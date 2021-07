Les plus grosses erreurs de l’histoire du repêchage de la NBA

3. Kwame Brown

– Position: 1 du projet de 2001

– Sélectionné par :Les sorciers de Washington

– Statistiques sur sa carrière : 6,6 points et 5,5 rebonds en 12 saisons.

Un classique dans ce type de liste et l’un des favoris pour être la plus grosse erreur de l’histoire du repêchage dans un poste qui, il faut le dire, est très compétitif. Les deux qui le précèdent pourraient bien figurer sur l’une des positions du podium, mais dans ce cas, nous donnons à Brown le bronze d’un classement d’honneur très douteux. Michael Jordan a opté pour le pivot pour la première place du repêchage, une erreur qui a marqué la carrière du joueur… et en partie celle de His Airness, qui n’a jamais montré en tant que manager les compétences qu’il a affichées en tant que basketteur. Brown a été choisi devant Tyson Chandler et Pau Gasol, ainsi qu’un autre grand échec comme Eddy Curry, un homme avec autant de compétences que d’attitudes inexistantes. Le choix du centre, controversé à l’époque, a finalement été un dérapage retentissant. Kwame est venu partager un vestiaire avec Jordan dans les Wizards (à son dernier retour au basket) et avec Kobe dans les Lakers, une coïncidence qui est la seule chose qu’il peut ailer. Une seule saison au-dessus de 10 points, aucune capacité de rebond ou de défense, une faiblesse à partir de la taille, aucun tir à mi-distance et une éthique de travail inexistante ont toujours pesé sur un homme qui, contrairement à beaucoup dans cette liste, a joué 12 saisons en NBA… en passant par sept équipes différentes. En 2008, il faisait partie du transfert qui a amené Pau Gasol aux Lakers, un hasard du sort après avoir été choisi, sept ans plus tôt, devant l’Espagnol au repêchage.