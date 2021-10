Les plus grosses bombes de Katie Couric’s Going There

Couric admet être très inquiète de la façon dont son ancien co-présentateur se portait après son licenciement et elle lui a envoyé des mots de soutien par SMS: « Matt, je suis écrasé. Je t’aime et je tiens à toi profondément. Je suis là. Faites-le moi savoir. si tu veux parler. Il y aura des jours meilleurs à venir. «

Il a répondu avec un baiser emoji, partage-t-elle.

Alors que des détails plus effrayants et inquiétants sur le comportement de Lauer ont été signalés au cours des semaines suivantes, elle était toujours inquiète pour Lauer et sa famille. Molner, qui avait été amie de golf avec Lauer, a dit qu’elle devrait aller le voir chez lui à East Hampton si elle était si inquiète, « mais je ne savais pas ce que je dirais », se souvient-elle. « Si je suis parfaitement honnête, je m’inquiétais pour ma réputation. »

« Si j’étais repérée là-bas, il pourrait sembler que j’ai toléré le comportement », se souvient-elle avoir pensé, notant qu’elle aurait pu visiter au milieu de la nuit, un scénario qui s’est déroulé dans The Morning Show entre les co-présentateurs joués par Jennifer Aniston et Steve Carell après avoir été accusé d’inconduite sexuelle. « J’étais confus et tout simplement pas encore prêt à assumer le rôle d’ami et collègue sympathique. »

En décembre 2017, Addie Collins Zinone– Qui, en tant qu’étudiante en journalisme, avait contacté Couric, l’avait suivie pendant une journée, avait obtenu un stage, puis avait été embauchée comme assistante de production – a allégué qu’elle avait eu une liaison d’un mois avec Lauer en 2000. Couric a envoyé un texto à Lauer pour la laisser sais qu’elle pensait à lui. (Elle écrit qu’elle a contacté Zinone en 2019 et qu’ils se sont rencontrés à Los Angeles, où la mère de deux enfants, alors mariée, a dit à Couric que sa liaison avec Lauer était consensuelle, mais elle n’avait pas vraiment l’impression qu’elle pouvait dire non. Zinone lui a dit qu’elle ne lui avait pas demandé de l’aide, écrit Couric, parce qu’elle avait honte.)

Dans sa première interview sur le scandale, publiée le 13 janvier 2018, Couric a déclaré à People qu’elle avait trouvé toutes les accusations « perturbantes, pénibles et désorientantes ». Elle a déclaré: « Je n’avais aucune idée que cela se passait pendant mon mandat ou après mon départ. Je pense que je parle au nom de beaucoup de mes anciens collègues quand je dis que ce n’était pas le Matt que nous connaissions. »

Aujourd’hui, ils ne parlent plus et elle doute qu’ils le feront à nouveau. Elle écrit : « Je sais que Matt pense que je l’ai trahi, et cela me rend triste. Mais il m’a aussi trahi par la façon dont il s’est comporté à huis clos lors du spectacle qui nous tenait tant à cœur. »