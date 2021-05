Les plus hauts flics de Floride ont ciblé un membre du DNC pour le renvoyer de la réunion publique du gouverneur DeSantis ⋆ .

Le mois dernier, un membre du Comité national démocrate a été expulsé du port de Miami lors d’une réunion publique et d’un événement de presse après action de l’agence d’application de la loi qui rend compte au gouverneur de Floride.

Des archives publiques récemment publiées révèlent qu’un fonctionnaire du Département de l’application de la loi de Floride (FDLE) s’est rendu au département de police de Miami-Dade pour fournir des informations secrètes destinées au membre élu du DNC dans tout l’État, Tomas Kennedy.

Un agent spécial des FDLE a visité le PD de Miami-Dade le 7 avril 2021 pour livrer ce qui a dû être un avertissement sévère à propos de Kennedy, que leur rapport de police décrit comme un «agitateur connu».

Les officiers du comté l’ont détenu un jour plus tard.

Puis ils l’ont expulsé de la conférence de presse du gouverneur tout en donnant au public une raison qui contredisait leur propre rapport de police.

Désormais, la police de Miami-Dade procède lentement à la production de dossiers obligatoires, ce qui éclairerait davantage l’incident. Ils affirment également que les documents d’information des FDLE ne sont plus en leur possession.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis (à droite) et le procureur général de l’État, Ashley Moody, supervisent le FDLE, lui-même une agence du cabinet de l’État dont ils représentent la moitié des membres. Le couple a tenu une réunion publique et une presse sur la disponibilité ensemble le 8 avril au port de Miami pour discuter de leurs efforts en cours pour influencer la décision de politique de santé publique des Centers for Disease Control fédéraux de fermer l’industrie des croisières en raison de Covid-19.

Lorsque le membre de la DNC, Kennedy, est arrivé dans le parking au rez-de-chaussée du port de Miami pour assister à l’événement, il a été immédiatement arrêté par la police, après avoir reçu un avertissement d’intrusion. Il a publié un court extrait de l’incident sur Twitter, comme l’a rapporté le journal Miami New Times, après avoir quitté l’événement dans sa Mazda vieille de dix ans. Ironiquement, AG Moody a dit à la foule rassemblée à quel point DeSantis a fait du bon travail en démontrant «l’énergie et l’engagement» avec les gens.

Porte-parole de Miami-Dade PD Det. Argemis Colome a alors expliqué au Times – à tort comme le révèle ce rapport – qu’il s’agissait d’un événement «réservé aux médias» et que «l’équipe du gouverneur a appelé» pour retirer Kennedy de la réunion du port sur cette base, même s’il est un podcasteur actif. .

Mais la vraie raison pour laquelle le ministère l’a détenu était une recommandation d’application de la loi, qui semble être basée sur le fait que son discours politique était problématique pour le gouverneur.

En tant que militant des droits de l’immigration, Kennedy est surtout connu comme un organisateur progressiste de la base qui a publié de nombreuses courtes vidéos de ses franches rencontres avec des politiciens. Son curriculum vitae comprend de multiples visites de confrontation à des conférences de presse tenues par le gouverneur DeSantis au cours des deux dernières années. L’été dernier, il a appelé à la démission du gouverneur pour sa gestion de Covid19 lors d’une conférence de presse, et la vidéo est devenue virale.

À peine 24 heures après l’avertissement d’intrusion, j’ai déposé une demande anonyme pour le rapport de police et tous les autres documents relatifs à Kennedy. Vingt-quatre jours plus tard, la police de Miami-Dade n’a publié que le rapport d’incident de trois pages (intégré ci-dessous) mais a refusé ou retardé la production d’autres enregistrements, y compris le bavardage radio de la police et les registres des renseignements.

L’officier de police de Miami-Dade A. Herrera est apparu dans la vidéo contemporaine de Kennedy de l’incident et est répertorié comme le rapporteur. Il a écrit que c’était un lieutenant qui avait repéré le démocrate dans le parking sur la base du conseil du FDLE, ce qui a conduit à sa détention pour enquête et à son expulsion du port. Le rapport dit:

