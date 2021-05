Les plus grands mouvements de pré-bourse d’aujourd’hui: 10 meilleurs gagnants et perdants lundi | InvestorPlace Aller au contenu

ALF et SNGX sont les plus grands gagnants et perdants d’aujourd’hui

Par William White, rédacteur InvestorPlace 10 mai 2021, 7 h 15 HAE 10 mai 2021

Bonjour, investisseurs! Préparez-vous pour une autre semaine de négociation bien remplie alors que nous commençons lundi avec un aperçu des plus grands mouvements boursiers pré-marché pour aujourd’hui.

Cependant, nous n’avons pas à nous plonger là-dedans pour l’instant. Au lieu de cela, prenez quelques minutes pour vous tenir au courant des nouvelles les plus importantes de vendredi. Un rappel ne fait jamais de mal et le contexte supplémentaire peut aider à comprendre le mouvement des stocks aujourd’hui.

Maintenant que vous êtes tous rattrapés, examinons ci-dessous les plus grands mouvements boursiers pré-bourse de lundi.

Mouvements de stock avant la mise en marché: 10 meilleurs gagnants

Alfi (NASDAQ:ALF) est en hausse de 27% ce matin après son entrée en bourse la semaine dernière.

Semi-LED (NASDAQ:LEDS) sont en hausse de près de 27% après un rallye la semaine dernière.

Hôpital partagé américain (NYSEAMERICAIN:AMS) le titre se dirigeait de plus de 15% plus haut dans le trading pré-marché.

Thérapeutique protagène (NASDAQ:PTIX) les actions sont en hausse de plus de 15% ce matin sans nouvelles apparentes.

Double disque (NASDAQ:DOUBLE) stock est en hausse de plus de 13% ce matin.

Acasti Pharma (NASDAQ:ACST), les actions augmentent de plus de 11% après avoir annoncé vendredi son intention d’acquérir Grace Therapeutics.

Cinedigm (NASDAQ:CIDM) a augmenté de plus de 10% après avoir annoncé vendredi une réduction de la dette et une amélioration des revenus publicitaires.

FNB pour l’expédition en vrac sec Breakwave (NYSEARCA:BDRY) les actions augmentent de plus de 10% aujourd’hui.

VYNE Therapeutics (NASDAQ:VYNE) connaît une augmentation de plus de 10% après la publication de son rapport sur les résultats la semaine dernière.

Orphazyme (NASDAQ:ORPH), les actions se remettent de près de 10% après avoir été massivement touchées vendredi.

10 meilleurs perdants

Soligenix (NASDAQ:SNGX) est en baisse d’environ 22% ce matin.

Altimmune (NASDAQ:ALT) chutent de près de 15% avant son rapport sur les résultats du premier trimestre.

LM Funding America (NASDAQ:LMFA) recule de plus de 10% après avoir gagné sur les nouvelles de la division d’actions inversées la semaine dernière.

Thérapeutique des ailerons (NASDAQ:ALRN) sont en baisse de plus de 6% ce matin.

Technologie Senmiao (NASDAQ:AIHS) le stock prend un battement de plus de 6% sur aucune nouvelle évidente.

Avalon Holdings (NYSEAMERICAIN:AWX) les actions diminuent de plus de 6% en pré-bourse ce matin.

SuperCom (NASDAQ:SPCB) recule de près de 6% ce matin.

Propriétés régionales de la santé (NYSEAMERICAIN:RHE) les actions perdent plus de 5% de leur valeur ce matin malgré l’absence de nouvelles récentes.

Galapagos (NASDAQ:GLPG) est en baisse de plus de 5% après avoir publié ses revenus la semaine dernière.

Produits pharmaceutiques Zynerba (NASDAQ:ZYNE) clôt la liste des actions de pré-bourse pour lundi avec des actions en baisse de plus de 5%.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/todays-biggest-pre-market-stock-movers-10-top-gainers-and-losers-on-monday-2/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC

