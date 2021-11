Les plus gros bouleversements dans les courses de Formule 1 modernes

Pratiquement tout le monde aime une bonne histoire d’outsider de Formule 1. Les chercheurs en psychologie prétendent que cela est dû à un phénomène appelé schadenfreude, qui signifie éprouver du plaisir à cause du malheur d’autrui.

Les favoris sont perçus comme des parties privilégiées, donc la plupart des gens aiment les voir échouer.

Essentiellement, les gens ne soutiennent pas l’opprimé, mais le concurrent le plus dominant pour ne pas réussir. La même logique s’applique dans les salles de jeux lorsqu’une personne a de la chance aux machines à sous ou à la table de blackjack.

Gros bouleversements et Formule 1 ne font souvent pas bon ménage

Les spectateurs applaudissent parce qu'ils croient que si une personne surmonte l'avantage de la maison et en profite, cela signifie qu'elle peut faire de même.

Puisque maintenant il est clair pourquoi les gens encouragent ceux qui font face à des défis énormes, regardons quelques-unes des surprises les plus dramatiques des courses de championnat du monde de Formule 1 modernes.

Malheureusement, de nos jours, les gros bouleversements et la Formule 1 ne vont souvent pas de pair, comme si les voitures en course conservaient leurs places, et les favoris trouvent généralement un moyen de monter sur le podium.

Cela dit, il y a eu plusieurs fois où les fans ont eu la mâchoire au sol, regardant des coureurs sans prétention franchir la ligne d’arrivée en premier. Ci-dessous, nous examinons trois de ces cas.

Olivier Panis triomphe à Monaco – 1996

Les jeunes fans de Formule 1 n’ont probablement aucune idée de qui est Olivier Panis. Pour ceux qui ne sont pas dans le coup, c’était un pilote français qui a participé à dix saisons de Formule 1, au volant de Ligier, Honda et Toyota. Sa première saison a eu lieu en 1994, débutant au Grand Prix du Brésil, et il a conclu sa carrière en Formule 1 en 2004 au Japon.

Après son passage en F1, Panis a continué à courir en Le Mans Series et a travaillé dans l’équipe de France du Grand Prix A1. La seule victoire de Panis en F1 est survenue lors du Grand Prix de Monaco 1996, où il a commencé 14e, mais quand il a gagné car il était l’une des trois seules voitures à terminer la course.

Coulthard et Herbert faisaient partie de plusieurs pilotes qui ont rencontré des difficultés techniques terminales pendant la compétition.

Maldonado remporte le Grand Prix d’Espagne – 2012

Le pilote vénézuélien Pastor Rafael Maldonado ne participe peut-être plus à la Formule 1, mais reste dans la mémoire des fans pour sa première et unique victoire en Formule 1 en 2012 lors du vingt-deuxième Grand Prix d’Espagne.

C’était la seule fois que le pilote Williams de l’époque montait sur le podium. Il a commencé la course en pole position après que Lewis Hamilton ait été exclu des résultats des qualifications parce qu’il avait moins de carburant dans sa voiture que prévu.

Bien qu’ils aient commencé la course en premier, les bookmakers ont quand même donné à Maldonado une chance de gagner à cent contre un. Il a donné tort à tous les sceptiques et a maintenu sa voiture en tête du peloton du début à la fin.

Damon Hill prend la deuxième place en Hongrie – 1997

Contrairement aux deux pilotes précédents, Damon Hill est un ancien champion de F1 avec vingt-deux victoires en Grand Prix à son actif. Après sa saison victorieuse en 1996, il a été abandonné par Williams et a dû rejoindre l’équipe TWR Arrows en 1997.

Les flèches ont connu un début horrible cette année-là, enregistrant une série de retraites. Ainsi, au moment où Hungaroring est arrivé, Hill et sa voiture à moteur Yamaha faisaient face à 250 contre un. Néanmoins, Hill a rapidement pris la tête en Hongrie.

Pourtant, le manque de fiabilité de son véhicule est entré en vigueur avec trois tours restants alors que sa pompe hydraulique a échoué, le mettant en troisième vitesse. Pourtant, Hill a réussi à arriver à la deuxième place, obtenant un succès stupéfiant pour Arrows.