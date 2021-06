Les pneus de Verstappen ne sont pas “abusés” avant l’échec de fin de course · .

in

Red Bull pensait que Max Verstappen ne risquait pas de manquer la fin du Grand Prix d’Azerbaïdjan jusqu’à la déflation des pneus qui l’a expulsé.

Le directeur de l’équipe, Christian Horner, a déclaré qu’en se basant sur leur pratique de la course à pied, ils s’attendaient à ce que les pneus durs C3 de Verstappen « auraient pu durer facilement » jusqu’à la fin.

“D’après la durabilité que nous avons pu voir et la façon dont Max conduisait la voiture, cela aurait dû être plus que confortable”, a-t-il déclaré. « D’après ce que nous avons pu voir pendant la course, vous pouviez voir que toutes les épingles d’usure étaient là. Le pneu n’a pas été maltraité. Les températures étaient toutes bonnes.

Dans les deux tours avant son accident, Verstappen a signé le meilleur tour de la course, puis a bouclé le tour à un centième de seconde. Son pneu s’est cassé alors qu’il entamait son 46e tour.

“Son ingénieur de course venait juste de vérifier avec lui, juste pour s’assurer que tout était sous contrôle, puis boum”, a déclaré Horner. “C’était donc totalement inattendu.”

Malgré l’échec et l’accident ultérieur de Verstappen, la roue arrière gauche et le pneu étaient en grande partie intacts. Horner espère que cela aidera Pirelli dans son enquête sur les échecs similaires subis par Verstappen et Lance Stroll.

« Bien sûr, nous devons comprendre ce qui a causé le problème », a-t-il déclaré. « Visuellement, les pneus de Max semblaient en très bon état.

“Ce qui est bien, c’est que le pneu est resté en grande partie intact, donc au moins nous avons les preuves. Donc, si c’est un peu de débris qui a causé la crevaison ou autre chose, au moins nous avons toutes les preuves pour pouvoir reconstituer la cause.

