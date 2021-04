Les podcasts arrivent sur Amazon Music et sans frais supplémentaires

14 avr.2021 à 11:37 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Les podcasts c’est le format qui s’est le plus développé ces dernières années. Les plateformes de streaming musical les ont progressivement introduites, permettant aujourd’hui de trouver d’innombrables programmes dans ce format. Nous savions déjà que sur Spotify, les podcasts rencontrent un énorme succès, et Maintenant, ils atteignent enfin Amazon Music en Espagne.

Grâce à l’application de Amazon Music pour iOS et Android nous pouvons désormais accéder à d’innombrables podcasts. Dans le cas d’Amazon, c’est extrêmement utile, car nous pouvons également en profiter sur les appareils Amazon Echo, qui incluent l’assistant vocal Alexa. Le meilleur de tous est qu’ils arrivent sans frais supplémentaires, ce qui nous permettra d’en profiter via notre abonnement à Amazon Prime, ou même via son plan gratuit. Si nous passons maintenant à l’application pour les appareils mobiles, nous verrons qu’une nouvelle section a été ajoutée dans la barre inférieure de l’interface. Dans cette section, nous pouvons trouver des recommandations, des programmes classés par catégories, et nous pouvons même les télécharger pour les écouter hors ligne sur n’importe quel appareil. De plus, la reproduction est synchronisée sur tous les appareils sur lesquels nous avons Amazon Music.

L’arrivée des podcasts sur Amazon Music chevauche quelque peu le travail qu’Audible faisait déjà, qui appartient également à Amazon et comprend différents podcasts, livres audio et autres. Cependant, Craig Strachan, responsable des podcasts chez Amazon Europe, garantit que les deux plates-formes ont des publics différents.