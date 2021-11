Les PNJ d’Horizon Forbidden West auront des personnalités uniques

Se souviendra-t-il que je ne l’ai pas sauvé ? Ouais, probablement… d’accord, d’accord, j’arrive. Capture d’écran : Guerrilla Games / Kotaku

Une série de nouveaux détails sur Horizon Forbidden West ont été révélés aujourd’hui sur le blog PlayStation. Parmi eux, il est fait mention d’un nouveau système de foule qui influencera le comportement des PNJ, dans le but déclaré de faire en sorte que les différentes tribus et cultures que vous rencontrez se sentent distinctes non seulement dans leurs vêtements et leur architecture, mais également dans leurs actions interpersonnelles. Un élément de cette méthodologie est l’attitude, qui dicte les personnalités individuelles des personnages non combattants dans le monde du jeu.

Dans le billet de blog, le concepteur principal du monde vivant de Guerrilla Games, Espen Sogn, a déclaré que la suite d’Horizon Zero Dawn comportera un système de foule. Cet ensemble de règles détermine tout, des réactions aux sentiers pédestres et diverses autres animations, y compris la façon dont certaines tribus transportent des cruches d’eau. « Vous devriez être capable d’identifier de loin la tribu que vous regardez », a déclaré Sogn. Une attitude qui, selon Sogn, signifie que l’équipe peut « créer des personnes uniques qui se comportent comme des individus dans le monde ».

« Nous ajoutons constamment des couches d’authenticité dans le monde à travers des animations et des comportements », a déclaré Sogn à propos du nouveau cadre. «Lorsque les membres d’une tribu sont dans leur campement, leurs espaces sûrs, ils peuvent agir comme eux-mêmes. Les Oseram sont une tribu sociale et historiquement patriarcale, leurs animations portent donc davantage sur les coups d’épaule et les high fives. Les Utaru, en revanche, sont décontractés, ils s’assoient donc souvent ensemble et sont un peu plus sensibles. Au fur et à mesure que le joueur se déplace, ce sont des indices subconscients potentiels qui vous aideront à visualiser où vous vous trouvez dans le monde.

On ne sait pas ce que l’attitude signifie vraiment. On ne sait pas non plus s’il fonctionnera comme The Walking Dead de Telltale Games dans lequel les PNJ sont connus pour « s’en souvenir ». Cependant, il semble que les personnages non jouables auront une personnalité distincte dictée par leur environnement et les personnes qui les entourent, un peu comme le monde réel. Une possibilité de la façon dont tout cela pourrait fonctionner est que les PNJ traitent Aloy différemment en fonction de ses actions ailleurs dans le monde du jeu, mais ce n’est qu’une hypothèse.

Nous devrons attendre et voir si les PNJ auront un problème d’attitude avec Aloy lorsque Horizon Forbidden West sortira sur PS4 et PS5 le 18 février 2022. Malheureusement, le prochain blockbuster PlayStation sera l’un des derniers jeux que Sony offrira un prochain gratuit -gen mise à niveau pour. Et pour une raison quelconque, Horizon Forbidden West propose neuf éditions disponibles en pré-commande.