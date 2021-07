Les plus grands retours de l’histoire : LeBron, Hakeem, Bird…

Les Bucks sont à mi-chemin. Ils ont quitté l’Arizona avec un 2-0 contre qui semblait une dalle presque insurmontable Dans une finale qui a commencé à froid en raison des problèmes de genou de Giannis Antetokounmpo et de la supériorité démontrée par ceux de Monty Williams lors des deux premiers matchs. Mais les rôles se sont inversés dans le Wisconsin : 2-2 après deux matchs au cours desquels la défense des Bucks a dicté sa loi et entre Giannis et Khris Middleton (et le stock de Jrue Holiday à Chris Paul), ils ont remporté deux victoires qui ont neutralisé l’avance des Suns (2-2) au bord d’une mini-série de trois matchs.

Il reste un minimum de trois matchs (samedi et mardi) et un maximum de trois. Au plus tard, jeudi prochain, il y aura un champion, lors d’un septième match qui se jouerait, comme le cinquième, à Phoenix. Les Bucks cherchent être la quatrième équipe qui parvient à tourner un 2-0 contre dans la lutte pour le ring. S’ils réussissent, ils auraient réalisé un come-back qui serait à la hauteur des plus spectaculaires de l’histoire des playoffs. Ceux-ci sont:

RETOURNÉ DANS LA LUTTE POUR L’ANNEAU

CAVALIERS DE CLEVELAND 2016 : Le grand retour. Il n’y avait jamais eu de 3-1 dans l’histoire des Finales, avec en plus que les Warriors venaient de signer la meilleure Saison Régulière de l’histoire (73-9) et étaient les champions en titre. De plus, c’était la première fois depuis 1978 que le champion était sacré lors d’un septième match à l’extérieur. Kyrie Irving et surtout un monstrueux LeBron James ont mené à un retour impossible. LeBron, en fait, est devenu le premier joueur à mener une série entière, sans parler d’une finale, dans les cinq meilleures catégories statistiques (29,7 points, 11,2 rebonds, 8,8 passes décisives, 2,5 interceptions et 2, 2 prises).

MIAMI HEAT 2006 : Il n’est revenu 2-0 que quatre fois en finale : les Cavaliers 2016, les Celtics de 1969, les Blazers de 1977… et le grand revirement de 2006, lorsque le superlatif Dwyane Wade a mené le Heat de Miami à son premier titre contre les Mavericks vainqueurs. et clairement commandé dans le troisième. Ce fut une série de finitions déchirante et controversée, en particulier dans le célèbre cinquième match, dans lequel Wade a lancé autant de lancers francs que les Mavericks (25) et a ajouté 21 de ses 43 points de la ligne du personnel, y compris une dernière faute protestée. extrême. En sixième, les Mavs ont pris une avance de 14 points en première mi-temps (Wade en a ajouté 36) mais leur grande opportunité avait été en troisième, alors qu’il menait de 13 à six minutes de la fin et a concédé le retour qui a changé la donne. série (de l’hypothétique 3-0 à 2-1). Wade était MVP avec des moyennes de 34,7 points, 7,8 rebonds, 3,8 passes décisives et 2,7 interceptions.

MIAMI HEAT 2013 : Deux équipes formidables (les Big Three Heat et les Spurs de Popovich) et un résultat incroyable, celui du triple miraculeux de Ray Allen pour forcer le Game 7. Les Spurs avaient le titre en main lors du sixième match, avec 2-3 en faveur : dix au début du quatrième quart et quatre avec deux lancers francs pour Ginobili avec 37 secondes à jouer. Mais l’Argentin a raté l’un de ses tirs, LeBron a réussi un triple et Kawhi Leonard a pardonné un autre lancer personnel valant la moitié du championnat. À 92-95, LeBron n’a pas frappé depuis la ligne des trois mais les Spurs n’ont pas fermé le rebond et Chris Bosh l’a envoyé dans le coin, où Allen a égalisé avec un tir historique. Le Heat n’a pas échoué en prolongation ou plus tard dans le match 7, dans lequel LeBron avait 37 points.

