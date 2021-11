Les poids lourds de l’indice forcent Sensex à fermer profondément dans le rouge, Nifty doit franchir 18060 pour une cassure à la hausse

Les marchés plus larges ont reflété la chute, à l’exception des indices à petite capitalisation puisque Nifty Smallcap 50 a gagné 0,58%. (Photo : REUTERS)

Les ours ont pris le contrôle de Dalal Street à la dernière heure des échanges mardi, forçant Sensex et Nifty à clôturer avec des pertes. Le S&P BSE Sensex a perdu 396 points ou 0,65% pour clôturer à 60 322 points tandis que l’indice Nifty 50 a perdu 0,61% pour s’établir à 17 999. Reliance Industries Limited a été l’action la moins performante sur Sensex, en baisse de 3,17 %, suivie de la State Bank of India et d’Ultratech Cement. Maruti Suzuki India a augmenté de 7,32% en tant que premier gagnant sur Sensex, suivi de Mahindra & Mahindra, Tech Mahindra et Infosys. L’indice Bank Nifty a chuté de 1% pour terminer à 38 300. Les marchés plus larges ont reflété la chute, à l’exception des indices à petite capitalisation puisque Nifty Smallcap 50 a gagné 0,58%.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities –

« Les ventes trépidantes des transactions tardives sur les actions bancaires, pétrolières et gazières et immobilières ont lourdement pesé sur les indices de référence, car une inflation plus élevée reste une préoccupation majeure pour les marchés. Sur les graphiques intraday, le Nifty a formé une formation supérieure inférieure qui est globalement négative. Pour les day traders, 18060 serait le niveau de résistance immédiat, et si l’indice glisse en dessous du même niveau, la vague de correction pourrait se poursuivre jusqu’à 17900-17830 niveaux. D’un autre côté, 18060 serait le niveau de cassure intrajournalier clé pour les taureaux, et au-dessus de celui-ci, l’indice pourrait passer aux niveaux 18100-181235. »

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, l’indice a formé une bougie baissière sur la période quotidienne, ce qui montre une faiblesse dans le compteur. Sur le graphique horaire, l’indice s’est négocié avec des plus hauts plus bas plus bas, ce qui indique quelques corrections pour la prochaine séance de bourse. En outre, l’indice a clôturé en dessous de 21 DMA et l’indicateur stochastique s’échange négativement, ce qui indique une faiblesse du compteur pour les prochaines séances de bourse. À l’heure actuelle, l’indice a un niveau de support de 17800, tandis que la résistance est à 18250. »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Sur le plan technique, les marchés se négocient autour de la zone de support clé d’environ 18 000 niveaux et s’ils se maintiennent au-dessus de ce niveau pendant quelques séances supplémentaires, nous pouvons voir un bon mouvement haussier à court terme. Le support et la résistance immédiats de Nifty 50 sont respectivement de 17850 et 18250. »

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities –

« Nifty est incapable de se maintenir à des niveaux plus élevés. Il a fait une barre baissière aujourd’hui. Il a clôturé à 19990, en baisse de 120 points. Il a un support dans la plage 17950-17850 et une résistance dans la plage 18100-18200. Il est suggéré aux traders de ne pas initier de nouvelles positions longues jusqu’à ce que nous voyions une clôture au-dessus de 18200 avec des volumes supérieurs à la moyenne. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Le marché intérieur a commencé à s’échanger entre gains et pertes avant de sombrer dans le rouge foncé avec de fortes ventes d’actions bancaires et pharmaceutiques. La déclaration de RBI selon laquelle les valorisations boursières sont étirées a ajouté à la pression, mais les moyennes et petites capitalisations ont surperformé. Les marchés mondiaux sont restés mitigés à la fin de la réunion Biden-Xi, les deux parties appelant à davantage de coopération. Les marchés européens et américains se négocient presque à plat avant la publication des données sur le PIB de la zone euro et les ventes au détail aux États-Unis pour le troisième trimestre. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

« Alors que les investisseurs tentent de comprendre la déconnexion de valorisation entre les entités numériques récemment cotées et leurs homologues traditionnels qui ont construit une portée de distribution hors ligne, l’euphorie autour des premières semble avoir fait réfléchir les esprits. Alors que la rue s’inquiète des pressions inflationnistes conduisant à une augmentation des prix des entreprises et de leur impact conséquent sur la demande, nous avons assisté aujourd’hui à une séance de bourse très volatile. Le secteur automobile a cependant résisté à la tendance, les constructeurs automobiles ayant constaté un bon intérêt des acheteurs suite aux rapports d’atténuation des pénuries de puces et de semi-conducteurs, l’indice automobile ayant augmenté de 3% dans le commerce de l’après-midi.

