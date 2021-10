Les plus petites étoiles de la galaxie ont un énorme potentiel de vie

in

Lorsque le télescope le plus puissant du monde sera lancé dans l’espace cette année, les scientifiques découvriront si les planètes de la taille de la Terre dans notre « voisinage solaire » ont une condition préalable essentielle à la vie : une atmosphère.

Ces planètes orbitent autour d’une naine M, le type d’étoile le plus petit et le plus courant de la galaxie. Actuellement, les scientifiques ne savent pas combien de planètes semblables à la Terre qui orbitent ce type d’étoile ont les caractéristiques nécessaires pour être habitables.

Pour éclaircir cette question, des astronomes des universités de California Riverside, Johns Hopkins, Cornell et Chicago, ainsi que des scientifiques de l’université Johns Hopkins, du Goddard Space Flight Center de la NASA, ont étudié si le télescope spatial James Webb, qui sera bientôt lancé, ou le télescope spatial Hubble, actuellement en orbite, est capable de détecter des atmosphères sur ces planètes, comme le rapporte un communiqué.

Ils ont également modélisé les types d’atmosphères susceptibles d’être trouvées, si elles existent, et comment elles pourraient être distinguées les unes des autres. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans l’Astronomical Journal.

35 années-lumière de la Terre

35 années-lumière de la TerreL’étoile sur laquelle cette étude s’est concentrée est une naine M appelée L 98-59, qui ne mesure que 8% de la masse de notre soleil. Bien qu’il soit petit, il n’est qu’à 35 années-lumière de la Terre. Sa luminosité et sa relative proximité en font une cible idéale pour l’observation.

Peu de temps après leur formation, les naines M passent par une phase où elles peuvent briller de deux ordres de grandeur plus fort que la normale. Un fort rayonnement ultraviolet au cours de cette phase a le potentiel d’assécher vos planètes en orbite, d’évaporer l’eau de surface et de détruire de nombreux gaz dans l’atmosphère.

Les chercheurs ont modélisé quatre scénarios atmosphériques différents : un dans lequel les mondes L 98-59 sont dominés par l’eau, un autre dans lequel l’atmosphère est composée principalement d’hydrogène, un autre dans lequel elle a une atmosphère de dioxyde de carbone similaire à Vénus, et un autre dans lequel l’hydrogène de l’atmosphère s’est échappé dans l’espace, ne laissant derrière lui que de l’oxygène et de l’ozone.

Plus d’informationsIls ont découvert que les deux télescopes pouvaient offrir des informations complémentaires en utilisant des observations de transit, qui mesurent une baisse de lumière qui se produit lorsqu’une planète passe devant son étoile.

Les planètes en orbite autour de L 98-59 sont beaucoup plus proches de leur étoile que la Terre ne l’est du soleil. Ils complètent leurs orbites en moins d’une semaine, ce qui rend les observations de transit au télescope plus rapides et plus rentables que l’observation d’autres systèmes dans lesquels les planètes sont plus éloignées de leurs étoiles.

Dans ce système, une planète avec la moitié de la masse de Vénus a été détectée – l’exoplanète la plus légère jamais mesurée à l’aide de la technique de la vitesse radiale – qui est un monde océanique et une planète possible dans la zone habitable qui pourrait héberger la vie, selon une recherche publiée la dernière Juin.

Atmosphère sèche et oxygène

Atmosphère sèche et oxygèneDes quatre scénarios atmosphériques envisagés par les chercheurs, ils ont conclu que l’atmosphère sèche et dominée par l’oxygène est la plus susceptible de se produire sur ces planètes.

Bien qu’elles n’aient peut-être pas d’atmosphères qui se prêtent à la vie aujourd’hui, ces planètes peuvent offrir un aperçu important de ce qui pourrait arriver à la Terre dans différentes conditions, et même de ce qui pourrait être possible sur des mondes semblables à la Terre dans d’autres parties de la galaxie.

Le système L 98-59 n’a été découvert qu’en 2019, et grâce à cette recherche, de nouvelles informations ont été obtenues sur ses caractéristiques, qui seront améliorées, a-t-il déclaré lors du lancement du télescope Webb plus tard cette année.

“Nous sommes sur le point de révéler les secrets d’un système stellaire qui était caché jusqu’à très récemment”, estiment les chercheurs.

Nouvelle frontière astronomique

Nouvelle frontière astronomiqueLe télescope spatial James Webb est un observatoire spatial collaboratif d’environ 17 pays qui est construit et exploité conjointement par la NASA, l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne, pour remplacer les télescopes Hubble et Spitzer.

Le JWST offrira une résolution et une sensibilité sans précédent et permettra un large éventail de recherches dans les domaines de l’astronomie et de la cosmologie.

L’un de ses principaux objectifs est d’observer certains des événements et objets les plus éloignés de l’univers, tels que la formation des premières galaxies. Ces types de cibles dépassent la portée des instruments terrestres et spatiaux actuels.

Ses objectifs incluent également l’étude de la formation des étoiles et des planètes et l’obtention d’images directes d’exoplanètes et de novae. De nouvelles recherches sur le système L98-59 ouvrent la voie à ces découvertes prévisibles.

Référence

L 98-59 : Un système de référence de petites planètes pour la future caractérisation atmosphérique. Daria Pidhorodetska et al. The Astronomical Journal, Volume 162, Numéro 4. DOI.https: //doi.org/10.3847/1538-3881/ac1171

Image du haut : Vue d’artiste d’une étoile naine M, avec trois exoplanètes en orbite. Environ 75 pour cent de toutes les étoiles dans le ciel sont des naines rouges plus petites et plus froides. (POT)