LES CELTIQUES DE BOSTON 1969 : Le dernier et sûrement le titre le plus incroyable de la dynastie Bill Russell à Boston. Avec le pivot comme entraîneur/joueur, les Celtics vieillissants ne sont même pas entrés dans les poules pour être en finale, encore moins pour surprendre les West Lakers, Baylor et Chamberlain. C’était la première fois qu’un visiteur remportait le titre dans un septième et la seule fois qu’un joueur de l’équipe vaincue (Jerry West) était nommé MVP de la série. Lors du dernier match, au Forum, le propriétaire des Lakers (Jack Kent Cooke) a ordonné que les ballons soient lâchés du plafond dès qu’un titre qui n’est jamais arrivé a été certifié. C’était le supplément de motivation dont les irréductibles Celtics avaient besoin. Décidé un panier agonisant de Don Nelson. Les Lakers avaient des avantages de 2-0 et 3-2 en finale, mais ont perdu 3-4.

BLAZERS PORTLAND TRAIL 1977 : Les Blazersmania Finals, la folie à Portland avec une équipe créée seulement sept ans plus tôt (1970), qui n’avait jamais disputé les séries éliminatoires ni enregistré de victoires jusqu’à cette saison 1976-77, la première depuis la fusion NBA-ABA. Avec le légendaire Jack Ramsay sur le banc, les Blazers disposaient d’un merveilleux système d’équipe qui leur a permis de livrer une surprise colossale : les Sixers sont allés 2-0 et n’ont plus gagné. La raison principale, bien sûr, de Bill Walton : MVP avec des moyennes de 18,5 points, 19 rebonds, 5,2 passes décisives et 3,4 contres. Dans le sixième match, dans lequel McGinnis a réussi à forcer la prolongation, le géant rouge a terminé avec 20 + 27 + 7 + 8. Un combat dans le match 2 a suscité la fierté du blazer… et a anticipé le retour avec quatre victoires consécutives pour les Oregonians.

DALLAS MAVERICS 2011 : Les Mavs ont ramené au Heat la déception de 2006 lors de la première Finale des trois grands LeBron James-Dwyane Wade-Chris Bosh, qui n’a pas pu avec un historique Dirk Nowitzki (26 points et près de 10 rebonds en moyenne). Le Heat a remporté le premier match et avait une avance de 15 points sur son terrain à sept minutes de la fin. Mais les Mavs sont revenus de manière incroyable et sont sortis de Miami à égalité à un dans la série. Le Heat a répondu au Texas et a repris l’avantage sur le terrain (2-1)… mais ils n’ont plus gagné. Les Mavericks sont devenus la première équipe à perdre le troisième match et à 2-1 contre et ont réussi à revenir et à prendre le ring. Personne ne l’avait jamais fait. Le Heat, en effet, n’a plus gagné de matchs (2-4) et a livré les finales sur son terrain. Encore aujourd’hui, LeBron James assure que le retour que son équipe a concédé lors de ce deuxième match fatidique lui fait mal.

AUTRES GRANDS ÉLIMINATIONS EN PLAYOFF

DENVER NUGGETS 2020 : Il faut commencer par les Denver Nuggets en playoffs 2020, ceux de la bulle de Floride. Pour la première fois de l’histoire, une équipe est revenue de 3-1 à deux reprises dans les mêmes égalités de titre. Ceux de Michael Malone l’ont réalisé au premier tour contre les Jazz et, avec bien plus de mérite, en demi-finale de l’Ouest contre les Clippers, pour beaucoup le grand favori du ring. Les Nuggets ont non seulement réussi à remporter trois matchs de suite contre Kawhi Leonard et Paul George, mais ils sont également revenus dans les trois différences qui semblaient presque décisives… ou littéralement définitives : dans les trois secondes parties de ces matchs, les Clippers a concédé partiel 49-67, 35-64 et 33-50. Le total des trois derniers quarts s’est terminé à 59-94. Déjà à 3-2, lors des deux derniers matchs, les Nuggets n’ont reçu que 35 et 33 points en seconde période. Et ils se sont qualifiés pour la finale de l’Ouest, même si là-bas ils ne pouvaient plus avec les Lakers.

FUSÉES DE HOUSTON 1995 : Une équipe incroyable, celle de « ne jamais sous-estimer le cœur d’un champion de Rudy Tomjanovich, son entraîneur. Après avoir remporté le titre en 1994, les Rockets n’ont joué que 47 matchs en saison régulière 1994-95. Mais ils ont fini par être champions, la seule équipe à l’avoir fait à partir d’une cinquième place dans leur Conférence. En playoffs ils ont battu les Jazz (60 victoires), les Suns (59), les Spurs (62) et enfin les Orlando Magic (57). Un parcours incroyable culminant dans le 0-4 contre la Floride en finale et qui a connu son apogée en demi-finale contre les Suns. Après un rush 3-2 au Jazz, les hommes d’Hakeem Olajuwon se sont retrouvés 2-0 et 3-1 contre… et deux des trois matchs restants en Arizona. Ils ont tous gagné, le cinquième en prolongation et le septième d’un point (114-115) et grâce au triplé emblématique, celui du baiser de la mort, de Mario Elie.

