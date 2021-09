Les poids lourds européens s’affrontent en Ligue des champions pour la première fois depuis cette confrontation 8-2

in

Les géants européens s’affronteront au premier tour de la phase de groupes de la Ligue des champions alors que le Bayern Munich se rendra à Barcelone.

Barcelone est sur le point de commencer son voyage européen sans l’homme vedette Lionel Messi, qui a marqué 120 buts en UCL avant son transfert estival au Paris Saint-Germain.

Messi se classe deuxième pour les buts en Ligue des champions, mais les hôtes ont également le troisième meilleur buteur à craindre avec Robert Lewandowski

Le Bayern Munich abordera cet affrontement avec une grande confiance et des souvenirs de sa remarquable victoire 8-2 sur le Barça lors de son dernier affrontement en quarts de finale de la Ligue des champions 2019/20.

Philippe Coutinho a marqué deux buts à la raclée alors qu’il était prêté au Bayern par Barcelone, mais sera de l’autre côté mardi soir.

Barcelone n’a pas de titre en Ligue des champions depuis la saison 2014/15 et cherchera à se racheter pour cette défaite choquante contre les géants allemands.

Barcelone v Bayern Munich : date et heure du coup d’envoi

Ce choc de Ligue des champions doit avoir lieu le mardi 14 septembre au Camp Nou.

Le coup d’envoi est fixé à 20 heures, heure du Royaume-Uni.

Barcelone v Bayern Munich : commentaires en direct

Une couverture complète sera en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h45.

Ian Danter et Matt Holland fourniront des commentaires en direct et pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Nous aurons également toute l’action dans notre blog en direct qui se déroulera tout au long de la soirée sur le site Web de talkSPORT.

Aguero a raté la gloire de la Ligue des champions avec City et a rejoint Barcelone cet été Barcelone v Bayern Munich: Nouvelles de l’équipe

Barcelone espère que son attaquant vedette Memphis Depay débutera car il a déjà marqué deux fois cette saison.

Ronald Koeman ne pourra pas faire appel à Sergio Aguero car il est blessé au mollet.

Les problèmes de blessures de Barcelone ne s’arrêtent pas là, avec Ousmane Dembele, Martin Braithwaite et Ansu Fati tous blessés au genou.

Sergino Dest est également incertain après avoir été touché en jouant pour les États-Unis alors qu’il était en service international.

Kimmich célèbre le cinquième but après Barcelone lors de la victoire 8-2 du Bayern

Le Bayern Munich, en revanche, a moins de problèmes de blessures et ne devrait pas avoir de nouveaux absents pour cet incroyable affrontement européen.

Kingsley Coman et Corentin Tolisso n’ont pas joué samedi contre le RB Leipzig et il est peu probable qu’ils débutent en raison de problèmes de mollets.

Serge Gnabry devrait débuter malgré son remplacement à la mi-temps ce week-end.

Thomas Muller et Joshua Kimmich devraient également commencer et tous deux aiment un but contre les hôtes.