Les plus gros risers et fallers

Football. Le vieux gril. Une bonne balade gâchée. Il y a la version qui se passe à l’intérieur des stades, et une autre manifestation, tout aussi réelle pour nous en ce moment, qui se déroule sur nos OLED. Une symphonie de mouvements habiles du bâton droit, de pressions sur la gâchette parfaitement pondérées et de sauts de cinématiques furieux qui nous ont captivés dans l’écosystème de la FIFA pendant des décennies. Quoi qu’il en soit, écoutez, le nouveau est presque sorti.

Et cela signifie une nouvelle chance d’examiner les notes globales et d’utiliser la base de données des joueurs d’EA comme indicateur de la forme de l’élite mondiale du football. Sans parler de nous donner une chance irrésistible de nous plaindre qu’un joueur bien-aimé de notre propre équipe qui, la main sur le cœur, nous savons qu’il n’est pas meilleur qu’un 79 n’a pas réussi à atteindre un 90 et plus. Shelvey pas aussi bien noté que Mbappé ? Insulter. Faites les choses correctement EA.

Alors, alors: les plus grands élévateurs et abaisseurs OVR de ce jeu. Nous utilisons les bases de données officielles de la FIFA FIFA 22 et FIFA 21, et prenons les dernières valeurs de 21. Ainsi, bien que Lacroix soit passé de 66 à 79 en fonction de sa première apparition dans FIFA 21, en réalité, il a actuellement 78 en dernier. match de l’année, ce n’est donc qu’une augmentation d’un point.

Claire ? Claire. Sortez les joueurs !

Roy Keane sera probablement furieux. Mais alors, il n’y a pas encore eu de permutation des variables infinies de l’univers qui n’ait pas rendu Keane furieux. Autant donner au garçon d’Alf-Inge l’augmentation de quatre points de l’OVR qu’il mérite, alors. Quel effrayant talent de buteur il est.

Ce transfert au Real Madrid ne s’est pas très bien passé, n’est-ce pas, Eden ? Un certain coin de Stamford Bridge sera ravi de l’échec de la Wallonie souple à s’épanouir à Los Merengues, le reste d’entre nous a hâte de voir à nouveau l’un des meilleurs au monde se frayer un chemin vers la victoire de manière plus cohérente. Un jour.

Cela montre simplement ce qu’un transfert d’argent à Man City peut faire pour faire tourner la tête d’un éclaireur de la FIFA, n’est-ce pas? Le compatriote et collègue de Citizens, Joao Cancelo, a également bénéficié d’un coup de pouce cette année, mais cette augmentation de six points sur l’OVR de Dias est prodigieuse. Avec Pique et Ramos agitant leurs livres de pension proverbiaux dans la file d’attente du bureau de poste, il est sûr d’être un pilier dans de nombreux FUT en arrière cette saison.

On ne peut s’empêcher de ressentir de la sympathie pour Icardi, même après cette affaire avec la petite amie de l’époque de Max Lopez. Le petit Argentin a marqué comme un fou toute sa carrière et est rarement cité aux côtés de Lewandowski and co. Le taux de score dérangé a plutôt baissé depuis son passage au PSG, le partage commence avec Mbappe et Neymar et obtient cependant 20 apparitions par saison. Une baisse de deux points sur vous et votre maison, monsieur.

En parlant de prodigieux… Bien qu’il porte les attentes du nom de son père et ressemble un peu à Alan Partridge, Federico Chiesa a pris d’assaut l’Euro. Sa récompense est un laissez-passer d’entrée aux échelons supérieurs de la FIFA – soyons réalistes, personne ne joue avec la section sous-80 de la base de données dans FUT.

Il n’y a pas que les trois points. C’est qu’un arrière gauche de 26 ans a réussi à les atteindre. En plein milieu de sa carrière, quand Luke Shaw n’a pas le droit de se transformer soudainement en l’un des ailiers d’élite du football mondial sous nos yeux. Bravo à vous.

Nous savions tous que cela allait arriver. Il ne pouvait pas continuer à être surnaturellement brillant devant le but pour toujours, et cette dernière blessure au ménisque était probablement le signal qu’AGUUERRRROOOOOOO, comme on l’appelle familièrement, pourrait perdre ce demi-mètre le plus tôt possible. Il s’entraîne maintenant avec une équipe appelée Barcelone. Comment les puissants sont tombés.

Je veux dire, faites votre choix parmi cette équipe italienne qui a remporté l’Euro, vraiment. Comme ses coéquipiers Chiesa, Locatelli et d’autres, Spina oblige EA à admettre tacitement qu’ils ont sous-estimé le potentiel des talents du football italien et obtient une augmentation de cinq points de l’OVR. Chacun de ses contacts était dangereux l’été dernier, et lorsque ce genou se rétablira, nous verrons l’un des meilleurs latéral gauche itinérant du match.

Un point. Grosse affaire. Vous n’avez pas vu Ruben Dias là-haut ? Six points.

Mais avec CR7, c’est ce qu’il représente. Un homme qui s’est transformé en le meilleur joueur de football du monde par pure force de volonté, un homme qui peut sembler sauter à 11 pieds dans les airs pour se connecter avec une tête, un homme dont les abdos ont des abdos, est en déclin constant.

Dans la FIFA.

En réalité, Ronaldo a marqué 29 buts en 33 apparitions la saison dernière, a remporté le Soulier d’or aux Euros, a établi toutes sortes de nouveaux records de buts internationaux et vient de revenir à Man United pour jouer dans la ligue la plus rapide et la plus physique du monde. À 36 ans. Mais bien sûr, quelle que soit la FIFA. Lewandowski est meilleur que lui maintenant apparemment.

À ne pas confondre avec le grand et imposant ancien arbitre italien Pierluigi Collina, le grand et imposant gardien italien Pierluigi Gollini a été arraché à une relative obscurité à l’Atalanta – si commencer dans des matches de Ligue des champions compte comme une obscurité – par les Spurs en prêt. Les gardiens de but ne commencent à atteindre leur rythme que vers 45 ans, nous sommes informés de manière fiable par Brad Friedel, il n’est donc pas surprenant que ses statistiques aient grimpé en flèche en un an. Pourtant, le jeune Italien n’a pas encore vu le jour en Premier League, donc celui-ci semble un peu préventif.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.

