Les poids mouches les plus résistants au monde se disputent le titre BRAVE CF dans le plus grand tournoi de l’histoire de la division

SEEF DISTRICT._ BRAVE Combat Federation célébrera le 1er avril avec la plus grande carte de l’histoire de la promotion, BRAVE CF 50, qui se déroulera à l’historique Fort Arad dans son pays d’origine, le Royaume de Bahreïn.

BRAVE CF a non seulement réalisé 50 événements en quatre ans et six mois, mais il a fait irruption sur le marché mondial en visitant 21 pays sur cinq continents, devenant ainsi le numéro un de la promotion des arts martiaux mixtes en Asie.

Véritable promotion mondiale des arts martiaux mixtes, BRAVE CF a signé les poids mouches les plus résistants pour concourir pour le titre vacant de champion du monde des poids mouches BRAVE CF dans leur célèbre tournoi poids mouche.

Le monde entier est à la recherche de qui remportera le titre inaugural de meilleur alignement de poids mouche dans toute organisation qui cherche à prouver un point.

Le tournoi a commencé avec des combattants d’Europe, des États-Unis, d’Amérique latine et de Russie, mais il ne reste que deux nations: les États-Unis et la Russie.

Légende du MMA russe, Ali « Puncher King » Bagautinov affrontera l’Américain Dustin Ortiz lors du dernier quart de finale du tournoi poids mouche.

Bagautinov a spécifiquement défié Ortiz après sa victoire au BRAVE CF 46, ce qui lui a valu une place dans le tournoi. Le vainqueur affrontera José «Shorty» Torres, qui a battu Blaine O’Driscoll au BRAVE CF 49 et se qualifiera pour les demi-finales.

La première demi-finale de la compétition est également prévue pour le BRAVE CF 50. Le Russe Velimurad Alkhasov affronte l’Américain Zach Makovsky au BRAVE CF 50 le 1er avril.

Les deux combattants se sont rencontrés dans le passé avec Makovsky gagnant par décision partagée, faisant de ce combat un match teinté de revanche pour Alkhasov, qui cherchera à riposter pour la seule perte de sa défaite.

Les combats du tournoi poids mouche ne sont qu’une partie de ce que la Fédération de combat BRAVE apporte aux fans du BRAVE CF 50.

La soirée comprendra deux combats pour le titre: Jarrah « The Jordaniain Lion » Al-Silawi défendra son titre des super welters contre Ismail « The Austrian Wonderboy » Naurdiev.

De même, l’actuel champion du monde des poids moyens BRAVE CF, Mohammed Fakhreddine, tente de marquer l’histoire du MMA arabe alors qu’il se bat pour le titre vacant de champion du monde des poids mi-lourds BRAVE CF contre Mohamed Said Maalem.

Fakhreddine tentera de devenir le premier combattant arabe à détenir simultanément deux titres mondiaux dans deux catégories de poids et le premier combat du BRAVE CF à accomplir un tel exploit.

L’événement sera diffusé aux fans du monde entier pour rejoindre la promotion à la croissance la plus rapide dans la célébration mondiale d’être l’une des meilleures promotions au monde sur BRAVE CF TV le jeudi 1er avril gratuitement avec inscription sur bravecftv.com.