LE MERCREDI 7 AVRIL 2021, SGT VALDES A PARTICIPÉ À UNE RÉUNION AVEC L’AGENT SPÉCIAL DE LA FDLE, ALEJANDRO OLIVA, RÉFÉRENCE GOUVERNEUR DESANTIS, CONDUISANT UNE CONFÉRENCE D’INFORMATION À PORT MIAMI. SGT VALDES A ETE DONNE DES INFORMATIONS CONCERNANT MR. KENNEDY EST UN AGITATEUR CONNU AVEC UNE HISTOIRE D’ÉVÉNEMENTS DISRUPTIONNELS IMPLIQUANT LE GOUVERNEUR. LES INFORMATIONS INCLUSES MR. INFORMATIONS PHYSIQUES ET DESCRIPTION DU VÉHICULE HOMOLOGUÉ KENNEDY. » M. KENNEDY A ÉTÉ IDENTIFIÉ PAR SA LICENCE DE CONDUCTEUR ET LORSQU’IL a été interrogé sur ses activités à Port Miami, il a déclaré qu’il assistait à l’événement du gouverneur. M. KENNEDY A ENSUITE AVISÉ QUE C’ÉTAIT UN ÉVÉNEMENT PRIVÉ UNIQUEMENT SUR INVITATION ET QU’IL N’ÉTAIT PAS SUR LA LISTE QUI NOUS FOURNIT PAR LE BUREAU DU GOUVERNEUR. IL A ÉTÉ DEMANDÉ DE QUITTER LES LIEUX ET LORSQU’IL A REFUSÉ ET CONTESTÉ NOS COMMANDES, IL A ÉTÉ AVISÉ QU’UN AVERTISSEMENT TRESPASS A ÉTÉ ÉMIS POUR SON REFUS DE SE CONFORMER.

Tomas Kennedy a contesté avec véhémence la qualification du ministère selon laquelle il refusait de partir lorsqu’on lui a demandé et a déclaré que l’officier lui avait simplement demandé une pièce d’identité qu’il avait fournie, puis lui avait dit d’attendre.

«C’est dérangeant de voir la police de Miami Dade être utilisée comme bras politique personnel du gouverneur Ron DeSantis, mais cela suit son comportement d’autoritaire», m’a dit l’activiste pour la réforme de l’immigration par SMS. «En tant que Floridien et constituant du gouverneur, je crois que je devrais avoir accès aux personnes qui me représentent et prennent des décisions qui affectent ma vie.»

«Savoir que je suis la cible de mes opinions politiques», dit Kennedy, «n’est pas acceptable.»

La lenteur de la réponse du département de police de Miami-Dade à ma demande de dossiers soulève le spectre d’une dissimulation et inclut l’affirmation plutôt douteuse selon laquelle ils n’avaient pas ou probablement détruit certaines des informations demandées (exposées ci-dessous), même si ma demande de dossiers a été soumis par écrit moins de 24 heures après l’incident. Ils ont écrit:

«Veuillez noter que le service de police de Miami-Dade ne détient pas de dossiers tels que les e-mails, les SMS et les messages vocaux à moins qu’ils ne soient pertinents pour l’affaire mentionnée et ne soient intégrés au dossier.»

Les agences publiques de Floride sont tenues de conserver les dossiers pendant 30 jours après leur demande écrite, conformément à la Public Records Act de l’État. Les services de police sont soumis à cette exigence, bien que le calendrier de conservation et de destruction des documents de l’État indique vaguement qu’ils ont la capacité de supprimer des documents lorsqu’ils deviennent «obsolètes, remplacés ou que la valeur administrative est perdue». Pourtant, il est difficile de croire qu’un organisme chargé de l’application de la loi du comté recevrait la visite du plus haut service d’application de la loi de l’État, agirait en conséquence le lendemain, puis n’aurait absolument aucune utilité pour cette information à peine un jour plus tard.

De plus, la détention et l’expulsion de Tomas Kennedy du port de Miami semblent indiquer de multiples violations potentielles de la Sunshine Law de Floride et du Florida Statute (FS) 286, connu sous le nom de Public Meetings Act. Une violation intentionnelle par un agent public ou assister sciemment et volontairement à une réunion qui enfreint la loi constitue un délit pénal. Pour être couverte par la loi Sunshine, une réunion publique doit faire partie du processus décisionnel de l’organisme.

La vidéo de l’événement montre que plusieurs fonctionnaires ont assisté à la réunion publique, notamment Kevin J. Thibault, secrétaire aux transports de Floride, président de la commission du comté de Miami-Dade et membre du Congrès. La discussion du groupe sur les mesures de santé publique autour de Covid19 et leur processus de prise de décision en cours tient le CDC responsable, car les responsables publics comprenaient des déclarations de quatre des cinq responsables connus qui étaient présents.

«J’aurais aimé que nous n’ayons pas à faire ça. Nous avons commencé à travailler avec l’administration Trump l’été dernier pour obtenir [the industry] de retour sur la bonne voie. Cela a abouti à cette ordonnance de navigation conditionnelle, qui n’était pas adéquate », a déclaré le gouverneur DeSantis à l’assemblée dans une rare critique de son patron politique, révélant que le procès du procureur général faisait partie de la stratégie plus large du gouvernement pour gérer l’économie de l’État.

