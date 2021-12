Les plus grands scandales de célébrités qui ont éclaté pendant les vacances

Enceinte de huit mois de son premier enfant, un garçon qu’elle et son mari Scott Peterson avait déjà nommé Conner, Laci a été vu vivant pour la dernière fois le 24 décembre 2002, plusieurs semaines après que Scott a dit à sa maîtresse, Frey ambré, qu’il était sur le point d’avoir son premier Noël depuis la mort de sa femme. Parce que lorsqu’ils se sont rencontrés, Scott avait dit à Amber qu’il était récemment veuf.

Deux jours avant la disparition de Laci, « J’étais allé là-bas avec l’intention de demander à Scott de redresser mon arbre de Noël », a déclaré plus tard la voisine Karen Servas au Modesto Bee. « Il était un peu silencieux. Juste avant de franchir la porte, sans y être invité, il s’est tourné vers moi et m’a dit : ‘Oh, au fait, nous avons choisi un nom. Nous voulons appeler le bébé Conner.' »

A Noël, Servas a poursuivi : « Je suis allé là-bas et nous avons regardé les informations. Un certain nombre de personnes étaient là – les amis de Laci, Scott et la mère et le père de Scott venaient d’arriver en ville. Après les nouvelles, je suis parti et Scott a dit , ‘Pourquoi ne restes-tu pas ? Nous allons dîner.’ J’ai dit : » Non, je ne mange pas de viande » parce qu’il y avait une dinde que quelqu’un avait apportée sur le plan de travail. Je me sentais vraiment mal à l’aise. Je voulais juste rentrer à la maison. »

Les restes de Laci échoués sur le rivage dans la région de la baie de San Francisco en avril 2003 – et le même jour où ils ont été identifiés avec certitude, Scott a été arrêté pour meurtre.

Il a soutenu qu’il était innocent, mais un jury l’a déclaré coupable des meurtres de sa femme et de son fils à naître et l’a condamné à mort. En août 2020, la Cour suprême de Californie a annulé la peine, convenant avec la défense qu’il pourrait y avoir eu un problème lors de la sélection du jury qui a empêché la peine de mort d’être correctement appliquée. En octobre, la Haute Cour a également ordonné un réexamen de la condamnation de Scott, et il est possible qu’il obtienne un nouveau procès. Il a été condamné à la prison à vie le 8 décembre 2021.