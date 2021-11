Les podcasts ont toujours eu de la musique instrumentale – maintenant certains ont aussi du chant

Dans la série de podcasts Forever Is a Long Time, les auditeurs entendent un homme interroger gentiment ses proches sur les détails de leurs mariages ratés. Ensuite, ils l’entendent chanter une chanson à ce sujet.

L’animateur Ian Coss était musicien avant de commencer à produire et à concevoir des podcasts, et il utilise depuis longtemps l’écriture de chansons pour donner un sens à sa vie. Lorsqu’il a eu besoin de traiter le sujet désordonné et émotionnel du divorce, il a commencé par chanter. Ensuite, il a interrogé sa famille pour obtenir plus de réponses qu’il cherchait. Ni l’un ni l’autre ne serait complet sans l’autre, a-t-il déclaré – il « voulait que cela ressemble à un tout intégré ». De là, un hybride d’un album et d’un podcast est né.

De nombreux musiciens ont appliqué leurs compétences à la production de podcasts, créant les instrumentaux et les chansons à thème originales entendues dans de nombreux spectacles. Mais des chansons avec des paroles ? Intégré là dans un épisode ? Il n’y a pas eu historiquement de place pour eux puisqu’ils rivalisent avec les mots prononcés. Mais le désir d’incorporer le chant de toute façon a conduit plusieurs créateurs à réinventer la structure des spectacles qu’ils produisent, créant des chansons qui sont censées vivre à côté des interviews et des discussions. Comme pour les créations de Coss, leurs chansons deviennent tout aussi importantes que le discours qui les entoure.

Parler et chanter se sont déjà mêlés dans le cadre de podcasts, mais surtout fictifs. La série scénarisée Electric Easy guide les auditeurs de la parole à la chanson en présentant des performances musicales directement dans l’intrigue ; il en va de même pour Halloween in Hell, qui concerne un concours de chant organisé par Satan. Mais il est moins intuitif de suivre lorsque les chansons sont glissées dans quelque chose comme un chatcast ou une émission basée sur des interviews, qui peuvent ne pas avoir de transition naturelle entre les deux formats. Les auditeurs peuvent être éteints lorsqu’ils sont secoués de l’un à l’autre, d’autant plus qu’ils ne peuvent pas être guidés à travers la transition par des images visuelles comme ils le peuvent en regardant des films ou la télévision.

Au-delà des podcasts fictifs qui suivent à peu près le format Glee, l’interaction de la chanson et de la parole s’est principalement limitée à des choses autres que les podcasts. Pensez aux albums de hip-hop et de rap, qui oscillent entre morceaux musicaux et intermèdes et scènes parlées. Un autre exemple est le modèle de radio FM, où les DJ font surface entre les chansons pour plaisanter, souvent sur des choses autres que la musique. Coss dit qu’il n’a pas pu trouver de podcasts qui atteignaient l’équilibre qu’il essayait de trouver, où les chansons se rapportaient délibérément aux discussions ou vice versa ; au lieu de cela, il s’est inspiré d’albums conceptuels musicaux, comme The Point de Harry Nilsson, ainsi que des «trois heures de chanson et de conversation» de Woody Guthrie, hébergés par la Bibliothèque du Congrès.

Avec ces exemples dans d’autres domaines audio, le public a eu des années pour s’habituer à l’idée que les médiums vont se mélanger ; pour éviter de désactiver les auditeurs dans les podcasts, les producteurs ont cherché à être aussi peu surprenants que possible avec la façon dont ils ont présenté la musique. Dans la série scénarisée Here Comes the Break, le narrateur de l’émission interviewe de vrais musiciens pour un podcast fictif (au sein de ce vrai podcast), sur lequel les artistes lancent des pistes réelles qu’ils ont enregistrées dans le monde réel. Pour éviter que les auditeurs ne soient désorientés par l’intrigue autrement non musicale passant soudainement à la chanson, la musique est toujours placée à la fin d’un épisode ; il en est de même du spectacle de Coss. Les deux podcasts conservent également leur contenu de la même durée d’épisode à épisode – environ 30 minutes – ce qui, en tant que durée standard dans l’industrie, offre aux auditeurs un élément familier dans un concept autrement inconnu.

