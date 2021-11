Les PME ne se développent pas en raison d’obstacles fiscaux et syndicaux excessifs

10/11/2021 à 12:53 CET

Gabriel Ubieto

« Nous avons proposé une loi sur la croissance des entreprises, pour supprimer les barrières syndicales, fiscales et du travail et encourager les entreprises à se développer. » La phrase a été prononcée par le président du PP, Pablo Casado, le 25 octobre de Pampelune, ​​au Congrès national de l’entreprise familiale, et en ce sens, elle est pleinement synchronisée avec les exigences qu’il a mises sur la table ce Mercredi Cepyme, le représentant de la PME lié au grand employeur CEOE. Son président, Gerardo Cuerva, a présenté un document qui compile 100 réglementations qui régissent actuellement les PME et qui « découragent la croissance des entreprises », comme ils le défendent. Il s’agit notamment de l’obligation pour les entreprises de plus de 30 salariés d’avoir trois délégués du personnel, devant financer 10 % de la formation des salariés ou encore la perte d’avantages fiscaux dès 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.

L’augmentation de la taille des entreprises est l’une des priorités de l’association patronale espagnole, car elle considère qu’avec un tissu d’entreprises plus grandes, cela améliorerait la productivité, le chiffre d’affaires et les conditions de travail. En plus d’éviter la mortalité des entreprises, puisque les entreprises ayant des employés en Espagne ont une « espérance de vie à la naissance & rdquor ; en moyenne près de 11 ans, soit près de la moitié de la durée moyenne des entreprises de l’UE ; selon les données obtenues par Cepyme auprès d’Eurostat. Ce pourcentage s’explique par le fait qu’il existe une mortalité infantile très élevée parmi les entreprises. Et c’est que la moitié des entreprises ne survivent pas plus de trois ans après leur création.

Mais tout cela est plus difficile en Espagne en raison des différents obstacles imposés aux entreprises. Le rapport présenté ce mercredi par Cepyme critique que « les hommes d’affaires espagnols rencontrent plus de difficultés que la moyenne de l’Union européenne pour créer une entreprise ». Selon leurs données, référencées dans celles de l’étude Doing Business 2020 du Groupe de la Banque mondiale, en Espagne, les procédures nécessaires à la création d’une entreprise prennent 12,5 jours ; contre 11,9 jours en moyenne pour l’UE. A quoi les employeurs ajoutent leur critique selon laquelle l’entreprise espagnole supporte une charge fiscale totale plus importante que l’européenne. Selon leurs données, cela équivaut à 47 % de leur bénéfice net avant impôts, alors que dans la moyenne de l’UE, ce chiffre s’élève à 40 %.

En revanche, les bénéfices d’engraisser le tissu commercial vers les grandes entreprises et d’éviter le « syndrome des 50 salariés », comme l’a évoqué Cuerva, sont de l’avis de Cepyme nombreux. Selon ses calculs, assimiler la taille du tissu économique à celle de l’Europe créerait 1,2 million d’emplois, augmenterait le PIB de 5,2 % et augmenterait la collecte du trésor public de 20 milliards. Et les formules sur lesquelles ils parient éliminent ces 100 barrières différentielles avec les grandes entreprises, récompensent fiscalement les fusions d’entreprises et augmentent l’aide à la formation pour les travailleurs des PME.

Moins productif et avec de moins bons salaires

Pour étayer sa démarche, Cepyme met plusieurs données sur la table. L’un d’eux est l’écart de productivité entre les grandes entreprises et les PME, ce qui en Espagne est supérieur à la moyenne européenne. Si dans l’ensemble de l’UE c’est 2,3 fois, en Espagne cette différence est de 2,6 fois au détriment des petits.

Il ne s’agit pas seulement de résultats commerciaux, puisque cette croissance commerciale se traduirait également, selon Cepyme, par une meilleure conditions de travail pour les travailleurs qui y sont employés. Pour cela, il extrait des données macro au niveau des salaires. Dans le cas de l’Espagne, en 2020, le salaire moyen des entreprises d’au moins 200 salariés était 50 % plus élevé que celui de celles de moins de 50 salariés. Ce qui en termes absolus se traduit par environ 665 euros de différence, entre le 2 005 euros bruts par mois par un salarié d’une entreprise de plus de 200 salariés et le 1 340 euros en moyenne de son homologue dans une entreprise de moins de 50 salariés.