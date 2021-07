Les plus grands professeurs indiens : Célébrer les plus grands gourous de tous les temps sur Guru Purnima

Le 11e président de l’Inde et scientifique de l’espace APJ Abdul Kalam a une liste de réalisations stellaires à son actif.

Par Reya Mehrotra

Comme son nom l’indique, la journée de Guru Purnima est dédiée à tous les gourous, spirituels ou universitaires, qui ont transmis leurs connaissances et leur sagesse pour rendre le monde meilleur. La journée, qui a été célébrée récemment, est largement observée par les jaïns, les bouddhistes et les hindous. Ici, nous vous apportons une liste de certains des plus grands professeurs indiens de tous les temps.

Mahadevi Varma

Écrivain indien, activiste et grand poète hindi, Mahadevi Varma était titulaire d’une maîtrise en sanskrit. Elle était une militante des droits des femmes. Pour ses contributions à la littérature indienne, elle a reçu le prix Jnanpith en 1982 et Padma Bhushan en 1956. Varma est connue pour être l’un des quatre piliers de l’ère Chhayawaad ​​dans la littérature hindi, l’ère du néo-romantisme. Littératrice féminine la plus populaire du XXe siècle, elle est aujourd’hui vénérée.

APJ Abdul Kalam

Le 11e président de l’Inde et scientifique de l’espace APJ Abdul Kalam a une liste de réalisations stellaires à son actif. Il a passé plus de quatre décennies au DRDO et à l’ISRO, et a été surnommé le Missile Man of India. En 1998, il a joué un rôle important dans les essais nucléaires de Pokhran-II en Inde. Après sa retraite de sa carrière politique, il est retourné à sa carrière dans l’éducation et l’écriture. Il est devenu professeur invité à IIM-Shillong, IIM-Ahmedabad et IIM-Indore, et professeur d’ingénierie aérospatiale à l’Université Anna. Il a également eu des rôles distincts dans un certain nombre d’autres établissements d’enseignement à travers l’Inde.

Rabindranath Tagore

Le poète est l’une des figures les plus influentes de la littérature bengali. Il est crédité d’avoir introduit la culture indienne en Occident et vice-versa au 20ème siècle. Il a été le premier non-européen à recevoir le prix Nobel de littérature en 1913. Il a écrit plusieurs œuvres et poèmes célèbres, dont son recueil Gitanjali. Chef du Brahmo Samaj, il a fondé une école expérimentale appelée Shantiniketan, dont les racines ont été établies par son père.

Sarvepallli Radhakrishnan

Le premier vice-président de l’Inde et le deuxième président étaient un académicien, un homme politique, un philosophe et un professeur. Son anniversaire de naissance, le 5 septembre, est célébré comme la Journée des enseignants pour honorer les éducateurs de tout le pays. Il a enseigné la philosophie aux universités de Mysore et de Kolkata et l’éthique et la religion orientale à l’université d’Oxford en Angleterre. Il a également été élu président du conseil exécutif de l’Unesco en 1948.

Dayananda Saraswati

Le fondateur d’Arya Samaj, qui prônait un retour aux Védas, était contre le culte des idoles. Il a œuvré à la diffusion de l’hindouisme védique en Inde et a fait avancer un certain nombre de réformes sociales importantes telles que l’interdiction du mariage des enfants, l’accessibilité des études védiques à toutes les castes, l’égalité des droits pour les femmes, le remariage des veuves et a fondé de nombreux établissements d’enseignement.

Swami Vivekanada

La réforme sociale était l’un des principaux objectifs de Swami Vivekananda, un chef spirituel et réformateur. Il a rejoint le Brahmo Samaj pour éliminer l’analphabétisme, le mariage des enfants et propager l’égalité pour les femmes. Il était un défenseur du système d’éducation gurukul et de la philosophie Vedanta, l’un des six systèmes de la philosophie indienne. Le fondateur de Ramakrishna Mission était également connu pour ses idées intellectuelles.

Chanakya

Également connu sous le nom de Kautilya, Chanakya a écrit un traité sur la politique appelé Arthashastra, qui était une compilation de tout ce qui concernait l’artha, ou le succès matériel et la propriété. Il était conseiller et conseiller de Chandragupta et avait des connaissances en médecine et en astrologie. Il était également connu pour sa sagesse et sa connaissance de la nature humaine, et est comparé à Platon, Aristote et Machiavel.

Bouddha

Fondateur du bouddhisme, Bouddha est l’un des maîtres spirituels les plus importants du monde qui a vécu entre le 6ème et le 4ème siècle avant JC. Le titre de Bouddha fait référence à celui qui est illuminé. Son anniversaire est célébré dans plusieurs pays à des dates différentes. Le bouddhisme suggère que le cycle des renaissances est une souffrance et échapper à cette souffrance est le but ultime du bouddhisme.

Savitribaï Phulé

Pédagogue et réformatrice sociale indienne, Phule est connue comme la première enseignante de l’Inde. Jyotirao Phule, son mari et Savitribai sont connus pour avoir fait la lumière sur les droits des femmes en Inde et ont fondé la première école de filles de l’Inde à Pune en 1848. En 1851, ils dirigeaient avec succès trois écoles de filles à Pune. Elle a œuvré à l’abolition de la discrimination fondée sur le sexe et la caste. Elle était également une écrivaine marathi populaire et est souvent appelée la mère du féminisme indien.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.