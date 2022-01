Les plus gros scandales de Jack Dorsey pendant son mandat sur Twitter

Licenciement mérité de sa propre startup

Dorsey a fondé Twitter dans le année 2006, et il n’a fallu que deux ans pour être licencié de sa propre entreprise. Le destin l’a fait correspondre Evan clark williams, qui avait fondé Blogger et l’a vendu à Google. Ev a essayé de développer une plateforme de podcast avec Dorsey, ce qui a échoué. Enfin, ça finirait travailler aux côtés de Dorsey Sur Twitter.

En 2007, Jack a été nommé PDG de Twitter pour la première fois, mais apparemment la position était trop grande pour lui. Il était toujours absent, incapable d’assumer la moindre responsabilité et se déplaçait pour aller à ses cours de yoga et de design. Son propre collègue Evan était celui qui finirait par exécuter l’ordre 66. S’est fait virer quand il a découvert qu’il n’avait même pas de sauvegarde Twitter, mettant le projet en péril sur ses mains. C’était le sien Ev qui l’a remplacé en tant que PDG un an plus tard.

De retour, mais dans son monde

Dorsey Retourner en tant que PDG de Twitter en 2015, remplaçant Dick Costolo. La gestion de Costolo n’était en aucun cas brillante, mais la nouvelle étape de Dorsey serait encore pire. Plus controversé, moins de revenus et encore, un PDG qui Je n’étais pas là où je devais être.

Jack était de retour, ouais. Mais en esprit. Sa tête était toujours dans Square, la société de paiement par téléphone qu’il a fondée après avoir été licencié en 2008. Il a fait de même même erreurs qu’à ses débuts. Il n’a jamais été là et s’il s’est présenté, c’était pour s’excuser. Le PDG semblait cette fois plus concentré sur le monde des investissements en crypto-monnaie que sur la gestion de son entreprise. Sa biographie sur le réseau bluebird est simplement « Bitcoin » depuis quelques années, montrant clairement ses préférences.

Egalement lié à la crypto, mi-2020, un groupe de hackers s’est emparé des comptes Twitter des magnats et personnalités les plus célèbres du pays (Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Obama…) arnaque massive avec Bitcoin. L’arnaque n’a pas duré longtemps, mais les choses ne se sont pas améliorées lorsque la presse a découvert qu’il ne s’agissait pas d’un hack en tant que tel, mais d’une attaque par ingénierie sociale contre les leurs Employés de Twitter.

Dorsey et les ventes de motos NFT

L’« héritage cryptographique » de Jack a également créé une certaine controverse pour lui. Le PDG a concentré sa dernière étape sur la TVN. Il a commencé par vendre son premier tweet publié sur le réseau social pour 2,9 millions de dollars. Par la suite, il a créé un écosystème pour transformer Twitter en un réseau où le paiement avec des crypto-monnaies est autorisé et avec un terrain plat pour développer la vente de NFT.

Pour d’autres, le vrai plan de Jack est de faire du bruit. Un plan convenu avec d’autres investisseurs crypto pour faire de la publicité pour Bitcoin et Ethereum, augmentant ainsi leur adoption – augmentant ainsi le prix – pour engraisser leurs énormes portefeuilles d’investissement.

Trump condamné à l’ostracisme numérique

La politique a marqué la dernière étape de Dorsey avec ni plus ni moins de expulsion de Donald Trump du réseau social. Il y avait déjà eu d’innombrables controverses lors des élections américaines de 2016, mais le prise du capitole Le 6 janvier 2021 a été la goutte d’eau.

Jack n’était pas loin d’être fier de l’expulsion, mais il a marqué un nouveau débat qu’il aurait aimé éviter. Certes, Trump a vu son compte plusieurs fois restreint pour avoir enfreint les règles, mais l’éviction a automatiquement fait du PDG de Twitter plusieurs millions d’ennemis.