.

Intelligence (NASDAQ :INTC) les actions clôturent les mouvements boursiers avant la bourse en baisse de plus de 10 % après la publication de son dernier rapport sur les résultats.

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