«Ensuite, nous n’avons pas été en mesure de le faire avant le départ de l’autre administration», a-t-il déploré, «et maintenant nous essayons avec ce courant. [administration]. »

La loi Sunshine de Floride garantit un gouvernement ouvert en Floride et exige que les réunions de «tout organe public collégial de la branche exécutive du gouvernement de l’État» soient ouvertes et remarquées par le public », déclare l’avocat et plaideur de Floride David Winker, Esq. «Les seules exceptions à ce droit d’accès constitutionnel sont les réunions qui ont été exemptées par l’Assemblée législative et s’appliquent aux réunions formelles et / ou informelles.»

«Il ne semblerait pas que la réunion du cabinet du gouverneur le 8 avril au port de Miami satisfasse à l’une des exceptions», déclare l’avocat.

L’opinion de Winker est étayée par les opinions du procureur général sur les réunions publiques et le manuel officiel du bureau de Moody’s pour un gouvernement ouvert.

En vertu de la loi Sunshine de Floride, il existe une définition claire de ce qui constitue une réunion publique dans la constitution de l’État.

“[All] réunions de tout organisme public collégial de la branche exécutive du gouvernement de l’État ou de tout organisme public collégial d’un comté, d’une municipalité, d’un district scolaire ou d’un district spécial, au cours desquelles des actes officiels doivent être pris ou au cours desquels les affaires publiques de cet organisme doivent être traité ou discuté, doit être ouvert et signalé au public », déclare l’article 1, section 24 (b) de la loi sur la lumière du soleil de la Constitution de Floride.

De plus, FS 286.011 (6) dit: «Il est interdit à toutes les personnes visées au paragraphe (1) de tenir des réunions dans une installation ou un endroit … qui fonctionne de manière à restreindre de manière déraisonnable l’accès du public à une telle installation.»

Nulle part la loi ne dit qu’une personne peut être empêchée d’assister à une réunion publique parce que ses opinions sont en conflit avec le gouverneur.

Le site Web du procureur général de Floride contient une FAQ utile sur le gouvernement ouvert qui explique soigneusement:

Qu’est-ce qui constitue une réunion? La loi Sunshine s’applique à toutes les discussions ou délibérations ainsi qu’aux mesures formelles prises par un conseil ou une commission. La loi, pour l’essentiel, s’applique à tout rassemblement, formel ou occasionnel, de deux ou plusieurs membres du même conseil ou commission pour discuter d’une question sur laquelle une action prévisible sera prise par le conseil ou la commission publique. Il n’est pas nécessaire qu’un quorum soit atteint pour qu’une réunion soit couverte par la loi.

Chaque année, le bureau du procureur général de Floride publie également son manuel Government-in-the-Sunshine expliquant toutes les facettes connues des lois sur le gouvernement ouvert de l’État. La page 25 dit:

La loi Sunshine est donc applicable à toutes les fonctions des conseils et commissions couverts, qu’elles soient formelles ou informelles, qui ont trait aux affaires et aux fonctions du conseil ou de la commission. “[T]La loi Sunshine ne prévoit pas que les affaires soient traitées différemment en fonction de leur niveau d’importance publique. » Comté de Monroe c.Pigeon Key Historical Park, Inc., 647 So. 2d 857, 868 (Fla. 3d DCA 1994). Voir, par exemple, Inf. Op. à Nelson, 19 mai 1980 (réunion avec un membre du Congrès et des membres du conseil municipal pour discuter des «questions budgétaires fédérales qui concernent de manière vitale leurs communautés» devrait se tenir au soleil car «il semble extrêmement probable que les discussions sur les affaires publiques par les membres du conseil [and perhaps decision making] aura lieu lors de la réunion »).

Le cabinet de Floride est un organe inhabituel où de multiples fonctionnaires élus indépendamment dans tout l’État se partagent le pouvoir. En 2014, le gouverneur de la Floride, Rick Scott (à droite) a été poursuivi par la Florida Society of Newspaper Editors et l’Associated Press pour avoir enfreint la loi Sunshine de l’État en licenciant le chef du FDLE sans réunion. Scott et le Cabinet ont réglé cette affaire avec un accord pour adhérer à une série de réformes et payer les honoraires d’avocat aux plaignants. La dernière fois que le gouverneur DeSantis a tenté d’organiser une réunion publique à laquelle le grand public et les agences de presse avaient un accès limité, une réunion cérémonielle du Cabinet en Israël, tous les principaux journaux de l’État ont intenté une action en justice.

L’équipe de communication officielle du Gouverneur a répondu à une demande de commentaires de sa part sur l’implication du FDLE et sur tout rôle que le Bureau Exécutif du Gouverneur aurait pu jouer dans les événements ci-dessus. Mais ce sont de nouveaux employés et on leur a demandé plus de temps pour répondre à cette histoire, donc leur devis sera ajouté quand il arrivera.

Voici le rapport de police:

Voici la réponse du service de police de Miami-Dade à notre demande de dossiers: