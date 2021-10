Les plus gros problèmes qui affligent Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polygon ⋆ ZyCrypto

Publicité





La blockchain a été saluée comme la meilleure chose depuis le développement d’Internet, mais elle se heurte à son propre ensemble de problèmes. Les problèmes d’évolutivité et les préoccupations environnementales sont quelques-uns des problèmes qui affligent la blockchain et étouffent ses taux d’adoption. Plusieurs solutions ont été avancées pour tenter de trouver une solution à ces défis.

Après que Satoshi Nakamoto ait extrait le premier bloc Bitcoin, l’industrie de la blockchain a décollé comme une fusée, et maintenant les crypto-monnaies représentent un marché de 2 000 milliards de dollars. L’invention de la blockchain a été saluée comme la solution à certains problèmes mondiaux comme la transparence et a été déployée dans plusieurs secteurs. Cependant, la technologie est loin d’être parfaite et a des problèmes auxquels elle doit faire face.

Le problème de l’évolutivité

L’un des problèmes les plus fondamentaux affectant la blockchain est le problème de l’évolutivité. Alors que les taux d’adoption continuent de monter en flèche, la plupart des blockchains sont confrontées au défi de ne pas pouvoir gérer une grande quantité de données de transaction en peu de temps. Cela entraîne de longs délais d’attente et des frais élevés, ce qui conduit à plusieurs solutions avancées.

Plusieurs solutions de couche 1 ont été proposées, telles que l’augmentation de la limite de taille de bloc, mais cela s’est accompagné de son propre ensemble de problèmes. Comme alternative, d’autres blockchains ont décidé de raccourcir le temps nécessaire à la création d’un nouveau bloc mais aucune de ces solutions n’a fonctionné.

Leurs lacunes ont donné naissance aux solutions de couche 2 qui fonctionnaient en regroupant des transactions similaires pour réduire le nombre de transactions. Polygon et le Bitcoin Lightning Network sont des exemples de solutions de couche 2 qui tentent de résoudre le problème d’évolutivité.

Le problème environnemental

Les crypto-monnaies minières, en particulier celles dotées de mécanismes de consensus de preuve de travail, consomment de grandes quantités d’énergie. Les taux de consommation d’électricité annuels de Bitcoin dépassent ceux de plusieurs pays, ce qui suscite de vives inquiétudes. L’utilisation de combustibles fossiles pour l’extraction de crypto-monnaies a été sévèrement critiquée en raison de son impact environnemental.

Comme alternative, les blockchains Proof-Of-Stake ont été développées pour contourner cette débâcle. Selon le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, Cardano est « actuellement 1,6 million de fois plus économe en énergie que Bitcoin ». Ethereum a de vastes plans pour passer de la preuve de travail à la preuve de participation avec Ethereum 2.0, tandis que les sources d’énergie alternatives comme l’énergie solaire et l’énergie géothermique sont considérées comme réduisant l’impact environnemental de Bitcoin.

Le problème de sécurité

Les plateformes basées sur la blockchain sont confrontées à un défi de sécurité qui continue de croître en proportion. Autrefois considérés comme non piratables, les cybercriminels profitent de petits défauts dans la conception des projets et des échanges. Ils lancent des attaques à 51% comme la situation avec Ethereum Classic et plusieurs instances d’attaques de prêt flash.

Plusieurs échanges ont connu des failles de sécurité dans le passé, comme Mt.Gox, qui ont entraîné la perte de plus de 700 000 BTC. Polynetwork a subi une brèche record dans laquelle plus de 600 millions de dollars de crypto-monnaies ont été volés mais ont finalement été restitués. Plus d’un milliard de dollars a été perdu à cause des failles de sécurité dans la blockchain et pour étouffer ces événements, les projets investissent massivement dans la sécurité de leurs actifs.

Le problème de la réglementation

Le problème de réglementation associé à la blockchain et aux crypto-monnaies est une arme à double tranchant, car les avis sont partagés quant à savoir si elles sont ou non une bonne chose pour l’industrie. Un niveau de réglementation renforcera la confiance des consommateurs et attirera davantage d’investisseurs institutionnels dans l’espace. Cependant, des réglementations strictes peuvent également ralentir la croissance et le développement des crypto-monnaies.

Une réglementation extrême des crypto-monnaies comme la situation en Chine a des effets négatifs sur les marchés et peut mettre un terme à l’activité minière. Plusieurs bourses ont été confrontées à des problèmes de réglementation dans plusieurs juridictions et le manque d’uniformité rend difficile la navigation des bourses cryptographiques.

Selon le PDG de Binance, Changpeng Zhao, les problèmes de réglementation occupent plus de 80% de sa journée car son entreprise a été la cible de tirs nourris de la part des agences de réglementation.