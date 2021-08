Depuis qu’Elvis Presley a secoué ses hanches pour la première fois, la controverse s’est emparée de chaque mouvement du rock’n’roll. Cependant, alors que toutes sortes de mésaventures excessivement alimentées alimentent la machine médiatique à court terme, une pochette de disque au design provocateur peut avoir l’impact le plus durable lorsqu’il s’agit d’énerver la majorité morale – et la notoriété durable est particulièrement assurée si la pochette de l’album est banni. uDiscover Music enquête sur les pochettes d’albums les plus controversées de tous les temps.

Les Beatles : Hier et aujourd’hui (1966)

Cet album de compilation américain comportait une photo de pochette bizarre de Les Beatles vêtus d’habits de boucher, drapés de morceaux de viande et de morceaux de poupée démembrés. Conçue comme une satire du pop art, l’œuvre est rapidement devenue l’une des premières couvertures d’album controversées au monde. Alors que l’album (rapidement relogé dans une pochette de remplacement inoffensive) était en tête des charts Billboard, Capitol a récupéré plus de 50 000 exemplaires de la pochette originale auprès de détaillants inquiets.

L’expérience Jimi Hendrix : Electric Ladyland (1968)

L’édition originale du Royaume-Uni de JimiLe troisième album de Billboard, en tête des charts, est apparu à l’origine avec une pochette controversée mettant en vedette 19 femmes nues. Cela a changé lorsque Hendrix lui-même a exprimé son mécontentement.

John Lennon & Yoko Ono : Musique inachevée n°1 : Deux vierges (1968)

La manche pour John et le classique avant-gardiste de Yoko a été tourné à l’aide d’un appareil photo à retardement leur permettant de se prendre en photo nue. Comme on pouvait s’y attendre, l’œuvre d’art qui en a résulté a provoqué l’indignation, incitant les distributeurs à vendre l’album dans un simple emballage brun. Seuls 5 000 exemplaires ont été initialement pressés au Royaume-Uni.

Les Rolling Stones : Banquet des mendiants (1968)

La pochette originale “interdite” Les pierres qui roulent soumis pour leur classique Banquet de mendiants L’album présentait un mur de salle de bain d’aspect louche couvert de graffitis et a été rejeté par leur maison de disques. Initialement, l’album est sorti dans une pochette blanche presque unie conçue comme une carte d’invitation.

Foi aveugle: Foi aveugle (1969)

L’image de couverture du photographe Bob Seidemann d’une fille pubère aux seins nus tenant un ornement de capot de voiture était destinée à symboliser l’accomplissement de la créativité humaine au cours de l’été où l’homme a marché sur la lune, mais elle a plutôt provoqué une fureur. Pour l’édition américaine de Blind Faith, l’image a été remplacée par une photo du groupe.

Les Rolling Stones : Sticky Fingers (1971)

Le légendaire Andy Warhol a participé à la conception de l’œuvre d’art pour les formidables Stones Doigts collants. Reflétant le titre chargé d’insinuations, l’image présentait un gros plan d’un entrejambe masculin vêtu d’un jean – et le pressage de vinyle original comportait même une fermeture à glissière fonctionnelle. Les détaillants, cependant, se sont plaints que la fermeture à glissière causait en fait des dommages au vinyle pendant le transport, de sorte que la pochette a été retravaillée.

David Bowie : Chiens de diamant (1974)

David BowieLe huitième album de studio de comportait une pochette ouvrante qui, lorsqu’elle était vue en entier, représentait littéralement la star avec des conneries de chien. L’image était destinée à représenter la vision d’un monde post-apocalyptique influencée par George Orwell par Bowie, mais les organes génitaux incriminés ont ensuite été retouchés jusqu’à ce que la réédition du CD EMI/Rykodisc de 1990 les rétablisse.

Roxy Musique: Country Life (1974)

L’illustration de la pochette candide pour Musique RoxyLe quatrième album acclamé de Can a présenté deux mannequins légèrement vêtus, dont l’un était le cousin du guitariste de Can Michael Karoli. Comme on pouvait s’y attendre, il a provoqué l’indignation et a été censuré dans plusieurs pays, dont les États-Unis, bien que l’album ait toujours fait partie du Top 40 du Billboard 200.

Scorpions : Virgin Killer (1976)

Le quatrième LP du groupe allemand hard-rock Scorpions présentait une image d’une fille pubère nue, apparemment destinée à refléter le temps en tant que tueur de l’innocence, mais elle a fini par faire l’objet d’une indignation morale. Il a finalement été vendu dans du plastique noir scellé dans certains territoires.

