Les «plus grands succès» de Queen pourraient figurer en tête des charts britanniques pour la première fois en 40 ans

REINE1981 “Les plus grands tubes” La collection, qui a récemment été rééditée pour son 40e anniversaire, pourrait revenir à la première place du classement officiel des albums du Royaume-Uni pour la première fois en quatre décennies.

“Les plus grands tubes” dispose actuellement d’un avantage commercial de plus de 3 500 exemplaires par rapport à son concurrent le plus proche. Plus de 80% de ses ventes totales proviennent de la vente au détail physique.

Sorti pour la première fois en 1981, “Les plus grands tubes” est le premier et le seul album à s’être vendu à plus de six millions d’exemplaires au Royaume-Uni (6,75 millions de ventes à ce jour), avec des ventes mondiales de plus de 25 millions. De plus, au Royaume-Uni, la collection a maintenant passé plus de 900 semaines dans le classement des albums et a été certifiée 22 fois platine.

Selon l’Official Charts Company, qui a couronné “Les plus grands tubes” “L’album le plus populaire de Grande-Bretagne au cours des 60 dernières années”, un foyer britannique sur quatre possède déjà un exemplaire du LP.

Au moment de sa sortie originale, “Les plus grands tubes” a passé quatre semaines au sommet du classement britannique.

La nouvelle édition collector “Les plus grands tubes” Un CD avec pochette exclusive et un format de cassette en édition limitée sont sortis dans le monde entier le 2 juillet. REINE boutique en ligne proposant exclusivement l’édition collector “Les plus grands tubes” CD et quatre cassettes couleur très limitées pour les membres du groupe. Cette version du coffret CD contient une impression de la taille d’un CD personnellement signée par les membres du groupe Brian May et Roger Taylor (limité à 1000 exemplaires seulement).

Novembre dernier, REINE‘s “Les plus grands tubes” a atteint le Top 10 du Billboard 200 pour la première fois depuis sa sortie en 1981 et après 412 semaines à couper le souffle sur le graphique. Son précédent sommet était le n ° 11, qu’il a atteint en 1992. La collection de carrières, neuf fois platine, a également atteint le n ° 1 sur Panneau d’affichageLe tableau des albums de vinyle de avec la deuxième plus grande semaine de vente de 2020 pour toute sortie de vinyle.

S’étendre REINEle premier acte triomphant, “Les plus grands tubes” comprend certaines des chansons rock les plus emblématiques du monde, y compris le sommet des charts symphoniques de la taille d’un stade “Rhapsodie bohémienne”, la chanson la plus écoutée du 20e siècle dans le monde et la chanson rock classique la plus écoutée de tous les temps. Parmi les autres joyaux présentés dans ce recueil, citons l’élévation du toit “Nous sommes les champions”, la foule “Nous allons vous bercer”, la ironie “Filles à fond gras”, le stomp-stomp-stomp d’inspiration disco de la fin des années 70 “Encore un qui mord la poussière”, à l’hommage rétro-rock du jukebox claquant des doigts “Une petite chose folle qui s’appelle l’amour” et l’envolée, passionnée, teintée d’évangile “Quelqu’un à aimer”.

L’année dernière, REINE fait équipe avec Cible et Walmart pour deux séparés “Les plus grands tubes” des exclusivités de vinyle, les deux étant des LP à deux disques, 180 grammes, avec des fans ayant le choix entre un vinyle de marbre de mélange rubis ou un vinyle de couleur rouge et blanche.

À une époque dominée par le hip-hop et la pop, REINE est plus grand que jamais avec un attrait intemporel et une nouvelle génération de fans. Leur album live récemment sorti, REINE + ADAM LAMBERT “Live Around The World”, atteint la première place du classement des albums officiels du Royaume-Uni, leur première fois en tête de ce classement depuis les années 1995 “Fait au paradis”.