CELTIQUES 1981 : Les Celtics n’auraient pas été champions en 1981 sans leur retour historique contre les Sixers en finale Est, une série considérée comme l’une des meilleures de tous les temps. Les Celtics avaient Larry Bird, Robert Parish, Tiny Archibald, Cedric Maxwell et Kevin McHale toujours comme sixième homme. Les Sixers à Julius Erving, Bobby Jones, Darryl Dawkins et Andrew Toney. Les Sixers ont remporté le premier match au Garden et les deux premiers à Philadelphie pour un 1-3 qui semblait définitif. Et plus encore quand dans le cinquième match, ils ont gagné 103-109 à 1:51 de la fin. Mais les Celtics ont gagné 111-109. Au sixième, les Sixers ont perdu 13 points d’avance (finale 98-100) et au septième, les Celtics étaient en retard presque tout le temps, également au quatrième quart. Mais ils l’ont encore emporté de justesse (91-90) avec le dernier panier inscrit par Larry Bird à 1h03 de la fin.

CAVALIERS DE CLEVELAND 2007. Encore une fois LeBron James, cette fois en route pour sa première finale. Un an plus tôt, lors de leurs premières séries éliminatoires, LeBron avait perdu, au deuxième tour et en sept matchs devant des Pistons très puissants, l’essentiel de l’équipe championne en 2004. Mais en 2007, le King s’est rebellé et les Cavs ont remporté la finale 4- 2 de l’Est. Puis ils ont perdu contre les Spurs (4-0). Les Pistons avaient remporté les deux premiers matchs par le même score : 79-76. Lors des trois matchs suivants, menant à une finale 2-4, LeBron a récolté en moyenne 35 points, 8,3 rebonds et 9 passes décisives, avec une performance légendaire lors du match 5, au Palace of Auburn Hills : il a marqué les 25 derniers points pour les Cavs. , 18 entre les deux prolongations qui se sont jouées pour une finale 107-109. Dans le match 6, LeBron a récolté trois paniers et 20 points, mais la recrue Daniel Gibson a marqué 31 points et a permis à l’équipe de l’Ohio de participer à sa première finale.

DENVER NUGGETS 1994 : Au premier tour des séries éliminatoires de 1994, les Nuggets se sont ralliés 2-0 aux Sonics et sont devenus (2-3) la première tête de série à éliminer le n ° 1 de leur conférence. Il y a eu 21 victoires entre les deux (63-42) et les Sonics ont également remporté les deux premiers matchs avec plus de dix points. Mais ensuite, et à la surprise générale, les Nuggets ont remporté les deux matchs de Denver, le quatrième en prolongation (avec 8 contres par Dikembe Mutombo) et l’ont emporté lors du cinquième à Seattle, où les Sonics n’avaient perdu que quatre matchs. Le ticket pour le deuxième tour s’est résolu en prolongation, où les Nuggets ont scellé une surprise qui est la légende de la NBA.

GOLDEN STATE WARRIORS 2016 : Un tour avant d’être la première équipe à revenir à 3-1 en finale, les Warriors 73-9 ont réalisé exactement la même chose (bien qu’avec un facteur de terrain à domicile et leur septième match sur leur terrain) en finale Ouest. , contre le Thunder qui a raté une occasion unique dans ce qui a fini par être la dernière saison de Kevin Durant avant que l’attaquant n’annonce son départ, précisément, des Warriors. En quatre matchs, le Thunder a brûlé un Warriors battu : +16 au premier, à Oakland, +28 au troisième et +24 au quatrième. Désespérés, les Warriors ont remporté le cinquième sur leur piste en difficulté et grâce à une bonne seconde mi-temps et se sont rendus à l’autocuiseur OKC pour tenter de sauver la saison. Ils l’ont fait avec l’un des meilleurs matchs éliminatoires de ces derniers temps : 101-108, avec un retour en seconde période et une performance mémorable de Klay Thompson, qui a sauvé son équipe avec une série de triples impossibles : 41 points et 11 triples. , record des séries éliminatoires. En septième (96-88) le Thunder avait treize points d’avance avant la pause mais Stephen Curry a décidé (36 points).