Sex Pistols: Never Mind The Bollocks, Voici les Sex Pistols (1977)

Sans doute la pochette d’album la plus controversée de tous, Pistolets sexuels‘ album studio isolé a causé un chaos total. C’était au centre d’une affaire judiciaire britannique liée à l’obscénité après l’arrestation d’un détaillant de disques basé à Nottingham pour avoir présenté la pochette (qui affichait bien en évidence le mot «Bollocks») dans sa vitrine. Le patron de Virgin, Richard Branson, a engagé l’avocat John Mortimer, QC, pour le défendre et les accusations ont finalement été abandonnées.

Les fentes : coupées (1979)

Aussi difficile que la grande musique contenue à l’intérieur, Le premier album des Slits, Cut, mettait en vedette le groupe entièrement féminin subvertissant leur potentiel de pin-up en apparaissant comme une guerrière, seins nus et généreusement recouverts de boue.

Bow Wow Wow : voir la jungle ! Voir Jungle ! Allez rejoindre notre gang, ouais, ville partout ! Devenez fou de singe ! (1981)

Bien que basée sur la pièce du 19ème siècle du peintre Edouard Manet Le Déjeuner Sur l’Herbe, la pochette du premier LP de Bow Wow Wow présentait toujours la chanteuse Anabella Lwin (alors âgée de 14 ans) posant nue. Le résultat ? Une enquête de la police de Scotland Yard a été ouverte par la mère d’Anabella.

Dio : Plongeur sacré (1983)

DioLe formidable premier album de LP était logé dans une pochette mettant en vedette la mascotte démoniaque du groupe, Murray, entouré de vagues et regardant un prêtre enchaîné vraisemblablement sombrer vers sa mort. Le leader Ronnie James Dio, cependant, a fait valoir que les apparences sont trompeuses et qu’il pourrait tout aussi bien être un prêtre tuant un diable.

Guns N’ Roses: Appetite For Destruction (1987)

L’oeuvre originale pour Guns N’ Roses‘ premier album à plusieurs reprises mettait en vedette un violeur robotique sur le point d’être puni par un vengeur du métal. Après que les détaillants ont refusé de stocker l’album, Geffen a logé le disque dans une jaquette moins controversée et a déplacé l’illustration incriminée dans la pochette intérieure.

Nirvana: Nevermind (1991)

Nirvana‘s stellaire deuxième album présente Spencer Elden, quatre mois, nageant dans une piscine pour bébés. Geffen était inquiet, car les organes génitaux du bébé étaient clairement visibles sur la photo. Ils ont préparé une couverture alternative à l’aérographe, mais le leader de Nirvana, Kurt Cobain, a insisté sur le fait que l’image originale devrait rester.

Ice Cube : Acte de décès (1991)

Le hip-hop ne manque pas de pochettes d’albums controversées (voir Kanye West‘s My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ci-dessous), mais ancien NWA membre Glaçon brandit l’un des premiers. Représentant un cadavre marqué aux orteils, Death Certificate a tiré quelques coups de poing, mais avec des chansons franches traitant du trafic de drogue, du profilage racial et des problèmes liés aux armes, le deuxième album d’Ice Cube allait toujours au devant de la controverse – sans parler de l’incitation d’un État – large interdiction dans l’Oregon.

Megadeth : Youthanasia (1994)

Basée sur l’idée que la société euthanasiait ses jeunes, la couverture de MegadethLe sixième album de l’album dépeint de manière controversée une femme âgée accrochant des bébés par les pieds à une corde à linge. Néanmoins, il a toujours culminé au n ° 4 du Billboard 200.

Kevin Rowland : Ma beauté (1999)

Pour des raisons connues de lui seul, le leader des Dexys Midnight Runners, Kevin Rowland, est apparu sur son album de reprises très médiatisé, My Beauty, vêtu de drag et de maquillage lourd. Confus par sa nouvelle direction radicale, les fans l’ont bombardé de bouteilles lorsqu’il a porté le même ensemble sur scène au festival de lecture de 1999.

Marilyn Manson : Holy Wood (Dans l’ombre de la vallée de la mort) (2000)

L’indignation morale hurlante et l’interdiction des magasins américains Walmart et Kmart ont salué Holy Wood – mais sa manche représente Manson représenté comme un Christ crucifié avec sa mâchoire pendante. Sans surprise, ce n’est qu’une des nombreuses pochettes d’album controversées créées par Marilyn Manson.

Kanye West : Ma belle fantaisie sombre et tordue (2010)

Kanye West a délibérément entrepris de créer une œuvre d’art qui se classerait aux côtés des pochettes d’albums les plus controversées, voulant prétendument que son cinquième album soit logé dans une pochette qui serait interdite. Ainsi, il a commandé cette image de George Condo de lui-même à cheval sur une femme ailée sans bras. La polémique qui a suivi n’a pas fait de mal : l’énorme album ambitieux a fait ses débuts au n ° 1 aux États-Unis et a remporté un Grammy Award du meilleur album de rap en 2012.

Connaissez-vous des pochettes d’album controversées plus surprenantes que celles-ci ? Faites le nous savoir!