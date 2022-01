Les plus grands succès ne viennent pas beaucoup plus loin

Les collections les plus populaires sont très souvent de gros vendeurs, et pour des raisons évidentes. Mais peu d’entre eux ont eu autant de succès que The Singles 1969-1973 des Carpenters, qui est sorti début novembre 1973 et a régulièrement grimpé dans le classement Billboard pour figurer en tête de la liste des best-sellers américains le 5 janvier 1974, puis a passé la majeure partie du reste de l’année sur le compte à rebours.

En Grande-Bretagne, la rétrospective a également dominé le palmarès des albums (pendant 17 semaines au total, la dernière en juillet 1974), passant 112 semaines dans le top 40 et 136 dans le top 75. En fait, elle est devenue l’une des les albums les plus vendus de la décennie, allant finalement 17 fois platine.

En ce qui concerne The Singles 1969-1973, il semblait que chaque foyer en avait un. Le palmarès des succès des Carpenters et leur capacité à plaire à un large éventail d’auditeurs ont été en partie ce qui a fait le succès de l’album. Par définition, les disques des « Greatest Hits » sont tous des tueurs et aucun remplissage et cet adage s’applique aux célibataires, bien que Richard Carpenter n’aimait pas le terme.

Il a déclaré plus tard : « Les individus et les groupes avec deux ou trois succès les mettent tout d’un coup sur un album, utilisent du remplissage pour le reste et le titrent « les plus grands succès ». Cet album contient 11 vrais succès, et il n’a tout simplement pas été giflé ensemble. Nous en avons remixé quelques-uns, recoupé un et rejoint quelques autres. C’est simplement quelque chose que je pense que nous devons à notre public et à nous-mêmes. La collection comprenait deux US n ° 1, cinq chansons qui ont fait n ° 2 et deux qui ont fait n ° 3.

1. Nous venons juste de commencer – leur troisième succès, qui a fait n ° 2 aux États-Unis à la fin des années 1970 ; c’est l’une des deux chansons de Paul Williams et Roger Nichols de la collection, l’autre étant « Rainy Days and Mondays ». Il a fait n ° 28 au Royaume-Uni.

2. Le toit du monde – Leur 13e hit Billboard et leur deuxième single n°1 ; il a atteint le n ° 5 au Royaume-Uni. La version sur The Singles a été récemment remixée.

3. Billet pour rouler – Un brillant Beatles couverture qui était leur premier succès, atteignant un modeste n ° 54 aux États-Unis au début des années 1970. Il s’agissait d’une version nouvellement remixée.

4. Superstar – Il y a eu d’innombrables versions de ce Léon Russell et la chanson de Bonnie Bramlett, mais aucune n’est aussi déchirante que celle de Karen, qui a atteint le n ° 2 aux États-Unis en 1971 et le n ° 18 au Royaume-Uni.

5. Jours de pluie et lundis – Le cinquième succès du duo et un autre qui a atteint la deuxième place du classement Billboard.

6. Au revoir à l’amour – L’une des trois compositions de Richard Carpenter et John Bettis sur l’album, elle s’est classée au 7e rang des charts américains et a été leur dixième succès ; il a atteint le n ° 9 au Royaume-Uni.

sept. Hier une fois de plus – Leur 12e succès aux États-Unis et un autre qui a calé au n ° 2, qui est également l’endroit où il a atteint le Royaume-Uni, pour devenir leur plus gros succès là-bas.

8. ça va prendre du temps – Cette belle chanson de Carole King/Toni Stern n’a pu atteindre la 12e place des charts américains qu’au moment où elle est devenue leur neuvième succès.

9. Chanter – L’hommage exaltant de Joe Raposo aux joies du chant est devenu le n°3 aux États-Unis et a été leur 11e succès.

dix. Pour tout ce que nous savons – La chanson oscarisée du film Lovers and Other Strangers est devenue leur troisième chanson dans le top 3 des États-Unis d’affilée lorsqu’elle a atteint la troisième place en 1971. Au Royaume-Uni, c’était la face B de « Superstar ».

11. Se blesser les uns les autres – le huitième succès des Carpenters au Billboard et un autre qui a atteint la deuxième place des charts.

12. (Ils aspirent à être) Près de toi – Avec quoi d’autre pourriez-vous terminer l’album que ce sublime classique ? Leur deuxième succès, le premier aux États-Unis n°1 et il est devenu n°6 au Royaume-Uni.

