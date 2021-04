Les plus jeunes spectateurs affluent vers Tucker Carlson ⋆ .

Renard Tucker Carlson n’a pas hésité à la controverse jeudi et à son émission, qui présentait des photos explicites prétendument de Chasseur Biden, a attiré son plus grand public de la semaine jusqu’à présent dans la précieuse démographie des téléspectateurs 25-54.

Tucker Carlson Tonight a attiré 2,97 millions de téléspectateurs au total, et 539 000 dans la démo, selon les données de Nielsen. Hannity était deuxième, avec 2,74 millions de téléspectateurs au total et 456 000 dans la démo. Le Rachel Maddow Show a terminé troisième du nombre total de téléspectateurs, avec 2,57 millions, et cinquième de la démo, avec 369000. The Five était le quatrième plus regardé au total, avec 2,48 millions, et le troisième de la démo, avec 420 000. The Ingraham Angle était cinquième au total, avec 2,02 millions de téléspectateurs au total, et quatrième de la démo, avec 388 000 spectateurs.

Fox News a eu le plus de téléspectateurs au cours de la journée, avec 1,45 million, et aussi le plus dans la démo, avec 268000. MSNBC était deuxième en nombre total de téléspectateurs, avec 1,28 million de téléspectateurs, et troisième dans la démo, avec 182 000 téléspectateurs. CNN a terminé troisième du nombre total de téléspectateurs, avec une moyenne de 926 000 téléspectateurs par jour, et deuxième de la démo, avec 237 000.

Fox a également remporté une victoire décisive aux heures de grande écoute, avec en moyenne 2,57 millions de téléspectateurs au total – plus du double de l’audience totale de CNN – et 461 000 dans la démo. MSNBC a terminé deuxième, avec 2,1 millions de téléspectateurs au total et 298 000 dans la démo. CNN était troisième, avec 1,18 million de téléspectateurs au total et 268 000 dans la démo.

Au petit matin, Fox and Friends a dominé la compétition avec 1,18 million de téléspectateurs au total et 228 000 dans la démo. Morning Joe de MSNBC a terminé deuxième, avec 1,07 million de téléspectateurs au total et 153 000 dans la démo. New Day de CNN a terminé troisième, avec 519 000 téléspectateurs au total et 136 000 dans la démo.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]