Un musicien et producteur a expérimenté jusqu’où les auditeurs de podcast sont prêts à aller pour entendre les chansons qu’elle veut qu’ils entendent. Le podcast film-discussion You Are Good, animé par Sarah Marshall et Alex Steed, présente à la fois des reprises et des morceaux originaux de la musicienne Carolyn Kendrick (qui, grâce à ses compétences techniques, produit également le spectacle). Dans un épisode donné, les auditeurs entendent une conversation entre Marshall et Steed, une chanson que Kendrick a enregistrée pour compléter la discussion, puis un retour à la conversation.

« Je fais vraiment des chansons beaucoup plus courtes que si je faisais un album ordinaire », dit Kendrick. Créer des chansons pour le milieu d’un épisode, par opposition à la fin, nécessite également de généraliser les paroles et de « couper le gras » qui ne soutient pas directement la discussion, dit-elle. « Ma crainte numéro un est que la musique soit distrayante, et j’espère que ce n’est pas le cas. »

Loin d’être distrayante, étant donné que You Are Good est à la fois idiot et sérieux, la musique lyrique peut être un outil de transition utile. Après que les animateurs ont plaisanté dans les premières minutes d’un épisode sur The Shining, l’auditeur entend des notes basses et effrayantes sur un piano, Kendrick chantant de manière répétitive la phrase « tout fonctionne et aucun jeu ne fait de Jack un garçon ennuyeux », qu’elle dit « a transmis la chair de poule de cette histoire ». Cela fonctionne comme une transition vers la conversation nettement plus lourde entre les hôtes qui suit.

La musique de ces podcasts peut être leur argument de vente, déclare Brady Sadler, PDG et co-fondateur de la société audio Double Elvis, qui a produit Here Comes The Break. Dans cette émission en particulier, qui a été qualifiée de « podcast de rupture musicale », les chansons ont fait leurs débuts exclusivement dans les épisodes, et les musiciens ont agi comme une « base d’influenceurs intégrée » pour faire monter les gouttes sur les réseaux sociaux, dit Sadler. « Avoir la musique exclusive a définitivement atteint ce que nous espérions », ajoute-t-il : exciter les gens à entendre une chanson dans le contexte du podcast et de ses personnages, même s’ils savaient qu’ils pourraient entendre la chanson via une large diffusion dès le lendemain .

La réception généralement positive de ces émissions peut être due aux attentes des auditeurs qui commencent déjà à changer. Comme le souligne Coss, Spotify a publié des listes de lecture « Daily Drive » pendant des années, mélangeant de la musique avec des informations rapportées, et Sadler spécule que, plus généralement, de nombreux auditeurs se sont habitués à aller à un endroit (par exemple, Spotify, Amazon Music) pour entendre à la fois de la musique et des podcasts, même si les deux supports ne sont pas souvent joués en succession rapide.

Peut-être que Spotify sait quelque chose que ces créateurs ne peuvent que spéculer : que les auditeurs veulent effectivement un contenu qui combine parler et chanter. Cela donnerait l’impression que des projets comme You Are Good et Forever Is a Long Time sont apparus en réponse, en s’inspirant des plus grands acteurs de l’industrie.

« Le timing est intéressant, non ? Que je serais attiré par ce genre de projet à un moment où l’audio musical et narratif se croisent de plus en plus », explique Coss. Il rit : « Je ne veux certainement pas donner de crédit à Spotify. »

L’«arc plus long» vers ce moment, dit-il, est probablement plus personnel. Lui, comme Kendrick, était musicien avant d’être producteur de podcast. « J’ai apporté ces compétences avec moi à l’audio narratif en tant que nouvel endroit à explorer et à créer », dit-il. « Je pense qu’il y a toujours eu un désir de rassembler ces choses. »