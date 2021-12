Les plus grands rôles de Betty White au fil des ans

Betty White a mené une riche carrière à Hollywood avant de décéder vendredi à l’âge de 99 ans.

White a commencé son travail à un âge précoce en travaillant pour des émissions de radio, avant de se frayer un chemin vers le monde de la télévision. L’actrice était déjà considérée comme une vétéran de la télévision lorsqu’elle a décroché le rôle dans « The Mary Tyler Moore Show » qui allait améliorer sa carrière.

« Je travaille régulièrement depuis 63 ans », a-t-elle déclaré dans une interview en 2010 pour le programme ABC News « Nightline ». « Mais tout le monde dit : ‘Oh, c’est une telle renaissance.’ Peut-être que je suis parti sans le savoir. »

Betty Blanche. (.)

Voici un retour sur certains de ses plus grands rôles :

« Le spectacle de Mary Tyler Moore »

White a reçu son rôle de premier plan lorsqu’elle a été choisie pour incarner Sue Ann Nivens dans « The Mary Tyler Moore Show » dans les années 1970. Elle a remporté deux Emmy Awards pour son travail dans la série télévisée qui l’a propulsée vers la célébrité.

BETTY WHITE, LÉGENDE DE LA TÉLÉVISION, MORTE À 99 ANS

‘Filles à papa’

White a ensuite été choisi pour incarner Rose Nylund dans la série à succès « Golden Girls ». L’actrice a remporté un autre Emmy pour son rôle dans la sitcom.

« The Golden Girls » est l’une des trois seules sitcoms dans lesquelles tous les acteurs principaux ont remporté au moins un Emmy Award. Rue McClanahan (Meilleure actrice principale dans une série comique, 1987); Estelle . (Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique, 1988); Bea Arthur (actrice principale exceptionnelle dans une série comique, 1988) et Betty White (actrice principale exceptionnelle dans une série comique, 1986). (Photo par ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via .)

« Chaud à Cleveland »

White a joué dans « Hot in Cleveland » dans le rôle d’Elka Ostrovsky. L’émission a duré cinq saisons et White a remporté une nomination aux Emmy Awards pour son rôle.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Légal de Boston »

White a joué le personnage récurrent de Catherine Piper dans « Boston Legal ».

‘Saturday Night Live’

Juste au moment où vous pensiez que White pourrait se préparer à prendre sa retraite de sa carrière à Hollywood, elle a décroché un rôle d’animatrice de « Saturday Night Live » en 2010. Elle détenait le record de la plus ancienne animatrice de « SNL ».

Elle a décroché le rôle après qu’une campagne Facebook a rassemblé suffisamment de fans pour attirer l’attention de ceux qui se cachent dans les coulisses de « SNL ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’actrice légendaire Betty White lors d’une séance de portraits le 29 mars 2011 au Museum of Radio and TV de Los Angeles, Californie. White a parlé de sa carrière et de son nouveau livre intitulé « If You Ask Me ». (Photo de Bob Riha, Jr./.)

‘La proposition’

White a également fait quelques apparitions dans des films. En 2009, elle a joué aux côtés de Ryan Reynolds et Sandra Bullock dans « The Proposal ».

‘Toi encore’

À peu près à la même époque, White a atteint le grand écran pour un autre rôle emblématique dans « You Again ». Elle a joué aux côtés de Jamie Lee Curtis et Kristen Bell.