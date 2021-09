Les plus hauts revenus, la durée du contrat et la liste des constructeurs confirmés alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen poursuivent la bataille pour le championnat

La campagne de Formule 1 2021 approche de la fin de la saison commerciale et l’excitation monte de semaine en semaine.

Lewis Hamilton et Max Verstappen sont impliqués dans l’une des rivalités les plus féroces que le sport automobile ait connues depuis de nombreuses années et les fans attendent avec impatience de voir qui remportera le Grand Prix d’Abou Dhabi le dimanche 12 décembre.

Hamilton et Verstappen sont les stars les mieux rémunérées de la F1

La course pour le championnat des pilotes a déjà attiré beaucoup plus de supporters en F1 ce trimestre et l’année prochaine, elle ne fera que s’agrandir et s’améliorer avec de nombreux plus grands noms du sport déjà inscrits pour participer en 2022.

Max Verstappen et Sergio Perez semblent prêts à continuer en tant que pilotes choisis pour Red Bull, mais Lewis Hamilton aura un nouveau partenaire de conduite alors que son compatriote George Russell quitte Williams.

Il sera remplacé par l’ancien espoir Red Bull Alex Albon qui revient en F1 après une absence d’une saison.

Valtteri Bottas quittera Mercedes pour rejoindre Alfa Romeo aux côtés d’Antonio Giovanazzi, tandis que Kimi Raikkonen devrait prendre sa retraite à la fin de la campagne en cours.

Bottas rejoindra Alfa Romeo à partir de 2022

Alors que de nombreux pilotes sont engagés dans des accords à long terme avec leurs équipes, il existe un écart notable entre les hommes les mieux rémunérés sur la piste.

De nouveaux contrats pluriannuels pour Russell avec Mercedes et Lando Norris avec les employeurs actuels McClaren les voient parmi les plus gros montants parmi les stars les mieux rémunérées.

Les goûts de Sebastian Vettel (Aston Martin), Charles Leclerc et Carlos Sainz (tous deux Ferrari), Daniel Ricciardo (McClaren) et Fernando Alonso (Alpine) font partie des stars les mieux rémunérées, mais il n’est pas surprenant de savoir qui est au sommet du classement. liste.

getty

Lewis Hamilton a signé un nouveau contrat lucratif avec Mercedes

Verstappen remporte environ 18 millions de livres sterling par an dans le cadre de son accord avec Red Bull, tandis que Hamilton gagne environ 22 millions de livres sterling avec Mercedes.

Voici les stars les mieux rémunérées de la Formule 1 et les dates d’expiration des contrats avant la campagne 2022, selon Race Fans.

Lewis Hamilton, Mercedes, 22 millions de livres sterling (le contrat expire en 2023)Max Verstappen, Red Bull – 18 millions de livres sterling (le contrat expire en 2023)Fernando Alonso, Alpine – 15 millions de livres sterlingSebastian Vettel, Aston Martin – 11 millions de livres sterling (expiration du contrat inconnue)Daniel Ricciardo, McLaren – £ 11 millions (le contrat expire en 2023) Charles Leclerc, Ferrari – 9 millions de livres sterling (le contrat expire en 2024) Valtteri Bottas, Mercedes – 7 millions de livres sterling (rejoindra Alfa Romeo à partir de la campagne 2022 sur un accord pluriannuel) Carlos Sainz, Ferrari – 7 millions de livres sterling (le contrat expirera en 2022 )Lance Stroll, Aston Martin – 7 M £ (expiration du contrat inconnue) Kimi Raikkonen, Alfa Romeo – 7 M £ (Retraite à la fin de la campagne 2021) Sergio Perez, Red Bull – 6 M £ (Contrat expire en 2022) Lando Norris, McClaren – 6 M £ (Accord pluriannuel)Esteban Ocon, Alpine 4 M £ (Le contrat expire en 2024) Pierre Gasly, AlphaTauri – 4 M £ (Le contrat expire en 2022) Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo – 730 800 £ (Le contrat expire en 2021) Mick Schumacher, Haas – 730 800 £ ( Le contrat expire en 2021)Nikita Mazepin, Haas – 730 800 £ (expiration du contrat inconnue)Nicholas Latifi, Williams – 730 800 £ (suite ract expire 2022)George Russell, Williams – 730 800 £ (rejoindra Mercedes à partir de 2022 sur 5 millions de livres sterling par an, accord à long terme, remplacé par Alex Albon) Yuki Tsunoda, AlphaTauri – 364 900 £ (le contrat expire en 2022)

