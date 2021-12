Les plus gros salaires de Real Housewives jamais classés

L’univers de Real Housewives est rempli de femmes riches avec de gros avoirs nets. Parfois, elles ont gagné leur argent grâce à des entreprises lucratives, d’autres fois elles partagent leur richesse avec leurs maris et parfois grâce à leurs salaires géants de la série.

Alors que de nombreuses femmes au foyer reçoivent un salaire relativement faible pour leur première saison dans leur émission, à la fin de leur temps, elles pourraient gagner des millions pour une seule saison de l’émission.

Les femmes au foyer emblématiques et OG comme Bethenny Frankel, Teresa Giudice et Nene Leakes ont toutes été payées plus d’un million de dollars pour être apparues sur une seule saison de Real Housewives. Et grâce à leurs notes impressionnantes, les femmes des Real Housewives of Atlanta ont toutes un salaire très impressionnant pour apparaître à la télévision et s’ombrager les unes les autres.

Voici les salaires les plus élevés de l’histoire de Real Housewives :

10. Mélissa Gorga – 750 000 $

Melissa Gorga a passé 12 ans dans Real Housewives of New Jersey, apparaissant d’abord en tant qu’invitée dans la saison deux avant d’être surclassée en habituée de la saison trois.

Bien qu’elle n’ait certainement pas été payée 750 000 $ lorsqu’elle a commencé, elle aurait maintenant 750 000 $ par saison de Real Housewives of New Jersey.

9. Juge Tamra – 900 000 $

Tamra Judge a été une des premières femmes au foyer de Real Housewives of Orange County, apparaissant pour la première fois dans la série en 2007, où elle a affirmé qu’elle avait été payée 7 000 $ pour sa première saison et 50 000 $ pour la seconde.

Bien qu’elle ait maintenant quitté la série, le salaire de Tamra pour ses dernières saisons aurait été de 900 000 $ par saison.

8. Denise Richards – 1 million de dollars

Bien qu’elle n’ait été que sur Real Housewives of Beverly Hills pendant deux saisons, Denise Richards a certainement eu un impact.

Lorsqu’elle a signé pour la saison neuf, elle a accepté de faire quatre saisons, chacune lui payant 1 million de dollars pour son apparition.

Elle aurait pu gagner 4 millions de dollars, mais elle est partie après deux saisons dans la série.

7. Teresa Giudice – 1,1 million de dollars

Teresa, membre de la distribution de Real Housewives of New Jersey OG, reçoit actuellement 1,1 million de dollars par saison qu’elle filme.

Cependant, lorsqu’elle est apparue pour la première fois dans la série, Teresa gagnait environ 80 000 $ par saison.

6. Bethenny Frankel – 1 million de dollars et plus

Bethenny Frankel est un acteur emblématique des Real Housewives of New York, mais lorsqu’elle a fait ses débuts dans la série au cours de la première saison, elle n’a été payée que 7 250 $.

Au fil des années, cependant, Bethenny a réussi à obtenir un salaire très décent et son salaire le plus élevé serait d’un peu plus d’un million de dollars par saison.

5. Parcs Phaedra – 1,3 million de dollars

Phaedra a rejoint les Real Housewives of Atlanta au cours de la troisième saison et est restée six saisons, avant de quitter la série après la neuvième saison.

Et à la fin de son temps sur RHOA, elle aurait été payée 1,3 million de dollars par saison.

4. Porsha Williams – 1,3 million de dollars

Porsha vient de terminer sa dernière saison sur Real Housewives of Atlanta et elle aurait été payée 1,3 million de dollars au cours de ses dernières saisons.

Elle fait partie de la série depuis la saison cinq et a certainement eu un impact.

3. Cynthia Bailey – 1,8 million de dollars

Maintenant, nous sommes vraiment sur les méga salaires. Cynthia Bailey a rejoint Real Housewives of Atlanta dans la saison trois et vient tout juste d’annoncer son départ de la série après 10 saisons.

Depuis la saison 12, Cynthia était payée 1,8 million de dollars par saison. Pas jaloux du tout.

2. Kandi Burruss – 2,3 millions de dollars

Kandi est pratiquement un membre de la distribution de RHOA OG car elle a rejoint la saison deux de la série et a signé pour apparaître dans la saison 14.

Grâce à sa longévité dans la série, elle est maintenant payée 2,3 millions de dollars par saison.

1. Nene Leakes – 2,85 millions de dollars

Et le prix du plus gros salaire de Real Housewives de tous les temps revient bien sûr à l’emblématique femme au foyer Nene Leakes.

Nene était une OG sur RHOA et n’a d’abord été payée que 5 000 $ pour sa première saison. À la saison 12, Nene touchait un salaire incroyable de 2,85 millions de dollars.

