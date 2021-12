Les plus jeunes concurrents de l’émission de RuPaul

Considérant que le spectacle est largement déclaré comme « les Jeux olympiques de la drague », se lancer dans la course de dragsters de RuPaul à un jeune âge est un exploit en soi. Vous êtes en compétition contre les meilleurs des meilleurs, y compris des reines chevronnées dont certaines sont dans le jeu depuis 20 ans. Voici un tour d’horizon des plus jeunes reines de RuPaul’s Drag Race jamais en compétition qui se présentent vraiment pour prouver que la prochaine génération va pousser la drague dans le futur comme jamais auparavant:

Violet Chachki – 22



Violet Chachki a battu Pearl et Ginger Minj à la couronne lors de la septième saison de RuPaul’s Drag Race, et à ce moment-là était le deuxième plus jeune vainqueur de l’histoire de Drag Race et a été acclamé pour avoir réussi en tant que nouvelle génération de drag.

Max – 22

En compétition contre Violet lors de la saison sept, et malgré une maturité et un niveau de goût favorables au vieux Hollywood vintage, Max avait également 22 ans au moment de la compétition.

Aja – 22

« Tu es parfaite, tu es belle, tu ressembles à Linda Evangelista » – Aja n’a pas atteint son rythme sur Drag Race jusqu’à son retour All Stars 3, mais de retour sur sa course lors de la saison neuf, elle n’avait que 22 ans lorsqu’elle a participé .

Tyra Sanchez – 21

Tyra Sanchez a remporté la deuxième saison à l’âge de 21 ans et est devenue non seulement l’une des plus jeunes reines de Drag Race, mais aussi la plus jeune gagnante de l’époque.

Aquariums – 21

À égalité avec Tyra Sanchez en tant que plus jeune reine à avoir remporté le spectacle à l’époque, Aquaria a également arraché la couronne à 21 ans et ne s’est jamais classée parmi les deux dernières pendant tout le temps où elle participait.

Naomi Smalls – 21

Lorsque Naomi Smalls est arrivée dans le top trois de la saison huit, elle n’avait que 21 ans.

Gothy Kendoll – 21

Lorsque Gothy Kendoll est devenue la première reine de l’histoire du Royaume-Uni à être éliminée de Drag Race, elle était l’une des plus jeunes reines à le faire à seulement 21 ans.

Gigi Goode – 21

Gigi Goode a été très proche de remporter la couronne de la saison 12 en 2020 et aurait rejoint le plus jeune cercle de reines de Drag Race.

Ellie Diamant – 21

Lorsqu’Ellie Diamond a atteint le top quatre de la deuxième saison de Drag Race UK plus tôt en 2021, elle était la plus jeune reine en compétition cette année-là, âgée de 21 ans.

Les autres reines de RuPaul’s Drag Race qui ont participé à l’émission à 21 ans sont Tatianna (saison deux), Kenya Michaels et LaShauwn Beyond (saison quatre), Serena Cha Cha (saison cinq), Trinity K Bonet (saison six), Jorgeous (saison 14) et Kyne (la première saison de la course de dragsters du Canada).

Kat effrayant – 19

Dans la première saison de Drag Race UK, Scaredy Kat était la plus jeune reine en compétition à 19 ans, même si elle a quitté la compétition la deuxième semaine.

Anubis – 19

Anubis dans la troisième saison de Drag Race UK a rejoint le groupe des plus jeunes reines de tous les temps pour participer à l’émission, et même si elle est rentrée chez elle en premier, elle a absolument tué.

Krystal Versace – 19

Krystal Versace est devenue la plus jeune gagnante de toutes les séries de RuPaul’s Drag Race lorsqu’elle a remporté la couronne de la saison trois en novembre 2021 – un exploit incroyable pour une histoire faisant une reine incroyable

Rattrapez-vous sur Drag Race UK maintenant sur BBC iPlayer. Pour tous les derniers mèmes Drag Race et les nouvelles de Netflix, les gouttes et les mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

Histoires recommandées par cet écrivain :

• Ella, Kitty et Krystal nous racontent la vie dans les trois premiers de Drag Race UK