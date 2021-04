Les plus recherchés d’Amérique ont conduit à une arrestation majeure quatre jours seulement après la diffusion de l’épisode

Alison Gracey et Christopher Jones, tous deux citoyens britanniques, ont été arrêtés à Madrid quatre jours après que les Américains les plus recherchés aient souligné leur cas (et leurs apparitions projetées après des années à échapper aux autorités). L’affaire contre Gracey et Jones remonte au 18 décembre 2011 en Floride lorsqu’un bateau appartenant aux deux, appelé le «Get Wet», a été emmené pour une expédition de plongée sous-marine, mais le bateau a chaviré et a coulé environ deux minutes après. a commencé à prendre de l’eau.