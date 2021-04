Les pneus étaient probablement la plus grande nouveauté pour moi

Mick Schumacher a l’impression d’avoir «appris une tonne de nouvelles choses» lors de sa première sortie en Formule 1 au Grand Prix de Bahreïn le mois dernier.

La recrue de Haas a terminé la course en 16e position après une rotation précoce, après avoir réussi à surqualifier son coéquipier Nikita Mazepin par une marge saine de 0,824 seconde.

Bien que Haas ne soit pas censé être trop compétitif cette saison, l’expérience de la course en F1 sera, espérons-le, précieuse pour le champion de F2 2020.

Réfléchissant à ses débuts avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola ce week-end, Schumacher a déclaré que les pneus Pirelli utilisés en F1 étaient l’un des principaux facteurs auxquels il devait s’adapter, tout en admettant que la façon dont la voiture se comportait au début de la course a été une surprise.

«Je pense qu’en général, j’ai appris une tonne de nouvelles choses, et nous l’avons vu dans toutes les réunions que nous avons eues», a-t-il déclaré. «C’est toujours différent d’en parler et de le ressentir.

«Il y a beaucoup de choses que j’ai apprises sur les pneus, c’est probablement la plus grande nouveauté pour moi. Aussi, sur des choses comme la quantité d’appui que nous perdons au début de la course. C’est comme passer de 100% d’appui à 20% d’appui au moment où vous vous engagez dans un virage.

«Il y avait certainement beaucoup de choses à apprendre et à regarder avant de se diriger vers Imola. Je sens que j’ai beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de confort, mais j’ai également été très surpris de la rapidité avec laquelle le week-end s’est terminé. Tout s’est passé en un clin d’œil – c’était une affaire de peu de temps et beaucoup à apprendre, disons les choses comme ça.