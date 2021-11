Les plus petits écouteurs du monde atteignent 139 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le Black Friday 2021 a été fou jusqu’à présent… et nous le pensons de la meilleure des manières. Des millions d’offres sont disponibles pendant l’événement de vente de deux jours. Et tant d’entre eux proposent de nouveaux prix bas de tous les temps à des produits vraiment impressionnants. C’est le cas de l’accord Earin A-3 Black Friday en cours sur Amazon.

Ces fantastiques véritables écouteurs sans fil ont déjà été mis en vente, mais la remise actuelle du Black Friday les réduit à un nouveau prix très bas. Dépêchez-vous et vous pouvez acheter une paire de Écouteurs Earin A-3 pour seulement 139,30 $ au lieu de 200 $ !

Earin A-3 – Les véritables écouteurs sans fil d’origine – Écouteurs confortables à conception ouverte – Argent Alu… Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 139,30 $ Vous économisez : 59,70 $ (30%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Beaucoup d’écouteurs en vente

En ce qui concerne les véritables écouteurs sans fil, il existe de nombreuses options fantastiques en vente pour le Black Friday. Les exemples comprennent Véritables écouteurs sans fil Echo Buds à partir de seulement 69,99 $ au lieu de 120 $ et jusqu’à 80 $ de rabais super populaire écouteurs Jabra.

Bien sûr, rien n’a été aussi populaire que les offres actuelles d’Amazon sur les AirPod.

Les vrais écouteurs sans fil les plus vendus d’Apple sont tous en vente aux prix les plus bas de l’année en ce moment. La plus grande nouvelle est probablement le fait que le tout nouveau AirPods Pro avec chargement MagSafe sont au plus bas prix jamais vu. ils sont seulement 169,99 $ à l’heure actuelle! Ces écouteurs viennent de sortir le mois dernier, il est donc fou que vous puissiez déjà les obtenir avec une remise aussi énorme.

AirPod 3 bénéficiez du tout premier rabais à 149,99 $, AirPod 2 sont en vente à moins de 100 $, et tous les autres modèles d’AirPods est également réduit.

Ce sont toutes des offres très populaires parmi nos lecteurs. Mais il y a aussi un incroyable accord Earin A-3 Black Friday dont les gens ont profité.

Offre Earin A-3 Black Friday

Tout le monde aime les AirPod pour différentes raisons, mais la qualité sonore et la taille compacte sont en tête de liste. Maintenant, cependant, il existe une nouvelle option géniale appelée Écouteurs Earin A-3 True Wireless qui sonnent tout aussi bien et sont en quelque sorte encore plus petits que les AirPod !

Earin facture sa Écouteurs Earin A-3 True Wireless comme les vrais écouteurs sans fil les plus petits au monde. Bien que nous ne puissions pas confirmer cette affirmation, nous pouvons affirmer qu’il s’agit des plus petits véritables écouteurs sans fil que nous ayons jamais testés.

Nous avons également passé du temps à les tester et à confirmer qu’ils offrent une qualité sonore impressionnante malgré leur petite taille. Tout aussi impressionnant est le fait que ces minuscules petits écouteurs durent aussi longtemps que les AirPod avec une charge, offrant 5 heures de lecture avant de devoir être ravitaillés. L’étui de chargement inclus offre 30 heures supplémentaires et prend en charge le chargement USB-C et sans fil.

À 199 $, ce sont des écouteurs haut de gamme qui se vendent à un prix plus élevé. Mais si vous achetez une paire lors de la grande vente Black Friday 2021 d’Amazon, vous pouvez les accrocher pour un prix record de seulement 139,20 $. Cela signifie que cette offre Earin A-3 Black Friday les réduit à un nouveau prix bas de tous les temps !

